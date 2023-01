Sergio Willer, presidente del gremio silvoagropecuario fundado el 8 de enero de 1917, destacó el aporte de sus socios para la seguridad alimentaria del país. “Gran parte de la alimentación que llega a la mesa de cada uno de nuestros compatriotas, se produce en nuestra región. Por eso, decimos con orgullo, que somos el corazón de Chile”, indicó.

La historia cuenta que el 8 de enero de 1917, en los salones del Club Alemán de Osorno, se desarrolló una reunión en la cual 29 personas, dieron vida a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, constituyéndose el primer directorio provisional de la entidad, que quedó a cargo de Don Julio Buschmann von Dessauer.

La organización fue fundada bajo el nombre de Cooperativa Agrícola y Ganadera de Osorno, con el objetivo de ser el punto de encuentro de los productores del sur para enfrentar desafíos comunes, entre los que destacaban los problemas relativos a la comercialización de sus productos dentro del mercado nacional.

106 años se cumplen de dicha reunión. Y gracias a la unión de sus asociados, SAGO A.G. se ha consolidado como una institución sólida, erigiéndose como uno de los pilares más relevantes del desarrollo del sur del país, influyendo decididamente en la orientación técnica del proceso ganadero, la estimulación de los mercados de colocación de productos silvoagropecuarios; y el aliento del espíritu emprendedor, para conectar estrechamente al campo y la ciudad.

En un nuevo aniversario, el Presidente del Directorio de SAGO A.G., Sergio Willer Daniel, destacó el aporte de los socios del Gremio, para la seguridad alimentaria del país.

“Los socios de SAGO producen cerca del 25% del total de la leche que se ordeña en Chile. Los socios ganaderos de nuestro Gremio, producimos cerca del 20% de la carne nacional; que se suman al 60% de la producción cárnica chilena de nuestras empresas socias. Casi el 90% de la carne chilena que se exporta a exigentes mercados internacionales, es producto del trabajo de socios de SAGO. Sumemos a esto, lo que se produce en trigo, papas, hortalizas… Entonces, gran parte de la alimentación que llega a la mesa de cada uno de nuestros compatriotas se produce en nuestra región. Por eso, decimos con orgullo, que somos el corazón de Chile”, indicó.

Willer destacó la transversalidad de la Asociación Gremial, que representa de la misma forma a socios que trabajan en la pequeña agricultura familiar campesina como en grandes predios.

“La agricultura no tiene tamaño, la agricultura no tiene color. Y SAGO es la voz de todos los agricultores, no solo de sus socios, sino de todos los que día a día, trabajan para producir alimentos de calidad en nuestro sur”, dijo el Presidente del Gremio, reconociendo que el dedicado trabajo de la organización, ha permitido impulsar el desarrollo del mundo rural, y de cada uno de los habitantes del territorio.

“A lo largo de estos 106 años de historia, nuestro Gremio y Chile no han estado exentos de distintos tipos de problemas. Y así como el 2022 fue un año de incertidumbre, nacional e internacional, este año 2023 parece que tampoco se viene fácil. Pero el compromiso de SAGO, como siempre, es trabajar fuerte para tratar de influir en la generación de políticas públicas que vayan en beneficio de todos los habitantes de nuestra tierra, para que el trabajo duro y diario de hombres y mujeres en nuestros campos se transforme en desarrollo agrícola y ganadero, que permita que no falte el alimento en ninguna mesa de Chile”, finalizó el Presidente de SAGO A.G., Sergio Willer.