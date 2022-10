Seremi de Agricultura informó que esta plaga no afecta la salud humana, pero impacta en el rendimiento del cultivo, por lo que llamó a productores a notificar su eventual presencia ante el SAG y evitar, así, una mayor propagación de la enfermedad y pérdidas económicas en el rubro.

Hace tres meses, el Ministerio de Agricultura alertó sobre la presencia en Chile del nematodo cuarentenario de la frutilla, Aphelenchoides fragariae, la cual fue confirmada por los laboratorios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dando paso a una declaración de emergencia agrícola para contener esta enfermedad -que se detectó en la zona centro sur- y, de esta forma, hacer más expedita la vigilancia fitosanitaria en la zona de producción de frutillas, que incluyó la Región de Los Lagos.

Tras conocer los resultados de los primeros muestreos, la Seremi de Agricultura, Tania Salas, informó que se corroboró la presencia de la enfermedad en tres predios de la región, dos en la comuna de Río Negro y uno en Llanquihue, y se estima el número podría aumentar a medida que se hagan muestreos en más predios. “Los servicios del Ministerio de Agricultura se encuentran trabajando, desde el primer momento, para establecer una serie de medidas sanitarias para reducir al máximo el impacto y la dispersión de la plaga. Llamamos a los productores a estar atentos al comportamiento de sus plantas de frutillas y a notificar al SAG si observan alguna sintomatología sospechosa en sus cultivos, pedimos que se acerquen al SAG para que los inspectores puedan tomar muestras y realizar los análisis correspondientes y, de confirmarse la presencia, tomen de inmediato las medidas indicadas para evitar su diseminación”.

En esa línea, la autoridad agregó que “queremos recorrer este camino junto a los productores, les pedimos que informen en caso de sospecha, si un predio resulta positivo se informarán las medidas que debe tomar para evitar que la plaga se siga propagando y evitar mayores pérdidas

En esa línea, Carolina Giovannini, Encargada Regional de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del SAG, sostuvo que “este es un nemátodo, una especie de gusano microscópico, que en el caso de la frutilla afecta a la parte aérea. Los síntomas son malformaciones en el follaje, daño en las hojas, necrosis y muerte de tejidos, y finalmente afecta el rendimiento del fruto, produciendo malformaciones . Para su diagnóstico es importante que los productores notifiquen al SAG para que el Servicio tome una muestra y coordine su análisis en laboratorio”.

Con relación al nivel de pérdidas en la producción que la enfermedad pudiera ocasionar, Giovannini sostuvo que “esa información, hasta ahora es más bien bibliográfica, porque en el país no tenemos antecedentes del daño que provoca, pero según la literatura podría ser entre un 60 y 80 por ciento, cifra que corresponde a lo reportado por otros países”.

Igualmente, se hizo un llamado a no intercambiar plantines, estolones o comprar plantas en ferias y mercados informales, sino abastecerse en viveros certificados y previamente chequeados por el SAG.

Por su parte, Ana María Valck, jefa del Departamento de Fomento de INDAP Los Lagos, informó que el Servicio tiene un catastro de 600 pequeños agricultores productores de frutillas a quienes se les está informando del impacto de esta plaga y a los que se espera orientar para que puedan chequear sus cultivos.

Asimismo, la subdirectora de INIA Remehue, Ana María Méndez, señaló que la entidad colocó a disposición su red de laboratorios para poder hacer una detección rápida mediante test PCR para la detección rápida del nemátodo, colocándose a disposición del SAG con 500 muestras mensuales por 4 meses para poder determinar qué planta está enferma y cuál no.

Ignacio Hott, productor de frutillas de la provincia de Osorno, señaló que “no sabemos en qué magnitud nos afectará esta plaga, eso nos tiene muy preocupados”. Igualmente, mostró inquietud por la propagación del nematodo al existir baja oferta de plantas de frutillas en el mercado, lo que puede llevar a algunos a multiplicar o intercambiar plantas enfermas. “Es una muy mala práctica, no se debe realizar, está prohibido, los productores no somos viveristas y no podemos correr el riego de pasarnos la enfermedad de campo en campo”, afirmó.

Medidas

Para financiar los gastos generados por la presencia del nemátodo del enanismo de primavera de la frutilla (Aphelenchoides fragariae), el Ministerio de Agricultura anunció $1.935 millones para contener la enfermedad y beneficiar a cerca de dos mil productores de frutillas del país, ya que la mayor parte pertenecen a la agricultura familiar campesina. E

A nivel regional, y una vez detectada la plaga en la Región de Los Lagos, la Seremi de Agricultura junto a los servicios del agro y representantes de los productores, conformaron una mesa técnica para abordar medidas para evitar la dispersión del nemátodo.

Por su parte, el SAG aumentó la capacidad analítica de su red de laboratorios y autorizó a dos laboratorios privados para apoyar en el diagnóstico de este nemátodo. A la fecha, además, ya aprobó el uso especial de 13 plaguicidas para controlar esta enfermedad.