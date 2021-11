El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), a través del Banco de Germoplasma de Papa de INIA Remehue, representó a nuestro país en un meeting internacional que reunió a representantes de 60 países.

Entre los días 10 y 12 de noviembre, el Banco de Germoplasma de Papa ubicado en INIA Remehue, perteneciente a la Red de Bancos de Germoplasma del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), participó de un meeting internacional para definir una estrategia global para la conservación ex situ de papa. “Esto consiste en el mantenimiento o conservación de material genético fuera del hábitat natural, para mantener la biodiversidad y garantizar su utilización posterior de manera sostenible”, explicó Manuel Muñoz, jefe del Programa de Mejoramiento Genético de Papa del INIA.

El investigador indicó que “Chile es considerado un subcentro de origen de la papa y de acuerdo a estudios relativamente recientes, un alto porcentaje de las papas cultivadas del mundo derivan de las papas chilotas, lo que significa que nuestro país no sólo es fuente de una gran diversidad genética de este cultivo ancestral, sino que además tiene una importancia estratégica y patrimonial, de ahí la relevancia de nuestra participación en este evento”.

Muñoz puntualizó que “en el encuentro denominado Global Strategy on ex situ Conservation of Potato, se dieron cita cerca de 60 curadores de bancos de todo el mundo, incluyendo instituciones de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Eslovenia, Suecia, Bulgaria, Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Perú y por supuesto Chile, entre varios otros países, para discutir las mejores formas de abordar aspectos relevantes de la conservación de papas en 5 ámbitos principales: taxonomía, manejo para la conservación, análisis de brechas, calidad y seguridad de los datos del material conservado y mejoramiento genético”.

Esta actividad de tres jornadas de 4 horas cada una, fue organizada por el Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research IPK y el Crop Trust, y permitió al personal del banco interactuar con los asistentes de instituciones dedicadas a la conservación de papas en todo el mundo, compartir puntos de vista y desafíos pendientes.