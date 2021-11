Entre los participantes está la Dra. Ingrid Martínez investigadora de INIA Remehue; junto al Dr. José Dörner, la Dra. Dorota Dec y la Dra. Susana Valle de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH y el Centro de Investigación en Suelos Volcánicos (CISVo); Christian Prat del Instituto de Recherche pour le Développement (IRD) de Francia y Felipe Zúñiga de la Universidad de Aysén.

Como parte de las actividades del proyecto REDES 180168 “An International Network for Studying the Physical Quality of Volcanic Ash Soils”, un grupo de científicos chilenos, entre ellos la investigadora de INIA Remehue, Ingrid Martínez, se encuentran participando en una gira de suelos volcánicos en Ecuador.

“La visita, de carácter científico, espera consolidar contactos con investigadores en suelos volcánicos, así como conocer problemáticas asociadas al manejo de suelos y ecosistemas, para así poder buscar alternativas concretas de colaboración internacional en temas de interés común”, explicó desde Ecuador la investigadora del INIA.

La profesional añadió que “los suelos del sur de Chile se formaron a partir de cenizas volcánicas y son únicos, de ahí la importancia de seguir investigando en alianza con científicos de otras partes del mundo, su potencial productivo para actividades silvoagropecuarias y la producción de alimentos”.

Gira a Ecuador

“Las actividades desarrolladas en Ecuador han incluído el reconocimiento de suelos de orígen volcánico de este país, ecosistemas específicos como los Páramos, así como reuniones en la Universidad de Cuenca con el Dr. Pablo Quichimbo y con la Prefectura de Imbabura de Ibarra. En esta última actividad, se hicieron presentaciones de ambas partes, lo que culminó con una gira por suelos de Cangahuas en la Provincia de Imbabura, Cantón Pimampiro, que han sido roturados y habilitados para su uso productivo”, puntualizó la investigadora de INIA Remehue.