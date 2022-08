En el contexto del Pacto por una Región Sostenible e Inclusiva, el sector forestal se siente en desventaja respecto de otros sectores productivos de la región; sin embargo, valoran estas mesas de trabajo, justamente para corregir lo que hay en la actualidad.

“Este es un ejercicio interesante, para ver en qué pie está la región, ver en qué podemos mejorar y enfrentar de mejor manera los cambios que pide la autoridad. Esto nos permite reconocer nuestras debilidades, porque de pronto uno piensa que estamos bien, pero aún tenemos deficiencias”, aseguró Jorge Wendler, de la asociación gremial de comercializadores de leña de calidad Osorno, ENELSUR AG.

Deficiencias que resultan evidentes para muchos de los actores del sector forestal, “porque este es un sector que ha estado mal orientado… Aquí en la región, por ejemplo, casi no hay plantaciones de nativos, y esa es una deficiencia. Lamento que la Conaf no esté apoyando el manejo del bosque nativo; porque si bien dice apoyarlo, hay muchas restricciones que dificultan el proceso. Además, el plan de manejo del bosque nativo tiene demasiada información que no le sirve al propietario; y el propietario quiere ejecutar las cosas de forma sencilla… Hay demasiada teoría y eso en la práctica no resulta bien”.

Mientras que para Carlin Martínez de AnChile Limitada, estamos atrasados respecto de otros sectores. “Hay mucho desconocimiento. Y ese mismo desconocimiento lleva que la gente cuando escucha la palabra forestal o forestales, entra en pánico, y piensa que son depredadores del bosque y la verdad es que no es así. Nosotros somos una empresa que se dedica a este rubro, viendo siempre el manejo del bosque con responsabilidad, en lo ambiental, lo social, y cumpliendo con lo que la ley estipula”.

Martínez coincide en que la falta de información y de capacitación, redunda en el estado del sector. “Es una brecha. La capacitación es muy importante para que se puedan integrar como mano de obra directa o indirecta al proceso productivo. Ahí vemos una deficiencia notoria”.