Proyecto Fondecyt liderado por el académico de Ingeniería Agrícola UdeC, Dr. Sebastián Krogh, focalizará la investigación en Nevados de Chillán y la cuenca del río Renegado, región de Ñuble, incorporando nuevos equipos y modelos numéricos para mejorar la calidad de los datos y las proyecciones de caudales.

Medir el impacto del cambio climático en la acumulación y derretimiento de nieve en la zona cordillerana, así como en la disponibilidad hídrica en las cuencas de montaña, es el objetivo del proyecto liderado por el académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción (FIAUdeC), Dr. Sebastián Krogh Navarro, quien recientemente se adjudicó el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) en su línea Iniciación.

Se trata del proyecto “Towards improved hydrological predictions at the forest and snow intersect in the Chilean Andes (Hacia mejores predicciones hidrológicas en la intersección entre bosque y nieve en los Andes chilenos)”, que se ejecutará entre marzo de 2023 y marzo de 2026 y que se adscribe a la línea de investigación de hidrología en cuencas de montaña levantada por el Departamento de Recursos Hídricos de FIAUdeC.

Así como el Dr. Krogh, otros 39 investigadores de la UdeC -incluido el Dr. Gastón Merlet, de FIAUdeC- fueron seleccionados en los dos concursos Fondecyt -Iniciación y Postdoctorado-, cuyos resultados se conocieron recientemente.

“Esta investigación se desarrolla en el marco de la disponibilidad de los recursos hídricos y uno de los objetivos principales del proyecto es tratar de entender y cuantificar cuál ha sido el impacto que ha tenido el cambio climático, históricamente, en los recursos hídricos, en las cuencas de montaña, cuál es el posible impacto que pueda tener en el futuro y las distintas fuentes de incertidumbre. Esto es importante porque la planificación y gestión de recursos hídricos depende de que podamos tener buenos pronósticos de recursos hídricos, particularmente caudales; más específicamente, este proyecto está enfocado en entender el rol de la acumulación y el derretimiento de nieve, pues con el cambio climático, el cambio de temperaturas y de los regímenes de precipitaciones, la nieve también va a ir cambiando, entonces, la idea es entender cómo esto puede afectar los procesos de acumulación y derretimiento y cómo eso, luego, afecta a los caudales de los ríos”, explicó el investigador del Departamento de Recursos Hídricos.

“Una componente clave en las cuencas de montaña es la nieve, porque la nieve domina la respuesta hidrológica de estas cuencas”, subrayó el académico.

Nevados de Chillán

La investigación se desarrollará en la parte alta de la cuenca del río Renegado, comuna de Pinto, en la zona cordillerana de la región de Ñuble, y según complementó el Dr. Krogh, tiene un componente muy importante de trabajo en terreno y de modelación, en el que participarán dos estudiantes de pregrado y una alumna de postgrado.

El académico contextualizó que “éste es un trabajo que, en cierta forma, ya inicié, gracias al proyecto (homónimo) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, de Iniciación, que me gané el año pasado. Estos proyectos de Iniciación VRID ayudan para luego construir una propuesta más robusta para el Fondecyt, por lo que ya iniciamos el monitoreo de nieve el invierno pasado, hicimos calicatas y rutas de nieve, y aforamos caudales en el sector Nevados de Chillán. Este nuevo financiamiento nos va a permitir fortalecer nuestras labores en terreno, poder financiar a estudiantes que se han involucrado en este tema, comprar sensores, cámaras y computadores más poderosos para poder realizar las modelaciones numéricas. Con este proyecto, además, se podrán revivir algunas estaciones de monitoreo que existen en la cordillera, en la zona de Nevados de Chillán, que han estado un poco abandonadas, producto de la pandemia principalmente”.

En ese sentido, el Dr. Krogh destacó que estos equipos permitirán mejorar la calidad de la información que recogen en terreno, “todo con el fin de entender mejor cómo varía en el espacio y el tiempo la acumulación y el derretimiento de nieve para apoyar después nuestras predicciones de caudales”.