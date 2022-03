En cuarentena en la comuna de Osorno permanecen, desde principios de marzo, 23 bovinos que serán exportados vivos a Perú.

“Los animales se encuentran cumpliendo la cuarentena exigida por el país de destino, previo a su exportación. Durante este período se realizan una serie de tomas de muestra para asegurar la condición sanitaria de los bovinos. Proceso que es supervisado por el SAG”, sostuvo Eduardo Monreal, director regional del organismo del agro.

Según explicó Monreal, la supervisión del SAG incluye capacitaciones a los médicos veterinarios que están a cargo del envío de los animales, además, del aseguramiento de las consideraciones de bienestar animal y la verificación de la trazabilidad del rebaño, entre otros aspectos.

Cabe indicar que la Región de Los Lagos ha participado activamente en la certificación de exportación de bovinos en pie a distintos mercados. “Desde el año 2014 a la fecha, la región ha sido el principal origen de los más de 100 mil bovinos exportados a distintos mercados, principalmente a China”, recordó la autoridad.

“Estos procesos de exportación, ya sea de ganado en pie como de productos, no se podrían dar de buena forma si nuestro país no tuviera los estándares exigidos por los países de destino y, en ese sentido, cualquier recurso destinado a la sanidad y trazabilidad animal es de suma utilidad para la mantención de las condiciones. Sin sanidad y trazabilidad no hay exportación”, acotó Monreal.

Los 23 animales bovinos serán trasladados a Perú, vía terrestre, asegurando el cumplimiento de las referencias normativas vigentes en los alcances de Bienestar Animal. A ese país arribarán con fines reproductivos, siendo su lugar de destino la ciudad de Tacna. El rebaño, corresponde a machos y hembras pre encaste, de poco más de 12 meses de edad y de la raza Montbeliarde.

Entre los requisitos sanitarios exigidos por la Autoridad Sanitaria de Perú (SENASA) se detalla que los animales se encuentren negativos a las siguientes enfermedades: Brucelosis, Paratuberculosis, Tuberculosis, Lengua Azul, Leucosis, y Diarrea Viral Bovina. “La última exportación de ganado bovino en pie a Perú fue el año 2018, con el envío de 99 vaquillas. Es precisamente, el control de las enfermedades y los programas de buenas prácticas que el SAG ha conducido este tiempo (trazabilidad, bienestar animal) lo que hace posible este tipo de exportaciones pecuarias”, puntualizó el director regional del SAG.