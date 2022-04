El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, aseguró que “Hemos tenidos mucha presión desde las bases por un tapón de fruta. Del 80% de la fruta que ya está cosechada y ahora se encuentra en cámaras frigoríficas, hay exportadoras que están arrendando cámaras frigoríficas por la grave situación que se está viviendo en los puertos de Valparaíso y San Antonio. Normalmente se cargan 4 buques a la semana y hoy se está cagando 1,8”.

Hay problema logístico mundial, dijo, los puertos chinos se cierran y provocan redistribución de barcos en todas partes. Lo que pasa es que el Valparaíso no tienen gente para los turnos de noche, y tienen menos gente para poder cargar. Hay factor interno importante. Hay mucha fruta de Rancagua, por ejemplo, que va a Valparaíso y San Antonio, ese camión va y viene dos veces en el día. Ahora se están redestinando a Talcahuano y Coquimbo, llegan a puertos más chicos, los camiones quedan más días, eso produce alza de costos, demora y la fruta queda más tiempo en cámara refrigeradas.

Industrias más afectadas

La de mayor presión es la de la uva de mesa, que es muy perecible. Luego vienen las manzanas y los kiwis. Lo positivo es que esta temporada tenemos una muy buena condición de fruta porque no ha llovido, y por lo mismo, puede aguantar más tiempo en las cámaras frigoríficas. Pero estamos con los tiempos super justos porque normalmente una fruta desde que se cosecha hasta que llega a los mercados en Estados Unidos son 25 días.

Hay falta de coordinación

No, está todo el mundo coordinado. Hay mesas de trabajo con el puerto de Valparaíso, la semana pasada se embarcaron 6,2 millones de cajas, pero los volúmenes son grandes. Pero tiene que darse prioridad de embarque a los productos perecibles. Hay que trabajar en leyes para eso.

Respuesta

Es positiva, pero en eso estamos trabajando. La fruta no espera!! Hoy necesitamos que nos den prioridad de embarque. Ya se está coordinando con los operadores para poder subir toda la uva. Y que la redistribución a los puertos de San Vicente y Coquimbo también sea más coordinada.

Otros puertos

Hay otros puertos como Coronel que también debiéramos tenerlos disponibles para poder sacar toda la fruta de Maule al sur.

Pasos inmediatos

Tenemos dos semanas críticas en las cuales debiera embarcarse la uva de mesa. El 80% va a Estados Unidos, Europa y Asia.

Riegos si la fruta no se embarca

La uva depende del tiempo que pase en frigoríficos, pero se empieza a deshidratar, empieza a perder características organolépticas, de sabor y aroma, de manera natural. Y, no es el caso de esta temporada, pero en algunas zonas cuando hay lluvia o humedad aparecen hongos, botritis, que la hacen no comercializable. La uva de mesa somos el país exportador más importantes en el hemisferio sur, y no podemos por problemas logísticos botarla al tacho de la basura.

Campaña de exportación

Ha sido muy enredada. Siempre hay algo. Hay frutas muy complicadas como el arándano. El 40 o 50% se perdió por problemas logísticos, la cereza tuvo un taco en Hong Kong que hizo que la última llegara de muy mala calidad, y la uva está en el peack, es historia en desarrollo.

El tema logístico ha sido el gran problema, por los costos de fletes que han subido al triple. Hay fruta que no se está cosechando porque es más caro el envío que dejarla en el árbol.

Reunión con Ministro

Un ministro muy dialogante, muy abierto, aprovechamos de ver otros temas como agua, eficiencia hídrica, y agricultura sustentable. Muy buena recepción y nosotros disponibles para trabajar.

Nuevo Código de aguas

Lo encuentro positivo. El derecho de aprovechamiento va a ser especie de concesión por 30 años. Celebro que el presidente Boric que la haya promulgado a pesar e su comentario de que esto no era sequía sino “saqueo”.

Convención

Estamos en alerta máxima. Se quiere derogar este mismo Código de aguas, entregando derechos limitados, está muy lejos de la realidad que vive el campo. Nosotros no nos sentimos escuchados para nada. Y más encima, nos tratan no de agricultores sino de extractivistas, y yo no me siento así.

La fruta da empleo a 800 mil personas al año, hay regiones que son netamente agrícolas. Hay muchos cambios por hacer, pero las formas hay que ir haciéndolos acorde a la realidad nacional.