La UdeC a través de la Dirección de Docencia, está trabajando en la promoción de oportunidades de internacionalización para los estudiantes de pregrado y con ello fortalecer su proceso formativo.

Con este objetivo se han estado desarrollando trabajos en red, con representantes de la Dirección de Relaciones Internacionales, así como también representantes de las distintas Facultades de la Universidad de Concepción, jefaturas de carrera y directores de Escuelas, entre otras personas.

Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias que ha tenido un rol importante en esta iniciativa, la académica, Dra. Alejandra Latorre Soto, se refirió al proyecto de internacionalización “One Health: Un abordaje interdisciplinario de las enfermedades emergentes”, que comprende la participación de académicos y funcionarios tanto de la UdeC como de la Universidad de Murcia, España, quienes desde hace un tiempo vienen trabajando la enseñanza y la multidisciplina enfocada al concepto de “One Health” o “Una Salud”, que se refiere a la estrategia mundial que pretende aumentar la colaboración interdisciplinar para la salud humana, de los animales y el medio ambiente.

“La idea es poder transmitir la importancia de esta integración entre el medio ambiente, los animales y las personas en temas de salud porque al final somos interdependientes el uno del otro, y en la medida que tenemos un ambiente saludable y alcanzamos también la salud tanto en animales como en humanos se favorece el bienestar y la salud de todos”, explicó la Dra. Alejandra Latorre quien además agregó que, “lo que se busca es reforzar esto en estudiantes de pregrado y no únicamente en estudiantes de postgrado. Nosotros en la asignatura de quinto año que dirijo, que se llama Salud Pública, vemos con énfasis este tema,así como también otros colegas que van cubriendo temas de One Health en sus asignaturas a lo largo de la carrera de Medicina Veterinaria, pero la idea de incluir también a otras carreras en esta visión global, interdisciplinaria y de interrelación entre ambiente, animales y humanos”.

En esta tarea se ya se han realizado algunos seminarios internacionales con estudiantes de distintas carreras. “Hemos estado realizando algunas acciones en el marco del proyecto One Health UdeC, liderado por la Dra. Jacqueline Sepúlveda de la Facultad de Ciencias Biológicas, como seminarios para que los estudiantes puedan ir interiorizándose un poco más con el concepto One Health y comprender su importancia. La actividad más reciente fue un taller en donde el Dr. Anibal Pauchard, de la Facultad de Ciencias Forestales realizó una charla sobre biodiversidad y especies invasoras y como esto afecta la salud de los ecosistemas, de las personas y de los animales. Posteriormente, se realizó una actividad práctica grupal que consistió en la discusión de un caso de contaminación ambiental, pero abordado desde la perspectiva One Health. Asistieron más de 80 estudiantes de España y Chile y fue una experiencia sumamente enriquecedora”, señaló la académica.

CURSO DE VERANO 2023

Siempre considerando el enfoque One Health, a partir del próximo mes se dictará un curso para la Escuela de Verano, denominado “Seguridad e Inocuidad Alimentaria desde la Perspectiva One Health: Desafíos actuales y futuros”, liderado por la Dra. Alejandra Latorre y que contará con expositores de de la Universidad de Concepción, así como tambien invitados internacionales.

“También la idea es incluir los aportes multidisciplinarios de colegas de distintas Facultades y también contribuyentes internacionales. El curso está orientado al posgrado, para alumnos de magíster y doctorados del área agropecuaria, pero también de otras carreras que tengan interés o que abarquen temas relacionados con inocuidad y seguridad alimentaria, y por supuesto también abierto a profesionales del área que deseen participar. En este contexto nosotros los veterinarios tenemos un rol relevante ya que participamos a lo largo de toda la cadena productiva, ‘desde la granja al plato’, cómo se dice, haciendo distintos aportes, por ejemplo desde el punto de vista de la sanidad animal en las granjas, del manejo racional de uso de medicamentos de uso veterinario, en los sistemas de producción, en la protección de alimentos de origen animal destinados a consumo humano, solo por mencionar algunos”, precisó la Dra. Latorre.

Mayor información sobre este curso puede encontrar en la web: www.escueladeverano.udec.cl