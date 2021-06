No cabe duda que en el contexto de la emergencia sanitaria que se vive desde el 2020, las grandes, pequeñas y medianas empresas de diversos rubros, así como así como también, la educación y los servicios médicos han debido ajustar sus formas de trabajo y atención al público a nivel mundial.

De ello tampoco a escapado la atención de mascotas y animales, ya que, la atención veterinaria de medicina interna y de especialidades, del Hospital Clínico Veterinario del Campus Chillán de la Universidad de Concepción se encuentra disponible desde diciembre del 2020, aunque con un horario restringido de 09:00 a 16:00 horas de lunes a sábado.

De acuerdo a lo explicado por el Director del Hospital Clínico, Dr. Sergio Cofré, si bien siempre se ha prestado el servicio con el apoyo del cuerpo de médicos veterinarios e internos que trabajan en el Hospital Clínico Veterinario, actualmente, “toda atención es con reserva de hora previa. Por el momento y debido a las restricciones generadas por la pandemia no atendemos pacientes en urgencia. Los servicios operativos son medicina interna, consultas de especialidad, laboratorio clínico, imagenología (rx y ecocagrafías) y cirugías ambulatorias o de baja complejidad que no requieran periodos largos de hospitalización. Aún no podemos ofertar hospitalización 24/7”, explicó el Dr. Cofré.

Es importante mencionar que los números de reserva para hora de consulta son 422208790 – 422208800. También se puede recurrir al número de Whatsapp +56 9 6198 0749, y para hacer el trámite aún más expedito, las reservas incluso pueden hacerse a través de una nueva página web: www.hcvudec.cl

Clínica veterinaria CHC-UDEC

Por su parte la Clínica Veterinaria del Club Hípico de Concepción (CHC) no ha detenido sus funciones en ningún momento de la pandemia. Así lo explicó el Dr. Christian Rehhof. “Aparte del convenio que rige la relación entre el CHC y la UdeC, existe una responsabilidad social y ética que nos obligó, en el buen sentido de la palabra, a generar turnos éticos para poder prestar atención a los más de 300 caballos que viven al interior de este hipódromo. Además, la actividad hípica fue una de las primeras en obtener los permisos para continuar con su actividades, siguiendo protocolos de trabajo aprobados tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio del Deporte y obviamente por nuestra universidad”, precisó el Dr. Rehhof, quien además destacó el compromiso de los profesionales que allí trabajan.

“Esta Clínica Veterinaria atiende gracias al compromiso de profesores y Médicos Veterinarios y de internos (MV recién egresados o titulados) de nuestra casa de estudios, quienes incluso en los momentos más álgidos de la pandemia jamás dejaron de asistir a sus turnos y realizaron una atención médica de excelencia a todos los pacientes que lo necesitasen demostrando un nivel de compromiso que fue reconocido incluso por nuestro Rector. Esta Clínica además presta servicios a equinos de otras disciplinas ecuestres que requieran asesoría veterinaria”, comentó el Dr. Rehhof.

Cabe señalar que en esta clínica se prestan servicios de clínica general, hospitalización, medicina interna, medicina deportiva y cirugía. Dentro de los servicios más requeridos están los de imagenología (radiología, ecografía, endoscopía), urgenciología, por lo que se atiende 24/7 gracias al sistema de Médicos Veterinarios internos que fue implementado el año 2007.

En lo referente a medicina deportiva, gracias a la gran experiencia y disposición de los médicos veterinarios e internos, se realizan asesorías deportivas en diferentes disciplinas ecuestres tales como carreras, equitación, rodeo, entre otros. “Llevamos a la práctica diferentes procedimientos tales como herraje kinesioterápico o medicina regenerativa mediante el uso de plasma rico en plaquetas o células madres, esto gracias al trabajo conjunto entre los diferentes departamentos de nuestra Facultad. Para el servicio de medicina interna y hospitalización, contamos con el Dr. Jaime Cruces, especializado en Medicina Interna y 7 pesebreras para hospitalizar casos complejos Además disponemos del apoyo de los laboratorios de nuestra Facultad y alianzas estratégicas con otros laboratorios veterinarios de la ciudad”, puntualizó el profesional.

Finalmente destacar que en la Clínica Veterinaria del Club Hípico de Concepción-UdeC, la atención al público está restringida para los caballos hípicos de 09:00 a 13:00 horas, y para ejemplares de otras disciplinas o urgencias deben solicitar atención a los siguientes números de contacto: al 41 2134173 o al +56 9 77573473.