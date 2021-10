El Acuerdo permitirá medir, monitorear y evaluar las mejoras en el desempeño de los planteles lecheros, entre otras importantes acciones. Se espera la adhesión de más de 100 planteles.

Con el fin de implementar el Estándar de Sustentabilidad para predios lecheros del país, elaborado en el marco del Programa Chile Origen Consciente, se firmó un nuevo Acuerdo de Producción Limpia (APL). Esta vez entre la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de CORFO, la Oficina de Políticas Agrarias (ODEPA), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y el Consorcio Lechero.

La iniciativa pretende alcanzar a más de 100 productores lecheros en una primera etapa, para luego hacerse extensiva a todos los productores de leche del país. Este estándar voluntario contribuirá a reconocer el trabajo de los productores, crear una camino para continuar avanzando y poder demostrar los avances del sector en sustentabilidad.

Para el Ministerio de Agricultura avanzar en la sustentabilidad del sector es uno de los ejes principales. Así lo indicó María Emilia Undurraga, la jefa de la cartera, “se puede hacer un uso más sustentable de los recursos naturales, ser más innovador o se puede contribuir al desarrollo territorial. El sector agroalimentario puede ser parte de la solución y a través de iniciativas como este APL consideramos que se avanza en esta línea”.

En tanto, el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón, destacó la relevancia de este nuevo APL, pues “logrará levantar indicadores concretos, más que hablar de sustentabilidad es llevarla a la práctica, llevarla a los procesos productivos”. Calderón también valoró la asociación que se hace entre la duración de la certificación y el cumplimiento de las acciones que se comprometan.

En la ceremonia también estuvo presente uno de los actores fundamentales en este proceso, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Para su director nacional, Carlos Recondo se trata de una gran oportunidad para la agricultura familiar campesina de contribuir de forma asociada con los órganos del Estado. “Necesitamos avanzar de forma objetiva, elevando estándares, reconocer cómo se compromete el sector con la sustentabilidad lechera y con ello, aportar a la sustentabilidad de la producción agrícola en general ” indicó Recondo.

Cabe destacar que este acuerdo también permitirá medir, monitorear y evaluar las mejoras en el desempeño de los planteles lecheros. Todo ello, mediante plataforma Standard Maps del International Trade Center, asegurando así transparencia y eficiencia en la información disponible.

Para el Jefe de la Oficina de Economía Circular en el Ministerio del Medio Ambiente Guillermo González, este Acuerdo ayuda a derribar el mito de que la protección medioambiental se contrapone con el desarrollo. “El estándar Chile Origen Consciente nos permite avanzar en la dirección correcta, sin duda, es una gran noticia que el sector lechero se esté comprometiendo en avanzar en este camino”.

La implementación del APL contempla la fuerte colaboración del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Agencia de Sostenibilidad Energética, el Ministerio de Energía y por cierto la Corporación Consorcio Lechero, representada por su presidente, Sergio Niklitschek. Destacó la importancia de esta alianza público privada, “la firma de este APL forma parte de las acciones que estamos realizando como sector para avanzar en sustentabilidad y valoramos la posibilidad de poder hacerlo a través de la articulación de un trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado. Este estándar permite que los productores lecheros puedan mejorar sus procesos y contribuir a comunicar el esfuerzo que están desarrollando en sus campos en el ámbito social, ambiental y económico, todo lo cual es parte de la sostenibilidad”.

El APL contempla 17 acciones que buscan generar el apoyo necesario a los productores de leche para facilitar la implementación de las prácticas definidas en el estándar, instalar las capacidades y competencias técnicas en todos los actores relevantes, definir y reportar los avances del sector a través de indicadores de sustentabilidad sectoriales y difundir los beneficios del programa Chile Origen Consciente.

Este primer estándar de sustentabilidad para predios lecheros contiene 156 requisitos dentro de 10 áreas (agua, bienestar animal, biodiversidad, calidad e Inocuidad, comunidades locales, condiciones de trabajo y protección social, GEI y energía, gestión económica y residuos), en los ámbitos social, ambiental y económico. Estas acciones elegibles suman puntaje según su según la complejidad en su implementación y el nivel de impacto en la sustentabilidad predial.

Finalmente, el director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, Ignacio Santelices, indicó que “desde la AgenciaSE es muy importante seguir apoyando a este sector con nuestra experiencia técnica en materias relacionadas con la gestión de la energía y la reducción de gases de efecto invernadero”.

El periodo de duración de la certificación del APL, dependerá del puntaje obtenido según los requisitos del estándar que hayan sido elegidos e implementados en los predios lecheros. Así, para la certificación de 1 año, es necesario contar con 250 puntos, para los 2 años 350 y para los 3 años 450 puntos.

Los productores opinan

“Para nosotros como Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, el ser parte del Consorcio Lechero y haber trabajado en el Estándar de Sustentabilidad, tiene que ver con una mirada de futuro, con una mirada que justamente tiene que ver con la forma en que los productores lácteos demuestran las buenas prácticas y el buen hacer que tienen en la producción lechera de este país de cara a tener que alimentar no sólo a los chilenos, si no que al mundo. Por lo tanto, la derivación de esto a un Acuerdo de Producción Limpia no sólo parece un paso natural en la implementación de un programa de sustentabilidad a nivel nacional en el ámbito lechero. Felices de participar y continuar impulsando la sustentabilidad de la producción lechera de Chile”, destaca el presidente de SAGO y vicepresidente del Consorcio Lechero, Christian Arntz.

La presidenta de Aproval Los Ríos, Paulina Carrasco, valoró el trabajo desarrollado en pos de este proyecto. “Estamos muy contentos que hoy se concrete un proyecto de trabajo de muchas horas y análisis del parte del equipo técnico del Consorcio Lechero, el Comité de Sustentabilidad, el apoyo del IICA, Odepa y todas las personas detrás del Programa Chile Origen Consciente. El acuerdo de Producción Limpia es hoy una herramienta para implementar y visibilizar las acciones de la lechería que contribuyen a la sustentabilidad. La particularidad es que es un trabajo colaborativo de entidades público-privadas con un propósito muy importante en estos tiempos, que es visibilizar las acciones del mundo agroalimentario que contribuyen al cuidado de nuestro planeta”