En el laboratorio veterinario de Cooprinsem, realizó una charla centrada en dar a conocer nuevas herramientas para el control de paratuberculosis en el campo y nuevos diagnósticos de Diarrea Viral Bovina (DVB) por PCR, con el fin de entregar innovadoras soluciones para los agricultores.

La jornada contó con la presencia de productores y profesionales del área agrícola y tuvo como principal invitado y charlista a Rafael Forero, médico veterinario, especialista en biotecnologías de la reproducción bovina y actual gerente técnico para Latinoamérica de la compañía IDvet, quien cuenta con más de 8 años de experiencia en el área de diagnóstico de animales de campo, en metodologías como la serología y PCR.

Así fue como el profesional destacó que el control de la paratuberculosis mediante campañas de vacunación permite controlar la propagación de la enfermedad, disminuir el riesgo de infección, reducir la mortalidad en el rebaño y evitar futuras pérdidas económicas. A su vez, sostuvo que la incorporación de PCR ha incrementado las posibilidades diagnósticas para enfermedades y otras afecciones, ya que es posible detectar una región específica del ácido ribonucleico (ARN) del virus, con una sensibilidad tal que permite evidenciar casos positivos partiendo de una carga de menos de 10 copias del ARN, lo que hace posible diferenciar animales infectados transitoriamente de los animales persistentemente infectados, dependiendo del contenido de ARN presente en la muestra.

“Es muy importante contar con estas herramientas, porque por un lado nos permite conocer el status sanitario del predio, y por otro lado nos da la posibilidad de tomar decisiones efectivas, ya sea controlar o eliminar una enfermedad. Esto porque el futuro del campo se ve muy prometedor, cada vez más ganaderos y veterinarios están implementando nuevas pruebas, que permiten crecer más costo-efectivo y aumentar la productividad en predios. Cada día los ganaderos están más conscientes de que no es sólo producir, sino que hay que hacerlo de forma inteligente”, apuntó Forero.

De igual manera, el gerente técnico para Latinoamérica de la compañía IDvet, agradeció la oportunidad entregada por Cooprinsem, para poder dar a conocer estas innovadoras soluciones agrarias. “Esta es una muy buena oportunidad para poder llegar directamente a los productores y veterinarios, explicarles los beneficios de estas nuevas herramientas, y el cómo hacer diagnóstico efectivos e interpretar sus resultados”.

Por su parte, Bernardita León, jefa del Laboratorio de Aguas y de Diagnóstico Veterinario de Cooprinsem, sostuvo que como la cooperativa de servicios agrícolas más innovadora de Chile, su principal objetivo fue acercar estas tecnologías que se están utilizando en el laboratorio, y darlas a conocer a los profesionales y clientes. «Estas herramientas hoy son muy importantes porque hacen mucho más certeros los diagnósticos. Además, es muy rápido y permite no sólo hacer muestras de forma individual, si no que hacer pool de muestras de hasta 25 animales. Si bien es cierto que pueden ser técnicas que al principio pueden ser un poco más costosas, a la vez son tan específicas y sensibles que con un solo diagnóstico, pueden clarificar mucho lo que pasa a nivel de rebaño, así tomar las mejores medidas de manejo y adecuarlas a la realidad de cada uno».

Finalmente Luis Altamirano, médico veterinario, y asesor de planteles lecheros y crianceros, felicitó la iniciativa realizada por Cooprinsem, ya que aporta al desarrollo del sector. «No es primera vez que me toca participar en este tipo de actividades y como veterinario me he sentido muy cercano a la empresa. Estoy participando de reuniones y aportando con lo que uno ve en el campo. Por eso, me voy muy contento de poder ser parte de esta jornada y conocer estas nuevas herramientas que nos permiten ser mucho más precisos con nuestros diagnósticos”.