El presidente de SAGO A.G., destacó que el proyecto coloca en su justo contexto a los distintos productos, ordenándolos según su origen, pensando en que el consumidor pueda tomar decisiones informadas a la hora de comprar.

“Agradecemos el apoyo de los distintos diputados de la comisión, quienes se han dado cuenta de la importancia de transparentar al mercado, en favor de los consumidores y de nuestros ganaderos”, indicó el presidente del gremio Sergio Willer, valorando el respaldo de los parlamentarios a la actividad agrícola.

Su expectativa, de que en la sala de la Cámara de Diputados se mantenga el consenso alcanzado en la comisión de Agricultura, en torno al proyecto que modifica el código sanitario, para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no tengan origen animal, manifestó la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno A.G.

El proyecto propone incorporar al Código Sanitario la definición de carne comprendida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos del Ministerio de Salud, que le identifica como “la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos, y de otras especies aptas para el consumo humano”; estableciendo de esta forma la prohibición de denominar como carne a cualquier otro producto que no cumpla los requisitos establecidos en la ley, o que sencillamente no sea de origen animal.

De este modo, se evitaría la confusión de los consumidores, ante la gran cantidad de productos que son ofertados como carne en locales comerciales, y que en realidad corresponden a productos de origen vegetal.

El presidente del Directorio de SAGO A.G., Sergio Willer, participó de la última sesión de la instancia legislativa, en la que se escucharon exposiciones, se debatió por parte de los parlamentarios, y se votó a favor del proyecto presentado en 2019 por el diputado Harry Jürgensen, además de los congresistas Miguel Mellado, Fernando Meza, Mario Venegas, Gastón Von Mühlenbrock, y el actual senador Iván Flores.

Willer destacó que tras las exposiciones desarrolladas por gremios como SAGO A.G., y la Corporación de la Carne; privados, investigadores, y organismos técnicos como el INTA de la Universidad de Chile, se haya alcanzado un consenso transversal al proyecto.

“Hubo un apoyo transversal en la comisión a la moción del Diputado Harry Jurgensen, que nos permite proyectar que en la Sala se obtenga un resultado similar. Agradecemos el apoyo de los distintos diputados, como René Alinco y Emilia Nuyado, quienes se han dado cuenta de la importancia de transparentar al mercado, en favor de los consumidores y de nuestros ganaderos. Quedó en claro que existe un respaldo al trabajo de la Agricultura y la Ganadería, que se desarrolla en todo el país, porque se separa a la carne de otros productos que apelan comercialmente a captar compradores en base a la sensación de las personas de estar consumiendo un producto que siempre ha sido de carne, como las hamburguesas, las salchichas, o los embutidos; cuando en realidad están adquiriendo un producto de origen vegetal o sintético”, indicó.

“Nosotros no nos oponemos a la existencia de productos de origen vegetal. No son ni mejores ni peores que los que producimos, sino que tienen características propias y distintas. Lo que pedimos, y que vemos ha sido valorado y entendido por los parlamentarios, es que se aclare el origen de cada uno, de manera de no confundir al consumidor, tal como se ha desarrollado en otros países del mundo, como Holanda, Francia o el Reino Unido. Por eso, esperamos que este resultado en la Comisión de Agricultura se traduzca en un amplio respaldo en la sala, de manera de seguir avanzando en que esta buena idea, pronto sea una ley en nuestro país”, dijo.