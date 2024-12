Agricultura y acuicultura: Posibilidades de una tercera industria

La agricultura y la acuicultura podrían crear una tercera industria que impulse el desarrollo socioeconómico del país.

El pasado miércoles 11 de diciembre, el Campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile (UC) fue el escenario del II Simposio «Ciencias y Huellas de la Agricultura», organizado por estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Agricultura de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales con el apoyo de Salmones Antártica.

Este evento contó con la destacada participación del Dr. Daniel Nieto Díaz-Muñoz, gerente del Programa Tecnológico para la Producción Local de Insumos Nutricionales para la Acuicultura (PTEC-INVA), iniciativa público-privada y académica impulsada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

En su presentación, el Dr. Nieto puso énfasis en la ambiciosa meta del PTEC-INVA: consolidar una tercera industria en Chile, basada en la vinculación entre la agricultura y la acuicultura. Este esfuerzo se enmarca en la necesidad de reducir la dependencia de insumos importados, que actualmente constituyen alrededor del 85% de los ingredientes vegetales para la alimentación de salmónidos (salmones Atlántico y coho, además de trucha arcoíris), y sustituirlos por alternativas sostenibles provenientes de cultivos rotacionales en la macrozona sur-austral.

“La salmonicultura en Chile no solo genera más de 80.000 empleos, sino que también representa el 16,2% de las exportaciones no cobre del país y un 6,1% de las exportaciones totales. Con ingresos anuales que superan los US$ 6.000 millones, esta industria es un pilar económico que enfrenta el desafío de seguir reduciendo su huella de carbono y mejorando su sostenibilidad a través de la innovación en sus insumos”, expresó Daniel Nieto, quien es médico veterinario y doctor en Acuicultura por la Universidad de Chile, especializado en gestión de proyectos de innovación, prototipaje e Investigación y Desarrollo (I+D).

El rol transformador del PTEC-INVA

Este programa tecnológico, liderado por Salmones Antártica con el apoyo de Corfo y la coejecución de entidades de renombre como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria (CeTA), Veterinary Histopathology Center (VeHiCe), Empresas Agrotop, la Universidad Católica de Temuco (UCT) y la Universidad de Chile (UChile), se ha enfocado en desarrollar fuentes sostenibles de proteínas y aceites a partir de cultivos como lupino, alfalfa, raps (canola), camelina y trigo como aglomerante. Este enfoque no solo busca reemplazar las harinas y aceites de pescado en las dietas de los salmones y truchas, sino también abrir nuevas oportunidades económicas para la agricultura nacional, especialmente en territorios rurales.

Un claro ejemplo de esto último es que el área de fomento productivo del PTEC-INVA está enfocada en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El Dr. Nieto explicó que la implementación de una tercera industria implica la construcción de caminos, plantas de proceso, bodegas de acopio, uso de maquinaria agrícola, entre otras actividades productivas, lo que redundará en mejores condiciones de vida para las comunidades locales. Además, subrayó que estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promoviendo la sostenibilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico.

La importancia de la educación y la colaboración

La participación del PTEC-INVA en el simposio organizado por estudiantes evidencia su compromiso con la educación y la colaboración tripartita entre el Estado, el sector privado y la academia.

En palabras del Dr. Nieto, “la difusión de estos proyectos en espacios académicos no solamente fomenta la generación de conocimiento, sino que también incentiva a los futuros profesionales a innovar en áreas clave para el desarrollo del país”.

Un futuro prometedor

La visión del PTEC-INVA trasciende los beneficios económicos inmediatos. Al integrar la agricultura con la acuicultura, se busca cimentar un modelo de producción sostenible que permita a Chile mantenerse como líder en la industria acuicultora global mientras diversifica su matriz productiva y fomenta la resiliencia frente a crisis internacionales.

La exposición del Dr. Nieto no solo dejó en claro la relevancia de los consorcios y programas tecnológicos de Corfo como motores de cambio, sino que también inspiró a estudiantes y profesionales a continuar trabajando por un Chile más innovador y sostenible.

“Este evento reafirma la necesidad de seguir apostando por la Investigación y Desarrollo como ejes centrales del progreso nacional”, concluyó el representante del PTEC-INVA.