Chile y Vietnam sellan acuerdo para impulsar colaboración agrícola

El Minagri explicó que para Chile se trata de una oportunidad de aumentar la exportación de "vino, salmones, frutas y, por cierto, carnes, tanto rojas como blancas".

Los ministros de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela y de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, Le Minh Hoan, acompañaron a los presidentes Gabriel Boric y Luong Cuong en la firma de un Memorándum de Entendimiento en materia agrícola.

El ministro Esteban Valenzuela destacó que “está en nuestra agenda agroexportadora el fortalecer el lazo, con Vietnam, mejorar la balanza comercial y para ello debemos abrirnos a sus productos y crecer también nosotros en la exportación de vino, salmones, frutas y, por cierto, carnes, tanto rojas como blancas”.

Cooperación bilateral

Este acuerdo cubre diversos ámbitos clave para ambos países, entre ellos la colaboración en políticas agrícolas y desarrollo rural, que se materializará con un intercambio de mejores prácticas en políticas de infraestructura rural, capacidad de procesamiento agrícola y protección medioambiental. También se buscará la colaboración en sanidad animal y vegetal, sobre todo en el control de enfermedades, vigilancia y erradicación de plagas.

Otro punto es el cambio climático y los recursos hídricos en los que se colaborará en investigación y desarrollo de tecnologías para mitigar los impactos del cambio climático y mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura. En ciencia e innovación habrá proyectos conjuntos en investigación y desarrollo, incluyendo la mejora de cultivos.

También habrá cooperación en agricultura orgánica y comercio agropecuario con prácticas agrícolas sostenibles y fortalecimiento de la cadena de valor agrícola. En la participación de ambos países en organizaciones internacionales, la coordinación en programas y proyectos internacionales para enfrentar desafíos globales, como la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

Crecimiento sustentable y eficiente

El acuerdo integra la perspectiva de desarrollo sostenible mediante la promoción de energías limpias, conservación de la agrobiodiversidad y gestión de recursos naturales, con especial atención a prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente y el uso eficiente del agua y la tierra.

En esta línea, el ministro Esteban Valenzuela destacó que “Vietnam está creciendo a las mejores tasas de Asia. Hace 10 años que tenemos un Tratado de Libre Comercio (…) como chilenos buscamos cooperación integral, en cultura, en ciencias, pero queremos un acuerdo mayor. Y, felizmente, vamos a tener la inspección de nuestros sistemas de carnes rojas y blancas en diciembre, para que nuestra industria pueda empezar a exportar”.

Relación con Vietnam

Vietnam es el primer socio comercial de Chile entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el número 20 a nivel global. Chile y Vietnam firmaron un Tratado de Libre Comercio en 2011, el cual entró en vigor en 2014.

Durante la primera mitad de 2024, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$ 803,6 millones, lo que significó un crecimiento del 1,7% respecto del año anterior. Por su parte, las exportaciones llegaron a los US$ 158,9 millones y las importaciones a los US$ 644,7 millones.

Los principales productos exportados son los salmones del Pacífico, madera y cátodos de cobre. En tanto, las importaciones consistieron mayoritariamente de teléfonos inteligentes, calzado y celulares.

Con el objetivo de potenciar la relación económica, en abril de 2024 Chile abrió una agregaduría agrícola en Vietnam.