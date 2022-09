Cooprinsem en conjunto a INDAP de la región de Los Ríos, realizaron un Día de Campo, donde dieron fin a la etapa 2020-2022 del Programa de Mejoramiento Genético Bovino (PMG)

Fue así como en el predio de la productora María Eliana Burnier, ubicado en el Sector El Meli KM 30, Ruta Río Bueno a Lago Ranco, estuvieron presentes Patricio Barría, seremi de Agricultura en Los Ríos, César Muñoz, Jefe de Fomento INDAP Los Ríos, junto a productores y profesionales del área, quienes participaron de variadas charlas y visitas a instalaciones, con el objetivo de reforzar sus conocimientos e informarse de las nuevas tecnologías que tiene a su disposición Cooprinsem.

De esta manera, este encuentro comenzó con la presentación de Sasha Abovich, Director Comercial de Cooprinsem, el cual dio a conocer el desarrollo del Control Lechero Oficial de la cooperativa. Seguido de la médico veterinario y Asesora Técnico Comercial de Cooprinsem, Valerie Manns, quien expuso a los presentes el avance de componente de inseminación artificial.

Luego, fue el turno de Mario Olivares, médico veterinario y Asesor Técnico Comercial de Cooprinsem, quien conversó con los productores respecto a los resultados de la evaluación genética de los rebaños del PMG con el Control Lechero Oficial en la región de Los Ríos.

Asimismo, el ingeniero agrónomo, Magíster en Ciencias Agropecuarias, mención Producción Animal y asesor externo, Humberto González, presentó los resultados productivos de los rebaños del Programa de Mejoramiento Genético desde el año 2016, donde se destacó el incremento productivo y porcentaje de sólidos lácteos, el cual se vio reflejado en los ingresos de los usuarios del programa. Cerrando esta jornada, los asistentes realizaron una visita a las instalaciones y presenciaron una práctica de uso de elementos de ayuda para la detección de celos.

Patricio Barría, seremi de Agricultura en Los Ríos, sostuvo lo importante de ejecutar este programa para mejorar el rebaño y la producción de la región. «Los trabajos en mejoras genéticas siempre son a largo plazo, por lo tanto, es de suma importancia la continuidad de este proyecto. Vemos con muy buenos ojos esta alianza público-privada, ya que los propios agricultores han realizado comentarios positivos de este gran trabajo y los resultados también avalan la inversión”.

Por su parte César Muñoz, Jefe de Fomento INDAP Los Ríos, comentó que “como Instituto estamos enfocados en mejorar los rendimientos y productividad, por lo tanto este programa permite a las asesorías técnicas tomar decisiones que vayan a desarrollar el mercado lácteo o cárnico. Para nosotros esto es un nexo relevante, ya que se generan discusiones técnicas y de gran valor, y eso va en beneficio de los agricultores, por eso estamos contentos con Cooprinsem, debido a que a lo largo de los años, nos ha permitido traer e incorporar nuevas tecnologías para nuestros agricultores».

A su vez, Paola Vargas, Gerente de Ventas de Cooprinsem, sostuvo que tener continuidad con este programa es primordial, ya que esto se ve reflejado en los resultados de la selección genética, gracias a la información entregada por el Control Lechero y extiende el aporte que realiza la cooperativa. «Hoy es un día muy importante ya que dimos a conocer el trabajo que se ha realizado durante estos años y el mejoramiento genético que se ha llevado a cabo, gracias a las herramientas que como cooperativa contamos. Nos llena de orgullo saber de la contribución y beneficio que este programa entrega a los usuarios, lo que refleja de manera tangible, que Cooprinsem es un eslabón clave en la cadena agroalimentaria del país. Y es que las mismas tecnologías que nosotros traspasamos a los grandes agricultores, la reciben también la agricultura familiar campesina, permitiendo impulsar un desarrollo y resultado productivo en el sector».

Finalmente María Eliana Burnier, dueña del predio y usuaria del PMG, comentó que «yo llevo años en este programa y me ha ayudado mucho en mi trabajo, por lo que me siento muy conforme y satisfecha. Esto me ha permitido avanzar, ya que contamos con excelentes asesorías y buen material de trabajo, lo que nos ha permitido tener acceso a estas nuevas tecnologías que entrega el mercado».