Marca colectiva será administrada por la Cooperativa Agrícola y Campesina de Fomento de Chiloé (Cofoch) y su tramitación fue impulsada por la Seremi de Agricultura, INIA y el Gobierno Regional de Los Lagos.

Con un encuentro en el que participaron la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional de Los Lagos, autoridades del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) se lanzó la marca colectiva Pelluchilwe, se trata de un sello de origen que protege los productos derivados del Cordero Chilote I.G, como lanas, cueros, textiles y cortes de carne de este ovino chilote.

La actividad se realizó en el Centro Experimental INIA Butalcura, ubicado a 45 kilómetros al norte de Castro, y contó con la participación del presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional, Fernando Hernández; la Seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos, Tania Salas; la directora nacional del INIA, Iris Lobos; e integrantes de la Cooperativa COFOCH de Chiloé, encabezados por su gerente, la emprendedora y artesana Iris Díaz.

Pelluchilwe es una marca colectiva que diferencia la calidad de los productos y tiene como objetivo contribuir a la agregación de valor a través del sello de origen. “Esperamos seguir trabajando para que esto siga creciendo y que tenga una adecuada difusión”, indicó la gerente cooperativa Cofoch, Iris Díaz.

En esa línea, el presidente de la Comisión de Fomento Productivo, Fernando Hernández, sostuvo que esta iniciativa “se relaciona con el rescate cultural y es una oportunidad que tiene Chiloé para darse a conocer afuera. Los recursos que destina el Gobierno Regional en materia de fomento productivo, que en este caso primero fue investigación y luego valorización de las cooperativas que trabajan en el territorio, deben seguir apoyándose y con el Ministerio de Agricultura se espera generar más programas con recursos sectoriales y regionales”.

Al respecto, la Seremi de Agricultura, Tania Salas, manifestó que la tramitación de este nuevo sello de origen fue impulsada por la Seremi de Agricultura, ejecutada por INIA y financiada por el Gobierno Regional de Los Lagos. “Fue un esfuerzo colaborativo entre varias instituciones públicas y la cooperativa de productores ovinos, un trabajo que esperamos dé frutos y mayor competitividad a estos productos típicos de Chiloé. Pelluchilwe significa espíritu chilote y esa esencia se refleja en esta marca colectiva, que es un ejemplo de asociatividad”, sostuvo la autoridad del agro regional.

En este ámbito, la directora nacional de INIA, Iris Lobos, señaló que “el INIA trabaja en el rescate y la valorización de los productos típicos como el cordero chilote, que tiene un sello de origen y es el único producto ganadero que tiene una Indicación Geográfica (I.G). Ahora, a través de esta marca, buscamos agregar valor no solamente a la carne, sino que también a las lanas, a la oveja, a todo lo que se produzca a partir del ovino y éste es un trabajo que no puede ser o no se puede llevar a cabo sino es con las asociaciones, con las cooperativas”.