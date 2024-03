Aceite de oliva de Taltal obtiene máxima distinción en importante concurso internacional

Un total de 809 muestras de aceite de oliva extra virgen provenientes de todo el mundo participaron en el concurso internacional L’Orciolo d’Oro LODO 2022/2023 de Italia, lugar donde se reconoce a las mejores producciones oleícolas del orbe.

Felices, orgullosas y agradecidas, así se sienten las 11 cooperadoras de la Cooperativa Olivícola El Hueso de Taltal luego de obtener excelentes puntajes en el concurso internacional L’Orciolo d’Oro LODO 2022/2023 con dos de sus aceites.

Se trata de las variedades Blend y “El Hueso de Taltal”, las cuales lograron ser finalistas y ser reconocidos como “Optimal”. En el caso de “El Hueso de Taltal”, obtuvieron 88,98 puntos de 100 y “Lodevole” en el caso de Blend, la máxima distinción del concurso, obtuvo una calificación de 95,89/100 formando parte de LODO International Guide to the World’s Best Extra Virgin Oils.

Al respecto, Verónica Arancibia, subdirectora de Investigación de Desarrollo del Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA) Intihuasi explicó parte del proceso para obtener un aceite de calidad, “nuestra misión institucional es generar y transferir tecnología, donde buscamos entregar herramientas técnicas para producir olivas y extraer su aceite. En donde enseñamos a identificar la variedad de olivas, determinar el punto óptimo de cosecha, realizar extracción y posteriormente analizar su calidad química y sensorial”.

Las integrantes de la corporativa distinguida expresaron estar muy felices con el resultado, asegurando sentir orgullo por el extenso trabajo realizado por lograr la excelencia. En ese sentido, Eustaquia Araya comentó que “esto significa un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo por años, el trabajar en la plantación de olivo para nosotros fue un desafío enorme y llegar a este punto de tener un aceite reconocido a nivel mundial nos da un aliciente para seguir trabajando ya que a veces como mujeres cumplimos varios roles, entonces, esto es un mayor esfuerzo, nosotras tenemos que esforzarnos el doble para lograr las cosas”.

Igual sentir tuvo Ana Alanís Palacios, para ella el intenso trabajo tuvo su recompensa. “Es una visión que teníamos como cooperativa de salir al mundo y salir reconocidas dentro de 800 muestras, sacar una excelencia en nuestro aceite, eso quiere decir que ya tenemos un camino que tuvo harto esfuerzo pero que ya tiene su recompensa”, destacó.

Cabe señalar que las muestras de aceite de oliva que participaron en el concurso, fueron enviadas gracias al apoyo de ProChile y son producto del trabajo realizado en el marco del convenio de colaboración “Estrategia productiva de aceite de oliva de calidad diferenciada para la Cooperativa olivícola El Hueso Taltal”, INIA-Intihuasi y el apoyo financiero de ENEL.

“Por nuestra parte apoyamos a las agricultoras con la entrega de una máquina que tuvo por objetivo hacer más eficientes sus procesos, es decir, de cien kilos en 12 horas lograron 70 kilos en una hora. Por otro lado, realizamos capacitaciones en dos líneas, la primera en producir un aceite de calidad y segundo participar en todas las ruedas de negocios de emprendedores que se realizaran en Chile vía Enel, a fin de obtener conocimientos administrativos, de marketing, compartir experiencias, entre otras competencias”, indicó Leonardo Araya – encargado de sostenibilidad y relaciones comunitarias de Enel Chile

Aceite de calidad internacional

Como parte del reconocimiento que merecen las productoras se realizó en dependencias del Gobierno Regional de Antofagasta la ceremonia de entrega de diplomas y sellos que reconoce este importante logro.

“Este reconcomiendo tiene que ver con el trabajo que han hecho unas emprendedoras hace más de 23 años, generando un aceite de calidad y enfrentando todas las dificultades de hacer agricultura en el desierto. Nos parece que es un justo reconocimiento, es por eso que cuando ProChile pide este FIC para promocionar esta iniciativa nos pareció una excelente idea, pues tenemos que seguir potenciando a nuestros emprendedores y seguir potenciando otros polos de desarrollo económico para que tengan las mejores condiciones para seguir con la producción de este aceite de calidad”, recalcó el Gobernador Regional, Ricardo Díaz Cortés.

Proceso Olivícola

El aceite de oliva extra virgen elaborado por la “Cooperativa Olivícola El Hueso de Taltal” es producido bajo extrema sequía, con baja disponibilidad de agua y modernos manejos agronómicos en plantas de menor tamaño. El reconocimiento otorgado gracias a este concurso permitirá a quienes componen la cooperativa, diez mujeres y un hombre, continuar con una labor que realizan hace más de 23 años, y con altísima calidad.

Es importante mencionar que fueron un total de 809 las muestras enviadas a LODO, provenientes de 25 naciones, abarcando 5 continentes.