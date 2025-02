INIA La Platina contribuye a importante publicación internacional sobre la palta

La Unidad de Postcosecha de INIA La Platina ha contribuido en la tercera edición del libro "The Avocado Botany, Production and Uses".

El Centro Regional de Investigación INIA La Platina ha realizado un destacado aporte a la tercera edición del libro «The Avocado: Botany, Production and Uses», una de las referencias más relevantes a nivel internacional en el ámbito del manejo y producción de la palta.

El equipo de la Unidad de Postcosecha de INIA La Platina, en el marco del Proyecto Fondecyt 1220484 y otros proyectos desarrollados en las últimas décadas, ha contribuido con el Capítulo 15 titulado «Harvesting, Packing, Postharvest Technology, Transport and Processing», el cual aborda aspectos claves relacionados con la postcosecha, la conservación de la calidad y la optimización de procesos para mejorar la competitividad del palto en los mercados internacionales.

Los autores del capítulo 15 que trabajaron en forma colaborativa fueron: P.J.Hofman Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australia, J. Bower British Columbia, Canadá , A. Woolf. The New Zealand Institute for Plant and Food research limited, Nueva Zelanda, B. G. Defilippi, D. Olivares, M. García-Rojas INIA, Chile

Según el investigador Bruno Defilippi, PhD., especialista en postcosecha y director regional de INIA La Platina, «la implementación de nuevas prácticas basadas en la investigación descrita en este capítulo podría mejorar significativamente la calidad de la palta exportada, asegurando que los consumidores reciban un producto de alta calidad y valor nutritivo».

El capítulo también analiza los efectos de las prácticas de producción en la calidad postcosecha, el uso de atmósferas controladas y modificadas, así como tratamientos químicos y físicos para mantener la calidad durante el transporte de larga distancia. Destaca el papel de la tecnología de refrigeración y la importancia de la trazabilidad para garantizar la seguridad alimentaria.

El libro, editado por destacados expertos como Daniel Carrillo, Bruce Schaffer, Anthony W. Whiley y B. Nigel Wolstenholme, fue publicado por CABI, una editorial de referencia en ciencias agrarias a nivel global.