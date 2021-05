El próximo jueves 27 de mayo se llevará a cabo un webinar organizado por el comité conformado por Sernatur Los Lagos, Aysén y Magallanes, Per Turismo, PTI Ruta de los Parques de la Patagonia de Corfo Los Lagos y Tompkins Conservation Chile en conjunto con la Adventure Travel Trade Association (ATTA).

Dentro de la macrozona Patagonia Chilena se encuentra la Ruta de los Parques de la Patagonia, la cual es un pulmón verde para Chile y el mundo, y ofrece múltiples oportunidades para el desarrollo del turismo de naturaleza. Con el fin de dar a conocer estos atributos a las audiencias internacionales, el comité Ruta de los Parques se ha aliado con la Asociación de Turismo Aventura (ATTA) para realizar el seminario gratuito (en inglés) Route of Parks of Chilean Patagonia: tourism and conservation, el próximo 27 de mayo.

Paulina Ros, directora regional de Sernatur Los Lagos, comentó que “este seminario es una gran oportunidad para que nuestra región se muestre como pieza fundamental de la Ruta de Los Parques de la Patagonia junto a las regiones de Aysén y Magallanes, con las que componemos este macrodestino que conserva y protege su biodiversidad endémica, apoyando el desarrollo económico local, integrando territorios y aportando enormemente a nuestra imagen país. Somos un destino inigualable y sumamente frágil, nuestro deber es invitar a visitarlo de manera muy responsable”.

Rodrigo Carrasco director regional de Corfo Los Lagos señaló que “desde el gobierno de Chile a través de Corfo hemos levantado un programa territorial cuyo foco es poner en valor el destino turístico de naturaleza reconocido a nivel nacional e internacional, clave en ello ha sido la gestión sustentable y articulada con las comunidades, empresarios, municipalidades, servicios públicos y entidades privadas alineadas en promover la conservación y la valorización del patrimonio natural y cultural, por lo tanto este encuentro es una oportunidad clave para el desarrollo del turismo sustentable”.

En tanto, Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile, añadió: “Esta actividad da cuenta de que el trabajo que venimos realizando como comité está dando frutos, y que gracias a la visión territorial que estamos impulsando, la Ruta de los Parques se muestra al mundo de manera integrada con su gran valor ecológico, sus parques nacionales y sus comunidades aledañas que pueden beneficiarse del desarrollo económico que puede brindar la conservación, a través del turismo”.

En la oportunidad, participarán Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation; Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile; y Ximena Castro, presidenta del comité Ruta de los Parques, quien expondrá en representación de Los Lagos, Aysén y Magallanes. El seminario, que cuenta con el apoyo de los respectivos Gobiernos Regionales, abordará la importancia de este territorio que concentra 17 parques nacionales entre Puerto Montt y Cabo de Hornos y más de 60 comunidades aledañas, haciendo un recorrido por los atractivos naturales que ofrecen las tres regiones que conforman la ruta, y los circuitos y experiencias que los visitantes pueden realizar.

Posicionando la Patagonia de manera integrada

Avanzar hacia un turismo responsable que potencia el desarrollo económico local en la Patagonia es lo que ha venido impulsando desde hace más de un año el Comité Interregional de la Ruta de los Parques de la Patagonia, una gobernanza única en Chile en la que participan Sernatur Los Lagos, Aysén y Magallanes, junto a la fundación Tompkins Conservation Chile, el Programa Territorial Integrado Ruta de los Parques y el Programa Estratégico de Turismo Aysen Patagonia de Corfo. Esta iniciativa es un esfuerzo conjunto para potenciar una visión que permita el desarrollo y la recuperación turística de las comunidades aledañas a través de la inversión en los parques nacionales y el posicionamiento conjunto de este tercio de Chile que cuenta con 11,8 millones de hectáreas protegidas bajo la categoría de parque nacional.

Webinar Route of Parks of Chilean Patagonia: tourism and conservation

Cuándo: jueves 27 de mayo a las 12:00 hrs. (13:00 hrs. región de Magallanes)

Expositoras: Kristine Tompkins, Presidenta de Tompkins Conservation; Carolina Morgado, Directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile; y Ximena Castro, presidenta del comité Ruta de los Parques.

Inscripciones gratuitas

www.rutadelosparques.org/webinar