Iniciativa liderada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y financiado por la UNESCO, es impulsada por 7 científicos de México, Chile y República del Congo.

“Redes de desarrollo de capacidades mapeo y monitoreo de reservas de carbono”, se denomina el proyecto adjudicado por un grupo de científicos de diferentes países, financiado por la sección Section on Earth Sciences and Geoparks, Division of Ecological and Earth Sciences, Natural Sciences, UNESCO.

En este proyecto, que es liderado por el Dr. Mario Guevara del Centro de Geociencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM), participan académicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, quienes destacaron la relevancia y los desafíos que conlleva, destacando en este último sentido, la integración de jóvenes científicos y estudiantes de magíster, doctorado y post doctorado, integración de nuevos centros de investigación, así como también la institucionalidad de cada estamento posible que este relacionado con los reportes de carbono orgánico del suelo(COS).

“Como cada país dispone de diferentes métodos y presupuestos para monitorear las fuentes de COS, el problema radica en el error de cálculo inherente en cada modelo. La idea es entonces, identificar esta incertidumbre con el fin de homologar los reportes de los diferentes países y generar un estado del arte de las diferentes técnicas y alcances utilizados. Esto es muy importante a la hora de entregar los reportes de bonos de carbono al Banco Mundial donde los países se ven favorecidos o penalizados. Pero lo más importante, es generar sistemas que permitan monitorear el avance en la mitigación del cambio climático, el rol que juegan los suelos en esta mitigación, y el actuar de los gobiernos, en ello, la FAO juega un rol protagónico”, explicó el académico, Dr. Juan Alberto Barrera, quien agregó que “hoy en base a este proyecto, disponemos de la oportunidad de que nuevos jóvenes científicos puedan aportar y contribuir con la comunidad UdeC e intercambiar conocimientos y experiencias con otras universidades nacionales e internacionales y hacer más fuerte esta red que recién se inicia”.

De acuerdo con lo manifestado por el Dr. Juan Alberto Barrera, el objetivo es acudir a fondos internacionales aprovechando el respaldo de UNESCO, para revisar e implementar nuevas tecnologías desde los laboratorios de química, laboratorios de suelos, laboratorios de espectroscopia, laboratorios de sensores remotos y sistemas expertos de alertas en la gestión territorial, que hoy están siendo implementados por CONAF, ODEPA con fuentes de financiamiento FAO y la “Universidad de Concepción ha tenido un rol importante en su implementación en Chile, como por ejemplo, la generación de módulos implementadas por el Programa de Agricultura de Precisión (Progap® UdeC), implementación de plataformas para CONAF por el Department de Computer Science de la Facultad de Ingeniería UdeC, entre otros. Además, de aportes previos realizados para la Alianza Mundial por el Suelo (Global Soil Partnership) de la FAO como la publicación del mapa Nacional de COS donde ha participado el Departamento de Suelos y Recursos Naturales de nuestra Facultad”.

Finalmente, el académico del Departamento de Suelos y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía, Dr. Erick Zagal, puso énfasis en la importancia de la implementación de tecnología avanzada para la ejecución del proyecto. “En el mapeo y monitoreo de las reservas de carbono (C) la incorporación de tecnologías de espectroscopía de suelos (química seca) adquiere un rol relevante porque permite la estimación de este C en muchas muestras de suelo de una manera rápida, costo-efectiva y amigable con el medio ambiente, pero que necesita de una calibración previa con los métodos convencionales (química húmeda). El Laboratorio de Suelos y Medio Ambiente, de mi responsabilidad y parte de esta red, está iniciando un proyecto con fondos nacionales que contribuirá a los objetivos de esta misma, adquiriendo equipamiento y generando modelos de calibración y librerías espectrales, a nivel regional primero y en el futuro cercano a nivel nacional”, puntualizó el experto.