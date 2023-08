Fuerza Aérea de Chile dispondrá recursos para el combate de incendios forestales

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Fuerza Aérea de Chile (FACH), renovaron un convenio de colaboración para enfrentar en conjunto los incendios forestales.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Fuerza Aérea de Chile (FACH) renovaron hoy un convenio de colaboración para enfrentar en conjunto los incendios vegetacionales, en un escenario en el que estas emergencias -ahora presentes durante todo el año- son cada vez más intensas y dañinas producto del efecto del cambio climático.

Christian Little, director ejecutivo de CONAF, y Hugo Rodríguez, comandante en jefe de la FACH, suscribieron el documento que compromete a ambas instituciones a una colaboración mutua para resguardar a la población, la infraestructura crítica, los recursos naturales renovables y las áreas silvestres protegidas del Estado frente a los incendios, aportando por un lado capacitación y por parte de la entidad castrense, sus aeronaves y pilotos.

“Estamos renovando un convenio que se firmó el año 2017, en el que la FACH manifiesta su preocupación por la conservación de los ecosistemas boscosos y xerofíticos. El país es de todos, por lo tanto la conservación de la naturaleza, de los componentes de la naturaleza que se ven afectados por los incendios, es una preocupación de Estado. En ese contexto, hemos renovado este convenio con el ánimo específico de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, tanto en labores de coordinación como en el apoyo mutuo para enfrentar estas emergencias”, explicó el director de CONAF.

Little agregó, además, que la Corporación Nacional Forestal, como servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, y la Fuerza Aérea de Chile, como institución que resguarda la seguridad del país, unen sus esfuerzos y recursos en el sentido de que los incendios constituyen una inquietud de todos los organismos, tanto públicos como privados.

En la ceremonia de firma del convenio también estuvo presente el gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, Pablo Lobos, quien destacó la importancia de esta colaboración interinstitucional, “porque hoy en día trabajar conjuntamente los temas de la prevención y mitigación de los incendios es de la mayor relevancia. Es así como hemos fortalecido nuestras articulaciones con varias instituciones, entre ellas la FACH, el Ejército y la Armada, que son socios estratégicos para nosotros”, afirmó.

Más adelante, Lobos detalló que el convenio con la FACH corresponde a un trabajo profundo para perfeccionar el documento existente, incorporando lecciones aprendidas. “Junto con considerar acciones de prevención, la Fuerza Aérea nos apoyará con aeronaves para el combate de los incendios, se capacitarán pilotos, se ajustarán las fechas para tener disponibles las aeronaves, como también se coordinará el uso de aeronaves no tripuladas y el transporte para nuestras brigadas y de pertrechos durante las emergencias”, sostuvo.

En Chile, los incendios son provocados en un 99,7% por los seres humanos, por lo que la prevención es esencial para evitar estos siniestros, adoptando medidas tan simples en las zonas de interfaz urbano-rural como la construcción de cortafuegos, eliminación de vegetación muerta (pasto seco), descartar las quemas agrícolas y forestales no autorizadas, eliminación de microbasurales, poda de árboles cercanos a viviendas, limpieza de los techos, evitar uso de herramientas eléctricas, no hacer fogatas, no lanzar colillas de cigarros y fósforos encendidos al suelo, entre otras.