El Covid-19 no fue un impedimento para que las personas pudieran innovar. Durante 2020 y por segundo año consecutivo, FIA implementó una serie de instancias con el objetivo de promover los vínculos entre los distintos actores que forman parte del ecosistema de la innovación, pertenecientes al sector silvoagropecuario nacional y la cadena agroalimentaria asociada.

A través del servicio de Redes para Innovar, la institución se propuso ir al servicio de quienes quieren innovar y que en el marco de la pandemia han tenido obstáculos para vincularse con otras personas, que pudiesen facilitar acceso a proveedores, aprendizajes, acceso a laboratorios para prototipar, conocimiento de necesidades para innovar en el territorio, etc.

Como plantea la Coordinadora de Información y Redes de FIA, Josefina Winter, la Fundación tuvo que reformular su oferta de instancias que previo a la pandémica eran presenciales. “Producto de las condiciones sanitarias, ya no se produjeron algunos espacios de conversa necesaria entre personas que no se conocían, que sucedían al alero de eventos como charlas, seminarios, días de campo, etc. Desaparecieron esos ‘cafecitos’ que posibilitaban armarse redes de contacto. Pero las personas necesitan seguir innovando, por lo cual nos propusimos volcar esas instancias hacia el ámbito online”, explica.

El desafío de adaptar las instancias presenciales a online no fue simple. Implicó diseñar una metodología participativa y personalizada, en la cual personas pudieran contactarse en base a necesidades de redes que previamente hubieran expresado, y con foco territorial. Fue así como se llegó a implementar talleres “Conecta online”, instancias virtuales de dos horas de duración, en las cuales se producían mesas de vinculación con la ayuda de facilitadores, en las cuales los participantes planteaban sus necesidades y aportes, y los mismos asistentes ofrecían oportunidades de vinculación y colaboración.

En los 20 encuentros realizados virtualmente ­−en todas las regiones del país− asistieron 600 personas, destacando la participación de productores, emprendedores vinculados al mundo agropecuario, instituciones académicas, empresas, entidades públicas y otros.

Joaquín Mena, miembro de la plataforma 3BX Agro y asistente al Taller Conecta, destacó la importancia de la creación de vínculos que surgen en base a estos encuentros. “Las redes hoy en día forman un elemento fundamental para el desarrollo de la agronomía y hacer agronomía orgánica -como en mi caso- es aún más complejo. Uno tiene que apoyarse en toda la ayuda que puede lograr y a su vez poner a disposición de otras personas lo que uno va aprendiendo y la experiencia que va tomando. Esto viene a enriquecer aún más la labor de todos nosotros”.

En tanto, Verónica Meza de la Universidad de Playa Ancha, participante en el Conecta de Valparaíso, indicó que “esta es otra forma de darle valor al territorio. Trabajar en la misma región y hacer redes en ella”.

Por su parte Marcela Gómez, asistente Taller Conecta O’Higgins hizo un llamado a mantener estas iniciativas, destacando el gran aporte de vinculación en la región, “porque en la medida que esto se transforma en costumbre, empezamos a cambiar nuestro ecosistema de innovación”.

Alianzas, vínculos y foco en los territorios

Durante 2020 FIA implementó también talleres especializados en algunas temáticas, respondiendo a necesidades particulares de cada territorio. Fue así como se abordaron encuentros enfocados en cambio climático, Agrobiotech – horticultura, sector pecuario y o un taller Conecta con foco de género para potenciar la vinculación entre mujeres que innovan en la región de Coquimbo.

Durante este año la Fundación seguirá promoviendo estas instancias de vinculación, así como profundizando en nuevas temáticas en función de las necesidades de los usuarios.

Alianzas para Innovar

Por otro lado, con el fin de promover la vinculación entre los actores del ecosistema de innovación en el agro en los territorios, FIA también se encuentra desarrollando alianzas con distintas instituciones y actores público-privados, con el fin de dar acceso a beneficios preferenciales a los ejecutores de los proyectos de la institución.

Quienes quieran participar de los encuentros, pueden visitar la web de FIA www.fia.cl para mayor información, o escribir a redes@.fia.cl para conocer la oferta de instancias.