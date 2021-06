Oriunda de la Décimo Quinta Región de Arica y Parinacota y fundadora de la ONG Picaflor Arica, fue una de los tres conservacionistas que ganaron el premio Future for Nature.

Karolina Araya Sandoval, directora ejecutiva de la ONG Picaflor de Arica, titulada de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, recibió recientemente el premio Future for Nature, como un reconocimiento a la tarea realizada, que valida la visión del espíritu conservacionista y que entrega recursos (50 mil Euros) para volver realidad las acciones descritas en la aplicación.

Sobre cómo llegó a obtener este reconocimiento, Karolina explicó que el premio que entrega Future for Nature se le otorgó luego que su idea quedara seleccionada junto a proyectos en el que participaron conservacionistas a nivel internacional y donde finalmente fueron seleccionados el de ella y profesionales de Irán y Guatemala.

“Postulé y hubo más de 500 aplicaciones de diversos conservacionistas del mundo. En la medida que fui avanzando en este proceso quedaron 10 participantes y luego a comienzo de año supe que ya era una de los 3 ganadores”, explicó la Médico Veterinaria quien agregó que, “para mi es un sueño, me cuesta mucho todavía creerlo porque es muy difícil trabajar en conservación, siempre debemos justificar muy bien nuestro trabajo para poder obtener fondos. Tenemos muchos desafíos y a veces el camino se pone un poco cuesta arriba, entonces estas noticias son un tremendo aliciente, y no solo para mi sino que para el equipo completo porque significa que en la ONG estamos haciendo las cosas bien y validados incluso a nivel internacional”.

FUNDACION PICAFLOR ARICA

La ONG se creó el año 2016 con el fin de mantener la población silvestre del Picaflor de Arica y ha sumado ejes de trabajo que desarrolla un equipo multidisciplinario de profesionales y por lo mismo han ido creciendo con los años hasta lograr este importante reconocimiento. “Hemos estado impulsando distintas iniciativas, principalmente desde el área educativa, donde abordamos temas de reforestación, en la Universidad de Arica, donde nos han cedido un espacio y han estado colaborando y motivando a los alumnos de Agronomía que hacen voluntariados en el vivero y así todo se ha vuelto muy productivo porque con este gran equipo”.

UDEC

La conservacionista Karolina Araya se tituló el año 2012 de la carrera que imparte la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, casa universitaria que ha marcado su desarrollo profesional.

“Tuve la fortuna de tener en mi proceso educativo excelentes profesores, maestros desde el punto de vista académico, eran personas muy íntegras, personas que te motivaban siempre a más. En lo particular destaco a mi profesor de tesis el Dr. Daniel González Acuña, (quien falleció recientemente) y recuerdo que el año 2011 logré ser parte de un terreno que recorrió gran parte del país, y en ese momento pude ver mi Región con otros ojos, ya que no había tenido la posibilidad de comprender cada rincón bajo la visión que imprimía del Dr. González, él marcó mi camino, los profesores tienen la capacidad de marcar la vida de los estudiantes, cuando se transforman en ejemplos a seguir en el ámbito profesional y más aún en lo personal. También agradezco enormemente a mi profesora de inglés; Pamela Cortés, quien me ha ayudado en cada proceso desde la postulación y hasta el día de hoy sigue siendo una tremenda ayuda, y sin duda ya forma parte de nuestra organización”, precisó Karolina, quien no oculta el orgullo de haber estudiado en la UdeC.

“Mi alma mater la llevo en el día a día, tengo muy lindos recuerdos con los auxiliares, secretarias y profesionales que la componen, gratitud por los conocimientos adquiridos, que me entregaron las herramientas necesarias para trabajar duro y en consecuencia”, puntualizó Karolina Araya Sandoval.