Pedro Bustos Valdivia, Director de INIA Educa, calificó este hecho como una “noticia que será un gran impulso para la materialización de más y mejores actividades de capacitación orientadas al desarrollo del sector agroalimentario de nuestro país”.

En una ceremonia realizada en la ciudad de Castro, en Chiloé, el Director de INIA Educa y Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Pedro Bustos Valdivia, hizo entrega de los primeros certificados a asesores capacitados por la OTEC INIA Educa.

Se trata de un grupo de personas, hombres y mujeres, que ejercen como asesores técnicos en diversas localidades del Archipiélago de Chiloé, en rubros tales como la ganadería, horticultura y fruticultura, quienes realizaron el curso impartido por la OTEC INIA Educa “Modelos de Negocio Innovadores para Administrar y Estructurar tu Negocio Agrícola”, instancia de carácter teórico-práctico destinado a enseñar sobre los principios básicos para administrar y gestar modelos de negocio para el sector agroalimentario.

Este curso fue impartido por la ingeniera agrónoma y economista agraria, Dra. Maruja Cortés, y fue realizado entre el 24 de junio y 2 de julio del presente año, bajo la modalidad e-learning, que consideró clases expositivas y talleres prácticos a través de los cuales se les entregó a los asesores herramientas básicas para la innovación aplicada a los modelos de negocios, utilizando la metodología CANVAS y herramientas de análisis externo, interno y gestión económica de un negocio de carácter agrícola.

Cabe destacar que desde hace algunos meses INIA comenzó el proceso para la certificación OTEC de INIA Educa, empresa coligada a INIA, creada con el fin de brindar cursos de especialización para profesionales, técnicos y empresarios del sector agroalimentario. En este sentido, Pedro Bustos señaló que “estamos muy orgullosos de informar que INIA Educa ha recibido la certificación para ejercer como Organismo Técnico de Capacitaciones (OTEC), y la entrega de los certificados de hoy es parte de ese importante proceso. Sin duda es una noticia que será un gran impulso para la materialización de más y mejores actividades de capacitación orientadas al desarrollo del sector agroalimentario de nuestro país”.

A su vez, Javier Suárez, médico veterinario del Programa Prodesal de Ancud y participante del curso valoró que “la modalidad e-learning es muy buena porque antes los que éramos de Chiloé y queríamos capacitarnos o estudiar, teníamos que pensar en tomarnos dos días libres sólo para viajar y el tiempo que tomará hacer el curso, entonces obviamente ningún trabajo lo puedes dejar botado tres o cuatro días y aquí estudiamos desde nuestras casas, con profesores de excelentísimo nivel”. Suárez añadió que “los productores también lo agradecen, porque hay muchos productores que también tienen conocimientos, quizás no estudios completos, pero sí capacidad de seguir aprendiendo, pero no tenemos, por el hecho de ser isleños, la posibilidad de poder viajar a Puerto Montt, a Valdivia o a Santiago, muchas veces a seguir estudiando, entonces poder estudiar desde la comodidad de tu casa es un gran alivio para nosotros, es una facilidad y una comodidad que antes de la pandemia no existía”.

El ámbito de acción de INIA Educa es la entrega de servicios de capacitación para el agro, a través de cursos, talleres y diplomados, los que podrán ser impartidos tanto a nivel presencial como a través de plataformas virtuales y de forma mixta. El administrador general de INIA Educa es el Ingeniero Agrónomo, Alan Pinto Richards, quien destacó que “estamos muy orgullosos de haber alcanzado el gran hito de la certificación OTEC de INIA Educa ya que durante los últimos meses se implementó y aplicó el respectivo Sistema de Gestión de Calidad, acorde con lo que solicita la Norma Chilena NCh. 2728, certificándose en las áreas de administración y agricultura”