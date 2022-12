PSP Investments, actual accionista de Hortifrut, lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) y ofrecerá US$1,63 por acción de la Compañía, monto que representa un premium de 95% respecto al precio de mercado al 15 de diciembre de 2022.

El Grupo Controlador de Hortifrut ha convenido que PSP Investments lance la OPA por el 100% de las acciones en circulación de la compañía. La participación del Grupo Controlador seguirá siendo como mínimo 50,1%. Para que la OPA sea exitosa, PSP Investments debe alcanzar como mínimo el 36% del capital accionario de Hortifrut.

Hortifrut, plataforma de negocios líder a nivel mundial en la producción y comercialización de berries frescos y congelados, informó que su Grupo Controlador – formado por las familias Moller, Quevedo, Del Río y Elberg – llegó a un acuerdo de inversión para que el actual inversionista y socio Public Sector Pension Investment Board (“PSP Investments”) amplíe su participación en la compañía a través de una Oferta Pública de Acciones (“OPA”).

El grupo canadiense PSP Investments, quien ha sido accionista de Hortifrut desde el año 2018 y actualmente mantiene el 4,88% del capital accionario de dicha compañía, lanzará una OPA por el 100% de las acciones de Hortifrut a un precio de US$1,63 por acción, lo que implica un premium de 95% sobre el más reciente precio de mercado de US$0,84*. La operación será declarada exitosa en el caso de que PSP Investments logre alcanzar un 36% del capital accionario, de lo contrario la oferta caducará.

El lanzamiento de la OPA estará sujeto a la obtención de autorizaciones regulatorias de libre competencia en las jurisdicciones que resulte aplicable y a la aprobación de una reforma de estatutos de Hortifrut que permita a PSP Investments cumplir con las leyes aplicables.

De conformidad con el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Grupo Controlador venderá acciones de Hortifrut en la OPA que representan un 3,72% del capital accionario y mantendrá el 50,1% de su participación. En caso de que todos los accionistas de Hortifrut acepten vender sus acciones, PSP Investments podría alcanzar el 49,9% de participación en la compañía.

Se espera que el cierre de la transacción se materialice dentro de los primeros cuatro meses del próximo año. Las partes han declarado que su intención es que Hortifrut sea deslistada y deje de ser una sociedad anónima abierta.

El contrato suscrito entre el Grupo Controlador de Hortifrut y PSP Investments regula, entre otras cosas, el gobierno corporativo de la Compañía y la transferencia de acciones de Hortifrut luego de la OPA. Para ser efectivo, el contrato requiere que una de las partes sea titular de al menos el 35% del capital accionario. También contempla una lista de materias reservadas que requerirán del acuerdo de ambas partes para ser implementadas.

Si la oferta pública resulta exitosa, las partes han acordado el número de directores que cada una tendrá derecho a elegir, conservando el Grupo Controlador su derecho a elegir la mayoría del directorio. Además, uno de los directores debe ser independiente.

Junto con ello, se estableció que las partes asumen una prohibición de vender sus acciones por el plazo de un año desde el término de la OPA. Además, en los tres años después de vencido el período de prohibición de venta, el Grupo Controlador tendrá el derecho, pero no la obligación, de vender a PSP Investments acciones de Hortifrut, pero con la restricción que no baje su participación del 35%. Además, si PSP Investments realiza una inyección futura de capital en Hortifrut, ésta no superará los US$ 660 millones.

“Estamos orgullosos y satisfechos con el acuerdo firmado entre PSP Investments y el Grupo Controlador y creemos que esta asociación será productiva a largo plazo”, declaró Nicolás Moller, miembro de la familia fundadora y del Grupo Controlador.

Andrés Solari, vicepresidente del directorio de Hortifrut, señaló que “con un accionista de la naturaleza de PSP Investments, la empresa estará en una mejor posición para consolidar su posición de liderazgo en la industria frutícola y fortalecer su compromiso con la innovación, el medio ambiente, nuestros colaboradores y las comunidades donde operamos”.

Marc Drouin, Senior Managing Director, Real Assets and Global Head of Natural Resources Investments de PSP Investments sostuvo que ”nos complace fortalecer la asociación con nuestro socio de largo plazo Hortifrut y las familias que se encuentran detrás de una compañía que consideramos un líder en la industria, con un equipo de gestión de alto nivel y operaciones diversificadas que mantienen altos estándares de ESG en el sector. Esta propuesta refleja tanto el respeto que hemos construido por el negocio de Hortifrut desde nuestra primera inversión en 2018 como nuestro deseo de continuar expandiendo nuestra presencia global en el sector agrícola junto con los mejores equipos de gestión y socios de su clase que comparten nuestro compromiso con inversiones responsables y sostenibles. Con nuestra experiencia y apoyo combinados, creemos que Hortifrut puede continuar aumentando su posición de liderazgo en la industria mundial de los berries».