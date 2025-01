Frutas Frescas registran récord en sus ventas al exterior

Un importante dinamismo en las exportaciones reveló un adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del...

Un importante dinamismo en las exportaciones reveló un adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas. El reporte da cuenta de cifras históricas para 2024, tanto en los envíos de bienes, de servicios y en el número de empresas exportadoras.

El año pasado, el valor de las exportaciones de bienes totalizó US$ 100.163 millones en 2024, un crecimiento de 5,9% en relación con el 2023 y marcando su mayor valor desde que existen registros. Además, por primera vez, superaron la barrera de los US$ 100 mil millones en ventas al exterior.

Cifras del agro

En el agro en particular, las frutas frescas, registran un récord en sus ventas al exterior, acumulando operaciones por US$ 8.245 millones en 2024, un alza del 28,6% con respecto al 2023, de la mano de los crecientes envíos de cerezas, uvas, manzanas, kiwis, paltas y ciruelas.

La industria forestal y muebles de madera cierra el año con ventas al exterior por US$ 2.356 millones, lo que refleja un incremento del 4,8%, sustentando en los positivos resultados de los envíos de madera aserrada, madera contrachapada, tableros de fibra de madera y madera perfilada. Los envíos de celulosa, en tanto, sumaron ventas al exterior por US$ 2.968 millones, exhibiendo un alza del 22,3% frente a lo registrado durante el año 2023.

El sector de los vinos, por su parte, sumó ventas al exterior por US$ 1.636 millones, con un crecimiento del 6,7% frente al año 2023, sustentado en gran parte por el incremento de la categoría de vino embotellado, lo que se suma al alza de los embarques de vino a granel.

Otras industrias

El dinamismo del rubro exportador en 2024 fue liderado por el cobre, que alcanzó retornos por US$ 50.858 millones, anotando un alza del 17,3% con respecto a 2023. De esta manera, este crecimiento contrarrestó el descenso en el valor de los embarques de litio en el período (-56,6%), que sumó embarques por US$ 2.893 millones. El yodo, en tanto, anotó embarques por US$ 1.436 millones, exhibiendo un alza del 7,6% con respecto a 2023.

Las ventas al exterior de alimentos procesados sumaron retornos por US$ 12.824 millones, anotando un alza del 0,3% con respecto al año 2023, ante mayores embarques de frutas congeladas, carne de ave, mejillones, harina de pescado, carne de cerdo y conservas de pescados, entre otros. Lo anterior, compensó la baja registrada por los envíos de salmón durante el período.

Exportaciones de servicios

En 2024, las exportaciones de servicios escalaron hasta los US$ 2.869 millones, exhibiendo un alza del 18% con respecto a igual lapso del año 2023, alcanzado su valor más alto desde que existen registros.

El principal servicio exportado el año pasado fue “suministro de hosting para sitios Web y correo electrónico” que suma operaciones por US$ 392 millones. Le sigue “mantenimiento y reparación de aparatos aéreos” con US$ 378 millones; “apoyo técnico en Computación e Informática vía Internet” con US$ 189 millones; “asesorías en tecnologías de la información” con US$ 107 millones; y “asesoría en gestión de la comercialización de empresas (marketing)” con US$ 102 millones. En forma colectiva, estos cinco servicios representaron el 40% de los envíos del sector.

Otros servicios destacados en 2024 fueron el “diseño de software original” con envíos por US$ 71,4 millones; la “filmación de películas mediante técnicas de animación” US$ 38,7 millones; la “I+D en la química y la biología con US$ 30,6 millones; la “ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre” con US$ 19,4 millones; la “asesoría en ingeniería aplicada a la minería con US$ 12 millones; y la “reproducción y desarrollo de material madre para la generación de plantas hortofrutícolas con US$ 10,5 millones, por mencionar algunos.

En 2024, los servicios chilenos se dirigieron a 131 destinos en el mundo. Entre los principales mercados destacaron Estados Unidos con operaciones por US$ 953,7 millones, seguido de Perú (US$ 516,9 millones) y Colombia (US$ 217,1 millones). En forma colectiva, estos tres mercados representan el 58,8% de los envíos del sector.

Número de empresas exportadoras

En 2024, 8.567 empresas chilenas contabilizaron exportaciones, el número más alto desde que existen registros y representando un aumento un 4% frente al año 2023.

El 53% de las empresas exportadoras del país son MiPymes (4.579 empresas), las que en forma colectiva sumaron envíos por US$ 2.219 millones, tratándose del mayor valor exportado por este tipo de empresas desde que existen registros. En sus embarques destacaron servicios, cerezas frescas, uvas frescas, arándanos frescos, vinos embotellados, nueces, jibias, algas, semillas, aceite de oliva, ajos frescos y uvas pasas.

A nivel de rubros, un total de 5.177 empresas exportaron manufacturas, 1.780 embarcaron productos agropecuarios y 1.149 empresas prestaron servicios al exterior. Otros rubros relevantes en cuanto a cantidad de exportadoras fueron los vinos (406), la pesca y acuicultura (347), la industria forestal (321) y la minería (264).

El 67,6% de las exportadoras del país dirigió sus envíos a América Latina (5.788 empresas). Otros destinos de importancia fueron Europa (2.622), América del Norte (2.560), Asia (2.099), Medio Oriente (352) y África (311).

Productos y servicios récord

Durante 2024 un gran número de productos y servicios nacionales contribuyeron fuertemente al gran auge de las exportaciones del país.

Sin ir más lejos, un total de 757 bienes lograron envíos récord en 2024. Además del cobre y las cerezas frescas, destacan el oro, salmones del Atlántico refrigerados, las nuevas variedades de uvas frescas, ciruelas frescas, salmones del Pacífico congelados, jureles congelados, ciruelas frescas, mejillones en conserva, kiwis frescos, nueces sin cáscara, mezclas de vinos blancos embotellados, nectarines frescos, cajas de cambio, leche condensada, aceite de oliva, bacalao de profundidad congelado, espárragos congelados, energía eléctrica, cerveza de malta, espumantes y rosa mosqueta deshidratada, por solo mencionar algunos.

Del lado de los servicios, un total de 76 prestaciones al exterior registraron su máximo valor exportado en 2024. Destacan los cloud centers, el diseño de softwares originales, la filmación de películas mediante técnicas de animación, el monitoreo remoto, la prospección geológica, la I+D en la agronomía, el dibujo técnico de ingeniería y arquitectura, y la asesoría en ingeniería del medio ambiente, entre otros.