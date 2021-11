Instacrops es la plataforma AgTech más potente de Latinoamérica que se alza como una solución para hacer frente al alto costo de mantener cultivos en Colombia. Las innovaciones pueden aumentar entre un 20 y 30 % la productividad de los cultivos, mejorar en 2,5 % su rentabilidad y reducir los costos generales de producción hasta en un 22 %.

El sector agropecuario de Colombia pide a gritos más tecnología e innovación. Los costos de producción están por las nubes, según cifras del Banco Mundial, en Colombia se gasta más de 744 kilos de fertilizante por hectárea frente a países como Chile o Brasil que no superan los 200 kilos.

Lo anterior implica que la inversión necesaria para establecer un cultivo de Palta Hass, por ejemplo, se eleva a entre $20 y 25 millones por hectárea, frente a los $15-20 millones que costaría en México. Y para rematar, Colombia registra un alto uso de agua para la agricultura, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Colombiano (Ideam), el sector agrícola gastó 16.760 millones de metros cúbicos de agua sólo en el 2020.

Instacrops, es una de las plataformas AgTech más potentes de Latinoamérica que se alza como una solución para enfrentar la problemática de los cultivos colombianos que, de acuerdo con un estudio de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pierde competitividad por sus altos costos. Los beneficios de la potente plataforma que incluye un amplio portafolio de servicios, puede aumentar entre un 20 y 30 % la productividad de los cultivos, mejorar en 2,5 % su rentabilidad y reducir los costos generales de producción hasta en un 22 %.

A través de su tecnología desplegada en los predios agrícolas, se ha logrado un ahorro de 5,3 billones de litros de agua en cinco años en toda Latinoamérica.

Hoy, cuenta con más de 300 clientes entre Chile, México, Perú, Argentina, Guatemala y Uruguay.

En el continente está creciendo a un nivel de 40 % anual. Solo en 2020 levantó una inversión de 3,1 millones de dólares e ingresó a la aceleradora de negocios número uno del mundo.

El año pasado acumuló ventas por más de 700 millones de dólares y espera crecer a doble dígito en 2021.

Arribo a Colombia

Colombia es un país que tiene una vocación agrícola de 26.5 millones de hectáreas lo que significa una gran responsabilidad en la producción de alimentos, adicionalmente el mundo enfrenta un desabastecimiento de alimentos a nivel mundial según la FAO, y es aquí, donde la tecnología toma un papel fundamental para maximizar el potencial productivo de los cultivos utilizando los recursos precisos.

“Con la misión de promover la tecnología en los campos en este gran mercado es que decidimos aterrizar en Colombia, donde el capital inicial que se invirtió para ingresar a este país el año 2020, fue de US $500.000 dólares. La facturación proyectada para el 2022 en Colombia es de US $220.000, con una cartera de 50 clientes y 2.500 hectáreas cubiertas. En tanto, para el 2025 se proyecta una facturación de US $1.000.000, con 500 clientes y más 25.000 hectáreas cubiertas. Nuestros principales clientes son productores de aguacate, limón tahiti, papa, café y cacao.”, señaló Rodríguez, Country Manager de la compañía en Colombia.

¿Cómo lo hace posible?

Instacrops entrega una amplia paleta de herramientas tecnológicas a través de un software intuitivo y amigable con el usuario, que recopila información sobre parámetros claves de los cultivos, los cuales son medidos y previamente procesados para entregar reportes y /o alertas sobre estos en forma oportuna. Todos los datos son obtenidos desde sus dispositivos electrónicos de alta precisión, autónomos y de fácil instalación en campo.

En otras palabras, esta potente plataforma es un asesor agrícola virtual que permite optimizar la toma decisiones en base a recomendaciones concretas y en tiempo real, para lograr cosechas excepcionales.

“Nuestra AgTech llega a Colombia con una amplia gama de soluciones tecnológicas como los servicios InstaSoil, InstaWeather, InstaFlow y SkyCrops para conseguir ahorro en agua y energía y optimizar el uso de la mano de obra, acciones que le permiten al agricultor aumentar su rentabilidad utilizando los recursos precisos”, agregó Rodríguez