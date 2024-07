Chilelácteo 2024 pone foco en sostenibilidad y cooperación público-privada

Los representantes de los productores del sector lácteo se manifestaron satisfechos por el cumplimiento de los objetivos, esencialmente al poner varios temas en la mesa que esperan sean analizados por el Parlamento y el Gobierno.

Más de 650 participantes y 40 stands que fueron parte de las jornadas e la 10° edición de Chilelácteo 2024 que se desarrolló en los salones del Hotel Sonesta de Osorno los días 26 y 27 de junio. Los representantes de los productores del sector lácteo se manifestaron satisfechos por el cumplimiento de los objetivos, esencialmente al poner varios temas en la mesa que esperan sean analizados por el Parlamento y el Gobierno, además de contar con exposiciones que fueron del interés de los participantes, especialmente en el tema de la sustentabilidad, exportaciones y nuevas tecnologías incorporadas en la gestión productiva.

Marcos Winkler, presidente de la Federación de Productores de Leche (Fedeleche) aseguró que los desafíos y las tareas que tienen son variadas, en un mundo muy complejo para los productores. ‘Estamos contentos con los agricultores, porque nos da un apoyo fundamental para seguir adelante con nuestras tareas. Necesitamos estar unidos para enfrentar ciertas situaciones que nos afectan como los avalúos fiscales (cuyos valores se han triplicado el presente año), el tema de los perros asilvestrados (con una normativa rechazada por el Congreso) y la permisología. ¿A qué nos referimos con la permisología? Cualquier proyecto nuevo que se quiera desarrollar sufre (un retraso) de 2,3,4 hasta 5 años hasta que puede ponerse en operaciones solamente por temas de permisos. O es de Medio Ambiente, del Servicio Agrícola y Ganadero, Salud u otro servicio. Cada uno de ellos tiene plazos que no son acotados y no hay cómo hacer que estos procesos se puedan acelerar. No existe una normativa que obligue a un servicio para dar respuesta a estos requerimientos. Estamos teniendo problemas complejos en esta área’.

El líder gremial de los lecheros también abordó la disminución del número de productores lecheros, tema que abordó en su discurso inicial. ‘Buscamos que las rentabilidades de los predios agrícolas sean mejores y para ello se requieren de diferentes acciones como la demanda interna, temas de permisología y también iniciativas que trabajamos junto a parlamentarios en el Congreso para que el agricultor tenga más herramientas para desarrollar su negocio, con un mayor precio pagado a productor y así la rentabilidad sea mejor y genere más puestos de trabajo’.

Winkler también abordó la seguridad rural y enfatizó en la importancia de la aplicación de la ley para combatir el terrorismo en las zonas rurales. ‘Necesitamos con urgencia recuperar la paz, la tranquilidad y resguardar la seguridad alimentaria para que a los chilenos no les falten los alimentos. A pesar de la gran cantidad de recursos invertidos y el esfuerzo de muchos (…) las agresiones, maltratos y pérdida de vidas inocentes en manos del terrorismo no acaban. Tampoco se sabe de la anhelada reparación para las víctimas en la macrozona sur’, recalcó.

Políticas responsables

En otro tema, el representante gremial remarcó la importancia de la sostenibilidad del sector, incluyendo la adopción de prácticas agrícolas responsables para conservar los recursos naturales, las mejores prácticas en bienestar animal y la gestión de recursos hídricos. ‘Nuestras vacas reciben un trato digno y la comunidad debe saber de estas prácticas y valorar’, enfatizó.

Además, indicó que, ‘los desafíos del sector hacia un futuro sustentable demandan la necesaria sostenibilidad económica de los productores, porque posibilita la rentabilidad de nuestras empresas (…) toda vez que, sin ella, no será posible armonizar el resto de los pilares: me refiero al pilar económico y pilar ambiental’, y añadió que, ‘nuestro sector impacta positivamente en la sociedad, generando bienestar social y económico en las regiones, creando empleo formal y permanente’.

Entre las dificultades presentes en el sector lechero, Winkler apuntó a un estancamiento de la producción nacional por más de un año. ‘La recepción de leche en Chile, incluyendo la industria láctea mayor y la industria láctea menor, durante el año 2023 volvió a mostrar una disminución, esta vez de 2,5% respecto del año 2022. De esta forma, en el país se recibieron 2.327 millones de litros. Analizando un horizonte de 10 años, se aprecia que la recepción total evidencia entre 2013 y 2023 una caída del 5,4%, lo que corresponde a una menor recepción de 133 millones de litros, enfatizó. Además, indicó que en los últimos años también se ha visto una disminución de empresas que compran y procesan leche en el país, donde en 2013 había 13, según datos de Odepa, mientras que al 2023 la cifra disminuyó a 9, lo que corresponde a una caída de 20% del poder comprador.

