Columna de opinión: Dr. Rodrigo Valenzuela

Director Comité Científico de Lácteos

La población chilena envejece y eso se ve reflejado en que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en Chile, por lejos. En el Día Mundial contra el Cáncer, desde el Comité Científico de Lácteos los invitamos a conocer cómo los lácteos nos pueden ayudar a proteger nuestra salud.

Desde el área de la nutrición humana, vemos que hay factores que están determinando la aparición de distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, sobre todo ligadas a la obesidad,. ¿Cómo impactan? Una persona obesa tiene exceso de grasa y deficiencia de nutrientes; una baja ingesta de fibra dietética, vitamina A y D, calcio y antioxidantes naturales.. Y la ciencia nos dice que entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer están el consumo de alcohol, la obesidad y el incremento de la grasa corporal.

Los invitamos a dar una mirada al rol protector contra el cáncer que pueden ejercer los lácteos. Por ejemplo, el World Cancer Research Fund concluye que existe fuerte evidencia de que los lácteos tienen un rol protector contra el cancer de colon, es decir el consumo de lácteos no incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de colon y sí puede reducir el riesgo. Un efecto protector para el cáncer de colon está en las dietas ricas en calcio como los lácteos .

Existen muchos conceptos que vale la pena aclarar. En un meta análisis hecho en 2015, que es un estudio que revisa muchas investigaciones científicas, se estableció que el consumo de lácteos se asocia inversamente con el cáncer de mamas, es decir: a mayor consumo, menos riesgo. El efecto sería dosis dependiente, tanto en leche, quesos y, especialmente, en yogur, donde el efecto reductor de riesgo sería mayor. Nuevamente, el WCRF concluye que existe evidencia que sugiere que los lácteos pueden tener un efecto protector contra el cancer de mamas premenopausia.

En el caso del cáncer de vejiga, en 2019 se publicó un estudio que expone que el consumo de lácteos no estaría relacionado con su desarrollo. Por el contrario, el consumo de lácteos fermentados tiene un potencial efecto protector sobre esta enfermedad. Esta es una oportunidad para incluirlos en la dieta, ya que el yogur y leches cultivadas contribuyen mucho en el mejoramiento de la flora bacteriana intestinal y poseen un rol protector ante distintos tipos de cáncer.

El cáncer de próstata va aumentando en el mundo y Chile. Dentro de los posibles factores de riesgo se ha incluido erróneamente a los lácteos, principalmente a través de redes sociales. En este ámbito, destacamos que, si bien existen algunos estudios que indican que el consumo de lácteos se podría asociar con este tipo de cáncer, la evidencia es muy limitada y la asociación es débil.

Lo que sí debiéramos reforzar es que es muy posible que las causas del cáncer de próstata se relacionen más con otras cosas: el envejecimiento en los hombres; estilos de vida no saludables, principalmente sedentarios, obesos, fumadores y consumidor de alcohol. Se ha visto un aumento de IGF 1, factor que lo tiene la leche, pero en niveles muy bajos. Esto se relaciona directamente con la obesidad y no con el consumo de leche. Por eso declaramos que la evidencia actual no nos demuestra que exista una sólida asociación entre lácteos y mayor riesgo de desarrollar cáncer.

Protegerse contra el cáncer tiene un aliado potente en los lácteos y en la vida sana, evitando la obesidad y sedentarismo. Este cambio de hábitos puede marcar la diferencia en nuestras vidas.