El organismo internacional está integrado por instituciones de Argentina, España, Uruguay y Chile, y busca promover la transformación digital de los sectores agropecuarios en los países miembros.

Hasta el 2024 durará la presidencia del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) al mando de la Red Iberoamericana para la Digitalización de la Agricultura y la Ganadería (RIDAG), cuyo objetivo es impulsar la transformación digital de los sectores agropecuarios de los países miembros: España, Argentina, Uruguay y Chile.

En simple, esta organización es un espacio de cooperación y cocreación, para promover la adopción de tecnologías digitales existentes en el mercado entre personas agricultoras y productoras agropecuarias, aspirando a desarrollar sistemas productivos sostenibles y alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En representación de INIA Chile, la dirección de RIDAG estará a cargo del investigador de INIA Quilamapu, Stanley Best, quien detalló que esta presidencia tendrá por propósito “impulsar la digitalización agrícola en LATAM, coordinando con las iniciativas locales de cada país con iniciativas internacionales asociadas a instituciones internacionales, como IICA, CEPAL, FAO entre otras, de tal forma que nos permita una mejor coordinación de esfuerzos en la temática de digitalización con el lema de leaving non behind (si dejar a nadie atrás), buscando que esta digitalización permeé desde el grande hasta el más pequeño, donde el esfuerzo debe ser mayor”.

El especialista detalló que el desarrollo digital de la agricultura a gran escala, en general, posee canales propios y los esfuerzos deben centrarse en potenciar las capacidades humanas. “Sin embargo, en la agricultura más pequeña es primordial mejorar su eficiencia, que se puede ver con claridad en los ecosistemas europeos de cooperativas donde los pequeños están utilizando un alto nivel de tecnificación para lograr mejorar sus rentabilidades. En este segmento del sector productivo, es clave el uso de tecnología asociada a la cadena de soporte entre el INDAP, SAT, PRODESALES, para que el apoyo sea más eficiente y de calidad. Esta visión tiene gran acogida en instituciones internacionales, como CEPAL, FAO e IICA, donde la Artech ha tomado un carácter estratégico dentro de su gestión actual”.

Actualmente la RIDAG aseguró financiamiento de FONTAGRO para ejecutar la iniciativa “Transformación digital en el sector agroalimentario de los países del Cono Sur”, que será ejecutado por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y AgroIndustrial del Cono Sur (PROCISUR) e IICA. Además, presentó a fondos de la CEPAL la iniciativa “Servicio de Vigilancia Tecnológica para el observatorio de la transformación digital de la agricultura en América Latina”, cuya evaluación aún está en proceso.

INICIO DE LA RIDAG

En 2019, INIA Chile, INTA Argentina, IRTA de Cataluña y el INIA Uruguay constituyeron la Red Iberoamericana para la Digitalización de la Agricultura y la Ganadería (RIDAG), que se gesta en el año 2018 durante el Encuentro de los INIAS Iberoamérica en Guayaquil (Ecuador), en respuesta a la necesidad de reconocer que la transformación digital de la agricultura y la ganadería en una de las prioridades estratégicas de las instituciones.

María Teresa Pino, Encargada de Cooperación Internacional de INIA, señaló que “la institución mantiene una participación fuera de Chile muy activa en las grandes discusiones del sector y estamos convencidos que vinculándonos con instituciones dedicadas a la ciencia agraria de nuestros países vecinos, encontraremos respuestas sólidas a las demandas del sector. En ese contexto, INIA Chile tiene mucho que aportar a la generación de conocimiento y tecnologías para el desarrollo sostenible de la industria agroalimentaria a nivel regional e internacional”.

A través de la gestión de la RIDAG, se proyecta una coordinación en la generación de ecosistemas Agtech entre los países miembros, dado que la especialización productiva de cada uno es diferente. “Chile está más avanzado en frutales y viñedos que los otros países, pero Argentina y Uruguay están mucho más avanzados en lo referente a ganadería, lechería y cultivos extensivos. Entonces, si coordinamos adecuadamente dicha experiencia podemos tener una mejor tracción de desarrollos entre los países y eso es lo que se busca. En este contexto, el rol de INIA Chile en los próximos dos años es impulsar esta coordinación y colaboración para avanzar en la digitalización agrícola en nuestros países”, sostuvo Stanley Best.