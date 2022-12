Esta semana, el equipo unificado del Club Deportivo Provincial Osorno fue partícipe de una visita al fundo “Santa María” de Marilen Springer, productora y socia de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche Osorno), ubicado en Puerto Octay, donde conocieron el proceso y trabajo que conlleva la producción láctea, a través de una lechería robótica.

Esta jornada fue liderada por el director de Aproleche Osorno, José Luis Vallerino, como parte fundamental del compromiso de vinculación que tiene la Asociación Gremial con la comunidad y tras convertirse en auspiciador oficial de la temporada 2022 del club.

De esta manera, este equipo de jugadores con capacidades diferentes, de entre 15 y 27 años, quienes participaron por primera vez del Torneo Nacional de Fútbol Unificado de Olimpiadas Especiales Scotia La Reina 2022 y en la que obtuvieron el tercer lugar, competencia que se enmarcó en la última etapa de clasificación nacional a los World Games Special Olympics Berlin 2023, y la cual contó con más de 200 atletas de seis regiones; recorrieron las instalaciones del fundo y fueron testigos de la labor diaria que realizan los productores.

José Luis Vallerino, Gerente General de Agrícola Santa María y Director de Aproleche Osorno, recalcó que como Asociación Gremial tienen un compromiso social con la comunidad y este tipo de jornadas se enmarca dentro de sus pilares de crecimiento y fortalecimiento. «Para nosotros fue muy grato poder compartir con ellos, explicarles el proceso de producir leche, con un sistema voluntario pastoril, donde las vacas se mueven a su voluntad, donde además no interviene ninguna persona y los robots hacen su trabajo. Me dio mucho gusto verlos sorprendidos y me llamó la atención de que algunos conocían muy bien el proceso. Por eso, como Aproleche nos sentimos muy contentos de haberles mostrado el trabajo que diariamente realizan los productores y que entiendan el proceso que se necesita para crear la leche”.

Por su parte, Claudio Bustamante, Coordinador Deportivo de Provincial Osorno, comentó que esta fue una muy buena actividad para el plantel. “Nosotros como Club recibimos la invitación de Aproleche y decidimos traer al equipo unificado. Agradecemos la disposición de los dueños de casa, donde quedamos gratamente impresionados».

A su vez, Bustamante apuntó que «la integración para el club se ha convirtiendo en algo muy importante, puesto que estos chicos necesitan que los traten como personas normales, ya que trabajan, estudian, y queremos ser parte de la institución como taller laboral, y como club deportivo es una felicidad poder compartir con ellos, más aún en estas instancias. Ellos son distintos y a la vez iguales al resto, necesitan trabajo y estar integrados a la sociedad, por lo que la invitación de Aproleche fue muy linda y sirvió para finalizar el año con ellos, por lo que sería ideal que más empresas se sumen a este tipo de iniciativas y aliarse a estos chicos. Queremos ser nexo entre el deporte, las empresas y estos jóvenes».

Asimismo, el capitán y jugador del equipo unificado del cuadro lechero Miguel Villarroel, mencionó que «fue una actividad maravillosa, aquí conocimos cómo se saca la leche de las vacas, y vivimos una experiencia muy bonita, por lo que se agradece la invitación. Por lo pronto, seguiremos entrenando para los próximos desafíos, donde el apoyo de Aproleche será vital para nuestro equipo».

Anita Jans, Gerente de Aproleche Osorno, sostuvo que esta jornada se enmarcó en el convenio de colaboración con Deportes Provincial Osorno, donde a través del año se han realizado varias actividades para llevar el quehacer de la producción de leche al público en general, principalmente a los niños y jóvenes. «Es importante que todos conozcan cómo se produce este alimento tan importante como es la leche y que se valorice el proceso que conlleva esta producción. Hoy en particular estuvimos con el equipo unificado, que son niños con capacidades diferentes, quienes disfrutaron con entusiasmo del campo y sus beneficios, y es un premio para nosotros apoyar a estos jóvenes deportistas».

Finalmente, la Gerente dijo que «para nosotros como Asociación Gremial la inclusión es fundamental. Es un trabajo que debemos ir haciendo de a poco y con mucho cuidado, porque la actividad agrícola requiere de ciertas características físicas, pero tiene otras labores que podrían incluir a personas con capacidades diferentes. Es una labor que de a poco hay que ir realizando y generando conciencia. Hay varios campos que ya lo están haciendo, por lo que creemos que se debe seguir desarrollando».