El académico destacó la importancia del desarrollo de trabajos colaborativos con Conaf. “A través del trabajo conjunto obtenemos información de campo que de otra forma sería muy difícil de conseguir.

Ajustándose a los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria, durante gran parte del 2020 y el presente año, el Dr. Oscar Skewes, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, desarrolló un trabajo de asesoramiento y colaboración del ciervo rojo y jabalí, en la Región de Aysén, razón por la cual Conaf ha destacado el apoyo brindado por el experto.

“Di respuesta a la petición de un colega de Conaf, frente a la detección de jabalíes en una de las unidades silvestres del estado de la región”, explicó el Dr. Skewes, quien además agregó que realizó una serie de informes acerca de una aproximación general al problema del jabalí en áreas silvestres de la región de Aysén.

“Planteé propuestas de investigación y gestión de dichas poblaciones. Elaboré tres informes, todo en el marco de cooperación. Los investigadores tenemos una responsabilidad social con el Estado que es el principal financista de la investigación científica en Chile. Aparte de las publicaciones y/o productos, otra forma, y no menos importante es conectar la ciencia con los tomadores de decisiones en particular en este caso los administradores de áreas silvestre protegidas”, manifestó el Dr. Oscar Skewes, quien trabaja en el Departamento de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

En este contexto el académico destacó la importancia del desarrollo de trabajos colaborativos con Conaf. “A través del trabajo conjunto obtenemos información de campo que de otra forma sería muy difícil de conseguir, información que nos beneficia a ambos, así que me conforta recibir el reconocimiento de Conaf, porque me anima a seguir colaborando con entusiasmo en un tema que además me apasiona”.

Los informes entregados por el Dr. Skewes se relacionan con temas relativos a la presencia de jabalí en el Parque Nacional Cerro Castillo, Región de Aysén, consideraciones para la captura de jabalíes con trampa y protocolo de fototrampeo para detectar presencia y densidad de jabalí en el Parque Nacional, entre otros tópicos.