El primer Simposio Internacional de Geociencias, Viticultura y Vino – IGVWS2022 y el Workshop Influencia de la geología, la mineralogía y la geoquímica en el cultivo de la vid.

En un esfuerzo destinado a vincular los mundos de las geociencias y la viticultura, para proporcionar a la industria del vino una mayor comprensión de aquellas condiciones específicas de sitio específico que pueden influir y hacer que los vinos sean únicos y no reproducibles, es que The Association of Applied Geochemists, en conjunto con I+D Consorcio de Vinos de Chile y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, desarrollarán dos actividades en este Simposio internacional.

El evento representa una oportunidad para que científicos y profesionales que trabajan en el cultivo de la vid y producción de vino compartan conocimientos y perspectivas de la agronomía, la enología, la viticultura, el clima y la relación de estas condiciones con las propiedades geológicas, geomorfológicas, minerales y geoquímicas específicas del lugar que se definen por el marco geológico local y regional y los procesos de evolución del paisaje.

En esta instancia que se desarrollará desde el 21 al 24 de octubre, activa participación tendrá el académico y enólogo del Departamento de Producción Vegetal, Dr. Ignacio Serra Stepke, quien es parte del Comité Organizador y además expositor en ambas actividades, y destacó la importancia de esta iniciativa. “Esta es la primera vez en Chile que se realiza esta actividad que une la geociencia con la viticultura y que es una oportunidad para mostrar lo que se está haciendo en este ámbito y dar un espacio para interactuar con las empresas vitivinícolas”.

En tanto el Workshop busca presentar los resultados y conclusiones de más de cinco años de investigación y desarrollo sobre la influencia de la geología, mineralogía y geoquímica en el cultivo de la vid, integradas con las influencias del clima y el cambio climático global, y las implicaciones en la aptitud vitivinícola del terreno.

En este contexto el Dr. Ignacio Serra, presentará el tema Relación Planta-Suelo-Clima y Terroir. “La idea de la presentación es integrar cómo los factores que componen el Terroir afectan la composición de las bayas y por tanto la calidad sensorial y el estilo de los vinos”, precisó el enólogo.

Quien también realizará una presentación, es el académico del Departamento de Producción Vegetal de Agronomía UdeC, Dr. Arturo Calderón Orellana, quien lidera la investigación sobre la “Capacidad de la viña, severidad del estrés abiótico y composición del vino de un viñedo de secano establecido en una catena en el valle del Itata”, donde los coautores son Cristian Correa, de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UdeC, José Cuevas e Ignacio Serra de Agronomía UdeC, los tesistas de pregrado Claudia Bustos e Ignacio Ortiz, además de Natali Hermosilla, coordinadora de investigación del Laboratorio de Relaciones Hídricas de Cultivos Frutales de Agronomía UdeC.

“Este trabajo es uno de los primeros en que se está describiendo desde el estudio de las relaciones hídricas de las vides, cómo existe un efecto topográfico en la capacidad de las plantas de poder tolerar la falta de riego, desde el uso de herramientas de medición de estrés hídrico en la planta, hasta el uso de imágenes y nuevos índices como es Bari, que es un índice de resistencia atmosférica visible, en que nosotros podemos discriminar espacialmente la variabilidad tanto en vigor como en grado de estrés abiótico y cómo influye esta variabilidad en la composición de los vinos”, detalló el Dr. Calderón.

Esta actividad contempla una visita a terreno, en una viña del valle de Casablanca, donde se presentarán los aspectos relevantes de la geología y geomorfología de entorno local en la producción de vinos.