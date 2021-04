El liofilizado se convierte en un atractivo ingrediente para la industria alimentaria nacional e internacional, pues ofrece una alternativa a los consumidores que buscan mejorar su salud con productos libres del sello.

De la mano del Área Nacional de Alimentos del Futuro de INIA, la zanahoria morada, un cultivo desconocido en Chile, está cobrando interés en la industria alimentaria, debido a sus múltiples propiedades que ayudan a mejorar la salud de las personas.

Se trata de un ingrediente en polvo que además de antioxidante se comercializa como un alimento que colorea, sumándose a una serie de productos desarrollados y promovidos por el área de Alimentos de INIA, en el marco del instrumento Polos Territoriales de Desarrollo Estratégico creado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) con recursos aportados por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE).

“Dentro de este portafolio de productos que desarrollamos en el INIA, el que se posiciona más rápido en el mercado chileno es el liofilizado de zanahoria morada, porque posee un alto aporte en antocianinas (cianidinas ) y versatilidad en las aplicaciones de la industria de alimentos”, indicó la Jefa del Área Nacional de Alimentos del Futuro de INIA, María Teresa Pino, quien hace años lidera este estudio sobre la extracción de colorantes y antioxidantes naturales con materias primas producidas en Chile que sean de alto valor para la industria de alimentos.

Los avanzados resultados del trabajo de la Dra. Pino han permitido generar diferentes alianzas público-privado reflejadas -por el momento- en varios productos que ya están a la venta, generando nuevos negocios para los asociados. El pan morado que preparó en plena pandemia la marca Healthy Bakery Chile Ltda. y ahora el liofilizado de zanahoria morada incluido en la línea de productos de Nativ for life. “Próximamente se anunciarán otros emprendimientos que usan este ingrediente y otros elaborados en base a papa roja, papa morada y camote”, adelantó la especialista.

La puesta en el mercado de ambos productos -agrego María Teresa- comenzó en el campo, identificando las mejores variedades, mejores lugares de Chile, manejo y momento óptimo de cosecha, para finalmente lograr un producto de óptima calidad para foodcoloring o alimentos que colorean e ingredientes saludables.

Nuevo producto

Nativ for life es una de las empresas que entre sus ingredientes y productos ocupa el liofilizado de zanahoria morada. “Este polvo es generado por un proceso especializado a muy bajas temperaturas (-40° C). Es de los pocos procesos que te permite mantener características bioactivas, porque si lo secas en un secador común pierde su color, porque es muy sensible a la temperatura, pero el liofilizado como se hace a temperatura bajo cero no pierde color y ese color además es un componente bioactivo que sirve para la salud, porque ayuda al sistema inmune, por su alto contenido en cianidinas al igual que el elderberry, muy consumido hoy para prevenir enfermedades virales”, indicó la Gerente Operaciones y Desarrollo de Nativ for life, Isabel Lecaros.

En esa línea, Isabel Lecaros destacó que el liofilizado permite obtener ingredientes 100% secos, deshidratados, con un 4% de humedad que son fácil de almacenar, a temperatura ambiente idealmente, y permite unan duración al menos de 3 años.

Respecto al consumo, el producto se puede agregar a jugos, batidos de proteína, yogures, productos horneados o platos salados como parte de un estilo de vida saludable. Su sabor es ligeramente dulce. Contiene alto nivel de antocianinas, por lo tanto, potentes antioxidantes que capturan los radicales libres dañinos en el cuerpo humano. | Ver sitio Web de la empresa

Consumidores

Sobre la importancia de ofrecer este tipo de productos, la Gerente Operaciones y Desarrollo de Nativ for life explicó que a la gente le interesa tener nuevas opciones, porque quiere innovar, quiere hacer de la alimentación algo entretenido, interesante y saludable. “Por ejemplo, el tema de los colorantes ha producido una mayor incidencia de alergia en niños, llevando a que las mamás estén cada vez más preocupadas por lo que comen sus niños, a leer etiquetas y buscar productos con pocos ingredientes, pero que sean naturales, es decir, etiqueta limpia”, señaló.

En el caso del liofilizado de zanahoria morada, destacó la investigadora del Área Nacional de Alimentos del Futuro de INIA, es alto en fibras y cianidinas (la antocinaina dominante en esta especie). Su inclusión en la dieta reduciría el riesgo de contraer enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y contrarrestaría el estrés oxidativo o envejecimiento celular a nivel celular producido por factores ambientales y su beneficio principal es como potenciador del sistema inmune protegiendo contra enfermedades virales, debido a su alto contenido de cianidinas. Por otra parte, estudios internacionales han asociado el consumo de esta hortaliza, con un bajo riesgo de contraer cáncer mamario, debido a la gran variedad de compuestos con actividad anticancerígena.

La zanahoria morada, similar al maqui y calafate, destaca por su poder antioxidante y contenido de antocianinas. “Si bien la capacidad de antioxidante es menor que el maqui o calafate, sus ventajas yacen en que su color es más estable y, tanto la disponibilidad como precio de la materia prima son mejores. Asimismo, la zanahoria morada es una especie que logra alto rendimiento en Chile, se produce bien desde la zona central hasta la zona sur de Chile”, indicó la Dra. Pino.

Alianza público-privada

Entre los próximos desafíos que enfrenta la empresa está generar una paleta amplia de colores. Hacer mezclas con beneficios específicos y tener una oferta de productos que estén enmarcados en la alimentación saludable.

En esa tarea, la experiencia de generar alianza entre el sector público y privado para obtener resultados la calificó como buena. “El INIA está muy integrado al sector privado. Entiende muy bien lo que necesita este sector, esta empapado del sector alimentario y de lo que pide el cliente, permitiendo hacer una investigación aplicada que llega de manera tangible a la sociedad, al consumidor que está buscando este tipo de productos para cuidar su salud”, dijo la representante de la empresa, quien destacó las capacidades del INIA para generar líneas de cultivos y entender los beneficios que tienen los productos que desarrollan.