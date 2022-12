Debido a que, a fin de año y en época estival, muchas familias planifican viajes al extranjero, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, Región de Los Lagos, recuerda los requisitos para viajar con mascotas fuera del país, particularmente con perros, gatos y hurones.

“Las mascotas son parte de la familia y por eso es importante que sus dueños se informen con la debida anticipación, antes de salir del país, sobre los documentos que deben portar y los requisitos sanitarios que deben cumplir, según el país de destino”, enfatizó Alfredo Kido, Director Regional (S) del SAG Los Lagos.

En la Región de Los Lagos, en la provincia de Osorno, se ubica el control fronterizo Cardenal Samoré, paso fronterizo que está entre los cuatro más más importantes de Chile en términos del paso de vehículos y pasajeros. De acuerdo a estadísticas del SAG, el año 2019 transitaron 507 mascotas; el año 2020 lo hicieron 532; el año 2021 debido a la pandemia cruzaron la frontera sólo 28 mascotas; y este año 2022, a la fecha, han transitado 597.

“En general, las personas se informan y al momento de llegar a la frontera las mascotas portan la documentación exigida. Pero, este último trimestre, en particular, se han presentado casos donde hemos tenido que prohibir el ingreso de mascotas por vencimiento de la documentación, o por no portar el Certificado Zoosanitario de Exportación. Y eso es lo que buscamos evitar para que las familias, muchas veces por desconocimiento, no vean afectado su viaje”, puntualizó Alfredo Kido.

Razón por la cual, la autoridad regional del SAG, reiteró el llamado a las personas a informarse previamente sobre los requisitos para viajes internacionales con mascotas en el sitio web del Servicio www.sag.cl En la región, los interesados pueden formular consultas en el correo electrónico contacto.loslagos@sag.gob.cl y en el teléfono celular 9325 38027 (de lunes a viernes en horario de oficina).

Documentos

Al solicitar el Certificado Zoosanitario de Exportación, CZE, se debe presentar un certificado, de no más de 10 días de antigüedad, de un médico veterinario que señale que la mascota se encuentra sana y que ha sido desparasitada de manera interna y externa. Para el caso de Argentina, la desparasitación debe haber sido realizada dentro de los 15 días previos al viaje. Además, caninos y felinos deben tener una vacuna antirrábica vigente o que haya sido puesta al menos 21 días previos al viaje. Los perros y gatos también deben estar inscritos en el Registro Nacional de Mascotas (http://www.tenenciaresponsablemascotas.cl; http://www.registratumascota.cl), lo que debe ser demostrable por el interesado, mostrando copia del registro.

“Con estos documentos las personas pueden solicitar al SAG el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE) que es el documento que deben exhibir al ingresar con su mascota al lugar de destino. El trámite tiene un costo asociado (0,14 UTM) y la entrega no es inmediata, sino que puede demorar hasta 3 días hábiles contados desde la fecha de la solicitud”, enfatizó el Director Regional (S) del SAG Los Lagos.

Existen dos formas de realizar este trámite. De manera digital en https://sag.cerofilas.gob.cl ingresando en la opción «Solicitud de certificado zoosanitario de exportación para salir de Chile con perros, gatos y hurones”, la tarifa se cancela en línea (el trámite finaliza con el retiro del CZE en la oficina que usted seleccionó en el sistema para la entrega del documento). De manera presencial, en cualquier oficina del SAG, según sus respectivos horarios de atención. En ambos casos, la entrega del certificado puede demorar hasta 72 horas (días hábiles).

Otras consideraciones

Es importante considerar que, para Chile el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE), tiene una vigencia de 21 días calendario. Si el usuario regresa al país dentro de dicho plazo, sólo tendrá que presentar la copia del CZE acompañada de los mismos certificados de salud y de vacunas que presentó al SAG al momento de solicitar dicho documento para la salida de su mascota. Si su estadía en el extranjero será superior a 21 días, debe obtener un nuevo certificado extendido por la autoridad sanitaria oficial del país de procedencia.