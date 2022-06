Iván Marambio Castaño asumirá la presidencia de ASOEX a contar del mes de septiembre de este año; un liderazgo que marcará una nueva etapa en la historia de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG, entidad que suma 87 años de existencia aportando al desarrollo y crecimiento del sector de la fruta fresca de exportación de Chile, la gente de la fruta y el país.

Para conocer más sobre su vida laboral y personal, así como también cómo visualiza el trabajo a futuro en ASOEX, conversamos con Iván Marambio, abogado de la Universidad Diego Portales, y quien, gran parte de su vida profesional, ha estado ligado a la industria frutícola.

Estudió en el Colegio San Ignacio El Bosque en Santiago. Mientras que su trabajo de abogado lo llevó, en una primera instancia, a desempeñarse en diversos estudios de abogados, llegando a la industria de la fruta en el año 2000, como ejecutivo de Dole Chile S.A., donde ha desempeñado roles de liderazgo en las áreas legales para Chile, Latinoamérica y Sudáfrica, en materias relativas a sustentabilidad y la exportación de frutas frescas desde distintos países.

Desde el año 2014 se desempeña como miembro del Directorio de ASOEX, y dentro de los próximos meses, asumirá como presidente de la entidad, un cargo que dijo asumir con gran compromiso y optimismo. “Es una responsabilidad muy grande. Pienso que liderar la industria exportadora de frutas de Chile es un trabajo, una misión y una tarea muy importante y necesaria en varios aspectos. Por un lado, para los asociados, pero también para el país, para la gente que está detrás de la exportación de frutas. El mundo de la exportación frutícola es gigante, por lo tanto, el trabajo a futuro lo asumo con mucha responsabilidad, pero también optimismo respecto a lo que podemos construir a futuro para llevar a la industria hacia donde, como sector, queremos situarla”.

En su fuero más íntimo, precisó que toma esta nominación “como un honor, en cuanto a representar a la gente con la cual he trabajado gran parte de mi vida”.

Liderazgo basado en el diálogo y los acuerdos

Si bien, Marambio indicó que no ha pensado en imponer un sello especial como futuro presidente de ASOEX, sí señaló que la forma en la cual ha desarrollado su carrera profesional “ha sido en base al diálogo, los acuerdos y a liderar a partir de aunar voluntades, sacando lo mejor de la gente con la cual he trabajado. La idea es siempre hacer valer los equipos, hacer valer a la gente que está al otro lado de la mesa. No pasar a llevar a nadie, escuchar y conciliar.

Me importa mucho la forma en la cual se hace el trabajo. No es solamente el fin el importante, sino que también los medios, para mí es crucial el fair play, desarrollar lo que uno hace a partir del uso de buenos instrumentos y de buena forma”, puntualizó.

Desafíos

En cuanto a los temas y las acciones que marcarán el futuro trabajo en ASOEX, el profesional explicó que está comprometido en “enfrentar los problemas que tenemos hoy como industria de manera decidida y creativa, con el objeto de solucionarlos de manera coordinada y mancomunada, tanto en el corto, como el mediano y largo plazo”.

En esa línea señaló que, abordar los temas referidos al Agua es una tarea clave, especialmente en el marco de la sequía y cambio climático que afectan al país hace más de una década. “Es importante asegurar el agua para el consumo humano, pero también es fundamental contar con este recurso para abastecer a las industrias, como la de los alimentos, pues sin agua no hay alimentos o frutas para la subsistencia de las personas”.

Asimismo, destacó que es necesario trabajar para que Chile mantenga su liderazgo como exportador de frutas a nivel mundial. “Tenemos que enfocarnos decididamente en algunos países que compiten con nosotros. Necesitamos mantener la distancia que hemos construido, en el sentido de seguir liderando la carrera. Ello, no porque crea que el liderazgo se haya perdido, sino porque hoy hay mayor competencia, y eso nos exige mayores esfuerzos”.

Dentro de estos esfuerzos, precisó que es vital “ver cómo logramos hacer más competitivas nuestras Frutas Emblemáticas, como las uvas y las manzanas. Hay que poner un foco especial en hacer crecer estos sectores. Las nuevas variedades han sido fuertes en uvas y en especies más nuevas, como son las cerezas y los arándanos, pero hay que avanzar en ello también en manzanas, especialmente”.

La Fitosanidad y su resguardo también son temas que preocupan al futuro líder de los exportadores de frutas. “Hemos tenido la fortuna, pero también en base a un buen trabajo, de ser un país privilegiado en estas materias. Hay una cultura de fitosanidad que acompaña la ubicación geográfica del país, y eso se debe potenciar a fin de marcar una diferencia frente a países con los cuales competimos”, aseveró.

Otro tema de importancia es la Sustentabilidad del sector en sus tres dimensiones (medioambiental, económica y social), pero en base a acciones muy bien focalizadas. “Me parece que es fácil abarcar mucho, y por ello, fácil también es perder el rumbo. La industria debe enfocarse en temas específicos que tengan por finalidad estas tres dimensiones, siendo uno de ellos, por supuesto, el agua, así como también el avanzar en ser carbono neutral y estar alineados con las comunidades, a través de una buena comunicación y relaciones. Pero hay que ser selectivos con lo que se puede y no se puede hacer. Soy de la idea de seleccionar temas y acciones e ir avanzando como sector en ello”, precisó.

Logística y Sector Público

No cabe duda que, especialmente en el último tiempo, el tema logístico ha pasado a ser relevante para el desarrollo de las exportaciones chilenas, no sólo de frutas frescas, sino que, para todos sus productos, por lo cual, avanzar en una logística nacional de primera es también una tarea a futuro.

“La temporada que está terminando ha tenido una conclusión donde la logística ha jugado un papel muy adverso, que sin duda va a dejar muchos daños. No obstante, soy optimista y creo que hay que concentrarse en el futuro, en lo que viene y cómo resolver los problemas, por ejemplo, en la cadena logística para las próximas temporadas. Es vital actuar de manera conjunta con otras asociaciones u organizaciones que también están siendo afectadas, de tal manera de ir construyendo un trabajo privado en unidad, pero también con la autoridad y el sector público, a fin de posicionar a Chile como un país con una logística de clase mundial.

Es vital el trabajo de todos y con todos los actores de la cadena logística, privados y públicos, para ir construyendo un catálogo de acciones para lo que viene y se requiere a futuro. Hay que definir acciones al corto plazo para enfrentar la nueva temporada que se aproxima, pero también a mediano y largo plazo, pensando en las inversiones que se requerirán, por ejemplo, en infraestructura para hacer frente al aumento de las exportaciones”, sentenció.

En este marco, relevó la importancia de continuar consolidando las relaciones con los organismos públicos y la autoridad, así como también “consolidar las relaciones con los stakeholders, las organizaciones sociales, con las personas que trabajan en nuestra industria, con Chile, sus regiones y sus habitantes”.

Finalmente, Iván Marambio también tuvo palabras de reconocimiento al trabajo de ASOEX liderado por Ronald Bown. “Respeto mucho lo que ha hecho ASOEX en todos estos años. Sin duda, la industria de la exportación de frutas es hoy reflejo de lo que ha hecho la Asociación, liderada por Ronald. Ahora, la tarea es seguir creciendo y enfrentando los nuevos desafíos unidos y en base a acuerdos”, cerró.