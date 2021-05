Los participantes fortalecieron sus conocimientos en el cooperativismo de cara a mejorar sus emprendimientos.

Con el objetivo de visibilizar las cooperativas de la provincia de Osorno y traspasar las buenas prácticas de los pequeños y grandes negocios ligados a la asociatividad, el Centro de Negocios Sercotec Osorno, realizó en conjunto a la Asociación Gremial de Cooperativas del Sur, entidad que reúne a Colun, Crell, Creo, Copelec, Cooprel, Cooprinsem, Bansur, Libercoop, Torrencial Lechero y CAR Ñuble; realizaron un conversatorio en línea, llamado “El cooperativismo como modelo de negocio”.

Fue así como esta actividad estuvo a cargo del presidente de la Asociación Gremial de Cooperativas del Sur, Fernando Becker, y del abogado experto en cooperativismo y secretario ejecutivo de Cooperativas del Sur, Alexis Valdés, quienes conversaron con los presentes sobre este importante modelo, el cual busca construir competitividad en los mercados actuales.

En dicha jornada, participó la Cooperativa Campesina Ovinos San Juan, que busca consolidar la producción de ovejas y corderos Künkos con valor agregado, con un modelo de crianza extensiva y en base a praderas naturales, generando un modelo de negocio para la comercialización de este producto. Además, estuvo presente la Cooperativa Campesina Agroecológica de Mujeres de Osorno, quienes comercializan verduras y frutales menores frescos, producidos en sus propios huertos e invernaderos.

“El realizar estas actividades centradas en las Cooperativas, nos permite desarrollar el deseo de la gente de integrarse a estos desafíos de trabajar con estructuras asociativas, con el fin de crear procesos productivos importantes”, comentó Becker.

A su vez, el presidente de las Cooperativas del Sur sostuvo que “con esto buscamos y tenemos la esperanza de formar un país distinto, ya que siempre hemos dicho que este es uno de los mejores modelos para llevar un negocio, porque no tiene fronteras políticas, además de que genera un gran progreso y riquezas, las cuales se reparten entre varias personas, por lo que es una alternativa extraordinaria”.

Finalmente Andrea Iturriaga, Coordinadora del Centro de Negocios Sercotec Osorno sostuvo que para los emprendedores, es importante conocer este modelo de negocio, ya que no sólo se basa en la necesidad de un producto o de un cliente, sino que va de la mano con la confianza de sus participantes. “La asociatividad es la clave del éxito de este modelo de negocios. Esta es, a veces, mucho más relevante que el producto que se está vendiendo o a quien se está vendiendo, y es que se puede caer un proyecto y perder un negocio al no contar con este factor. Por eso para nosotros es muy importante que nuestros clientes conozcan el cooperativismo. Además, buscamos que formen un buen equipo de trabajo y que cuenten con un buen líder, el cual piense en el bien común y no a corto plazo, que pueda ir haciendo nuevos puentes con otras organizaciones y organismos públicos, ya que así mejorarán sus redes de contacto y con ello, sus canales de comercialización”.