Más de 170 mujeres rurales de toda la región se dieron cita en la ciudad lacustre, oportunidad en que se reconoció la trascendental contribución que realizan día a día las mujeres rurales en el fortalecimiento de nuestra región y en el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina.

Autoridades regionales, comunales e invitados se reunieron en Puerto Varas para celebrar en forma presencial, y luego de casi dos años, a las mujeres rurales de la región. Actividad donde se premiaron 14 mujeres campesinas por su destacado trabajo y donde se pudo disfrutar también de una muestra de los mejores productos expuestos por las representantes de la Agricultura Familiar Campesina de la región.

Es así como el Día Internacional de la Mujer Rural fue instaurado por la ONU en el año 2007 y es conmemorado desde el 15 de octubre de 2008 en todo el mundo. Conmemoración que hace suya el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, buscando reconocer de una manera especial la función y contribución decisiva de la mujer campesina, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, así como también en mejorar la seguridad alimentaria y por ser parte activa en la erradicación de la pobreza del campo en todo el planeta.

Al respecto, el director regional de INDAP, Carlos Gómez, destacó lo fundamental que son las Mujeres Rurales en el campo para la superación de la pobreza, para la sustentabilidad y para poder mantener los alimentos para la población en el país.

“Por lo tanto queremos destacar y reconocer el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el coraje y la valentía que tienen las mujeres rurales para superarse día a día, ya que son fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios porque con su liderazgo hoy nuestra patria, nuestro país y nuestro campo se hacen más grande”, señaló el directivo regional.

“Este es un día importante porque se destaca la labor de la mujer en todo el país, pero especialmente en nuestra región, y la mujer es importante porque tiene muchas cualidades en el trabajo rural y tenemos que destacar esta labor que desarrollan con dedicación y el cuidado necesario para las diversas actividades productivas. La mujer ayuda a la economía familiar a una agricultura sustentable y sostenible” destacó por su parte el Delegado Presidencial Carlos Geisse, quien relevó también la labor que realizan instituciones como INDAP, Fundación Prodemu, Fosis y Sercotec en el acompañamiento de la labor de la mujer rural.

Por su parte, el Seremi de Agricultura Eduardo Winkler, puntualizó que “Para la Seremía de Agricultura es muy importante reconocer a la mujer rural. Hoy en día gran parte de la producción agrícola, sobre todo de la agricultura fa­ miliar campesina, la producen las mujeres. Ellas son quienes, en muchos casos, hacen no solo la parte productiva, si no que cuidan la casa, crían a los niños y la verdad es que durante muchos años no recibieron el reconocimiento que se merecen y hoy compensamos esa falta de reconocimiento histórico y empezamos a aplaudir la actitud de las mujeres que lideran la vida del campo”, recalcó.

Así también lo destacó el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate quien relevó en rol de la mujer en todos los ámbitos “ya que represen tan lo más profundo de la identidad del territorio. Las mujeres campesinas nos llenan de ejemplos para lo que se viene en el futuro”, recalcó

Mujeres destacadas

Una de las mujeres rurales que fue destacada en le celebración fue Ercira del Carmen Díaz, productora de la comuna de Ancud quien es socia fundadora de Cooperativa Campesina Punta Chilen hace 23 años y pertenece también a la cooperativa Sipam Chiloé, quien aprendió desde pequeña a realizar labores tradicionales del campo chilote. Actualmente desarrolla diversas actividades, en donde su principal énfasis es el cultivo de diversas hortalizas de manera orgánica, para su posterior comercialización.

A lo largo de los años ha ido implementando un banco de semillas, el que cada vez es más diverso. Además, en conjunto con una de sus hijas, trabaja la esquila, hilado y tejido de diversas prendas chilotas.

“Es una muy linda experiencia poder haber sido reconocida, muy contenta y satisfecha de este reconocimiento que me hicieron a mí y a otras agricultoras de la región. Nuestra historia de trabajo de las mujeres campesinas es siempre seguir aprendiendo entre nosotras, entregando nuestros conocimientos y sabiduría. Compartiendo lo que hemos aprendido en nuestro trabajo día a día. Eso es fundamental”, destacó la agricultora.

También fueron reconocidas en esta oportunidad, un grupo de mujeres reunidas en la Cooperativa Campesina Agroecológica de Mujeres de Osorno, Agroecoop. Premio que fue recibido por su presidenta, Catherine Rojas, quien además de agradecer este reconocimiento, destacó la importancia de poder dar a conocer el modelo asociativo y colaborativo.

“Hacer trabajo asociativo es muy difícil, sobre todo en la ruralidad, ya que la mayoría tiene emprendimientos individuales y es muy difícil llegar trabajar unidos por un objetivo común, pero en eso estamos nosotras, potenciando ese trabajo colaborativo y dándolo a conocer. Nosotras nos constituimos en pandemia y tuvimos la posibilidad de vender nuestros productos en pandemia y establecer lazos con nuestros clientes también, llevándoles muchas veces los productos a la casa y eso fue un tremendo plus para que ahora Agroecoop se haya consolidado en el mercado. Incluso tenemos una página web con un carrito de compra ( www.agroecoop.cl) y también venta presencial cuando atendemos los días lunes afuera de la ex-gobernación de Osorno”, señaló.

Otras de las mujeres rurales que fue destacada en le celebración, fue Rosa Magaly Oyarzo Álvarez del sector Colonia Tres Puentes, quien cuenta con una vasta experiencia en el trabajo agrícola y ganadero, siendo este último su rubro principal y su mayor fuente de ingresos.

En su vasta experiencia trabajan­do con la institución, cabe señalar que ha pertenecido al programa Prodesal por más de 8 años y se ha adjudicado también varios incentivos como Praderas Suplementaria, Equipos de Ordeña Móvil, bodega, galpones, maquinaria agrícola y 2 proyectos de recolección de agua lluvia, los cuales sirven para regar las hortalizas que produce para consumo personal.

Finalmente, la directora regional de Fundación Prodemu, Ximena Pardo destacó la importancia de reconocer el trabajo de mujeres rurales, muchas de las cuales comienzan su trabajo productivo y de formación personal junto a este organismo a través del programa Mujeres Rurales INDAP-Prodemu.

“Mujeres que llegaron a esta actividad con exposiciones preciosas, trabajos de una tremenda manufactura y calidad, por lo que invitamos a todas las mujeres campesinas que se acerque a las instituciones como INDAP y Prodemu para demandar estos programas tan importantes para el desarrollo de las mujeres, de las familias y sus comunidades”, sentenció.

Recuadro

Las 14 mujeres rurales de la región reconocidas fueron: AGROECOOP, Cooperativa Campesina Agroecológica de Mujeres de Osorno; la Agrupación de Hilanderas Piuke Kimun de Río Negro; María Adela Santana de Fresia; Yesica Francisca González de Los Muermos; Rosa Magaly Oyarzo de Puerto Varas; la Feria Familiar Campesina de Maullin; Delia del Carmen Soto de Calbuco; Ercira del Carmen Díaz de Ancud;; María Clarisa Reicahuin de Quemchi; Alida del Transito Cuyul de Queilen; Valeria Edith Pérez de Dalcahue; Gladys Soledad Villarroel de Quinchao; Mercados Campesinos de Quellón y Alexandra Yasmina Sepulveda Ortega de Chaitén.