‘Necesitamos imperiosamente recuperar dinamismo, estimulando la demanda interna y externa de nuestra leche y en eso estamos trabajando fuerte’, destacó. Para ello, Promolac impulsó su campaña ‘Yo Tomo Leche’, mientras que, a nivel internacional, a través de la marca sectorial Chile Milk, se está potenciando la leche chilena y los lácteos nacionales. Por lo anterior, Winkler manifestó que todos estos esfuerzos se diluyen si no se cuenta con una buena regulación y políticas públicas, por lo que llamó al Ministerio de Agricultura y autoridades a poner cuidado en sus decisiones en pro del sector, poniendo límites a los plazos extensos y altos costos. ‘Este es el camino para potenciar nuestra agricultura, el cual hemos ido extraviando desde hace un tiempo, en la medida que empezamos a enfrentar una serie de normativas y dictámenes que afectan la inversión y el crecimiento del sector’, enfatizó.

En 2023 la industria láctea nacional, a través de 29 empresas del sector, exportó un total de 223 millones de dólares, alcanzando a 38 mercados, mientras que en los últimos 20 años estas se han cuadruplicado, donde los principales destinos son Emiratos Árabes, México, Perú, Colombia y Costa Rica, entre otros, donde los principales productos enviados son leche condensada, alimentos infantiles, quesos y leche en polvo.

Ministro

En la jornada inaugural estuvo presente el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien destacó en su discurso la importancia del sector lechero en cuanto a la generación de empleo formal, sobretodo en la Región de Los Lagos y, específicamente, en la provincia de Osorno. En cuanto a los emplazamientos del gremio, señaló que hay una disminución del 37%de los delitos en la zona de conflicto, para lo que se creó una mesa de seguridad rural. Además, llamó al cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, a que los municipios y jueces de policía local apliquen sanciones para ello. ‘Nuestra ganadería e industria del rubro en particular, tiene un sello verde importante, desde Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) se ha promovido este origen consciente en la ganadería’, indicó.

El titular del agro destacó que ‘la producción de leche es segura en Chile; además, tenemos capacidad exportadora con sus productos y hay que reconocer a esta industria porque en Chile un litro de leche vale lo mismo que un agua mineral. Pocos países pueden darse esos lujos y eso es parte de una industria que está concentrada en Los Ríos y Los Lagos’. En la actividad participaron también el director nacional de INDAP, Santiago Rojas; el director nacional del SAG, José Guajardo; la subdirectora nacional de Odepa, Daniela Acuña, y la directora nacional del INIA, Iris Lobos, entre otros servicios. Durante su visita a la región de Los Lagos, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el director nacional del SAG, José Guajardo, participaron en el lanzamiento oficialmente un plan que permita lograr la erradicación de la brucelosis, tras cinco décadas de trabajo por parte de este Servicio, donde se ha conseguido avanzar en la declaración de varias regiones libres de ella.

PROCHILE

Si bien las cifras reflejan que las exportaciones lácteas nacionales se han cuadruplicado durante los últimos 20 años, el objetivo de ProChile es ampliar aún más los mercados internacionales. Para ello, existe la marca sectorial ChileMilk, con el propósito de representar los atributos del sector lechero de nuestro país, especialmente en términos de sostenibilidad, bienestar animal y componentes nutritivos, aspectos cada vez más relevantes para los compradores del mundo. Se trata de una marca país unificada que muestra a Chile como productor de alimentos sanos, seguros y con trazabilidad.

‘La producción sostenible es un eje para toda nuestra industria alimentaria y un pilar de la imagen país que como ProChile queremos mostrar al mundo: un Chile que produce alimentos sanos, seguros y cuya elaboración es cuidadosa con el medioambiente y las comunidades. Creemos que como país estamos avanzando positivamente en esa dirección, gracias en parte, a la buena articulación público-privada: el año pasado, los alimentos representaron cerca de 23% de todas nuestras exportaciones, con casi US$ 20 mil millones en envíos a todo el mundo’, afirmó en su discurso en Chilelácteo el director regional de ProChile en Los Lagos, Ricardo Arriagada. ‘En ProChile creemos que este sector puede fortalecer su trabajo en temas como la medición de emisiones y reducir sus impactos negativos, gestión de recursos hídricos y de residuos junto con incorporar la economía circular en el ciclo de vida de sus procesos e incorporar energías renovables no convencionales. Nuestro trabajo también está en la Mesa de Sostenibilidad del Sector Agroalimentario, que lideramos.

Fuente: El Austral El Diario de Osorno – Campo Sureño