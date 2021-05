El director nacional de INDAP destacó que los pequeños agricultores apoyados por INDAP son actores relevantes en el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de alimentos para los chilenos.

Buscando resaltar el rol clave que los distintos actores de la Agricultura Familiar Campesina cumplen en la mantención de la cadena de abastecimiento de alimentos para la población de nuestro país, el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, continuó con su programa de visitas a distintas experiencias apoyadas por este servicio del agro. Durante el desarrollo de la pandemia causada por el Covid-19, la cadena de abastecimiento ha funcionado adecuadamente en parte importante por el trabajo que de manera permanente y anónima desarrolla miles de pequeños agricultores y sus familias para asegurar que en las mesas de Chile no falten alimentos.

En ese marco, visitó el Mercado Campesino instalado en la Plaza Perú, comuna de Las Condes. Allí dialogó con los usuarios para conocer sus impresiones y experiencias en esta iniciativa impulsada por INDAP y que cuenta con el apoyo del municipio. En este espacio, pequeños agricultores que participan en el Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de INDAP, ofrecen directamente sus productos a los consumidores. Frutas y hortalizas de temporada, productos hidropónicos, huevos de gallinas felices, fitocosmética, aceitunas y aceite de oliva, quesos, frutos secos y miel agroecológica, es parte de la oferta que traen 17 productores provenientes de Colina, Tiltil, Lampa y Curacaví. Este Mercado Campesino fue inaugurado en agosto del 2020. (Ver Mercado Campesino llega con productos de la Agricultura Familiar a la plaza Perú de Las Condes).

El director nacional de INDAP destacó que los pequeños agricultores apoyados por INDAP son actores relevantes en el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de alimentos para los chilenos. Desde la producción en el predio y su comercialización en los distintos mercados que este organismo ayuda a abrir a través de iniciativas como el Programa de Compras Públicas que permite a productores agrícolas asociarse y proveer a las empresas concesionarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); el Convenio INDAP – Lo Valledor que permite a usuarios de este servicio acceder a puestos de ventas preferenciales, ampliando sus ingresos y sus contactos; la Red de Mercados campesinos que entrega más de 100 espacios para la venta directa de la producción agrícola.

“Aquí está la demostración de que los pequeños agricultores son parte esencial de la cadena de abastecimiento de alimentos. También aquí, en Las Condes, en este Mercado Campesino de INDAP que da esta posibilidad para que el productor se vincule directamente con el consumidor”, señaló Carlos Recondo. Agregó que este tipo de acciones buscan “dar certezas de que la cadena de abastecimiento de alimentos funciona para todos los chilenos; es lo que hemos verificado en estos días. Hemos podido ver cómo funcionan la cadena de abastecimiento de alimentos y los mercados que ayudamos a abrir para la agricultura en Chile”.

Natalia Palacios es una pequeña agricultora del sector Santa Filomena de Colina y usuaria del Prodesal de INDAP en esa comuna. Considera que su experiencia en el Mercado Campesino de Las Condes ha sido “buena porque nos ha permitido comercializar mucho mejor nuestros productos”. Destaca que la participación de los pequeños agricultores del país en la mantención de la cadena de abastecimiento de alimentos “es fundamental porque el campesino trae productos directos y no pasa por intermediarios: esa ha sido la gran solución. Se siembra y se trae directo acá al mercado, no tiene más intermediarios y no pasa por más manos”.

La Red de Mercados Campesinos es impulsada por el Programa de Comercialización de INDAP y cuenta con más 135 de ellos funcionando a lo largo de todo el país. Busca visibilizar a los integrantes de la Agricultura Familiar Campesina y su producción, otorgándoles espacios de venta para que establezcan un vínculo directo con los consumidores y que estos accedan a productos frescos y con buenas prácticas agrícolas. Con la participación de más de 2.220 pequeños agricultores funcionan periódicamente en plazas y espacios públicos que se ejecutan en alianza con municipios; también se desarrollan experiencias con centros comerciales de las cadenas MallPlaza, Mall Vivo y Espacio Urbano.