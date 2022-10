En el seminario de lanzamiento del programa financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional FIC, autoridades encabezadas por el Gobernador de la región de Ñuble, Oscar Crisóstomo y académicos, además de empresarios y productores, destacaron las ventajas del biocarbón para la avicultura.

El evento que se desarrolló recientemente en el Auditorio Ruperto Hepp de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, comprendió la presentación de una serie de temáticas donde destacaron la efectividad del uso de biocarbones sobre el control de bacterias patógenas en la industria del huevo, tema abordado por la académica, Dra. Valeria Velasco; la producción de biochar (biocarbón)a partir de la biomasa agrícola con potencial para uso como aditivo en la dieta animal”, que presentó la Dra. Cristina Segura de la Unidad de Desarrollo Tecnológico UdeC y el biocarbón como diamante de Ñuble para la avicultura, sobre lo cual expuso la directora del Departamento de Producción Animal, de Agronomía UdeC, Dra. Pamela Williams.

“El biocarbon tiene la particularidad de ser un material poroso, que permitiría adsorber humedad en el tracto digestivo del ave, así como también, arrastrar microorganismos patógenos, permitiendo generar guanos más estables, que podrían aplicarse como enmiendas a cultivos y frutales, con menos generación de olores, y por tanto menos impacto en la comunidad”, explicó la Dra. Williams.

Unidad avícola

Los recursos obtenidos que son aproximadamente 180 millones de pesos, del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional FIC, han permitido consolidar la unidad avícola de la UdeC a través de la habilitación de espacios y adquisición de equipamiento para la creación de conocimiento sobre aditivos dietarios e insumos agrícolas tendientes a mejorar la productividad del sector avícola y reducir el impacto ambiental que tienen estos, valorizando materias primas del sector agrícola, como los residuos de la industria molinera y frutícola, para la creación de insumos que permitan generar circularidad en la producción. “Para ello se considera que, en la región, y así como en el país y el mundo, existen distintos sistemas productivos de gallinas de postura como gallineros tradicionales en jaula, que se encuentran en retroceso, gallinas de piso, pero confinadas, y los sistemas de gallinas libres que acceden al pastoreo, que considera la crianza de gallinas de traspatio o de las pequeñas productoras avícolas”, precisó Dra. Pamela Williams.

El proyecto incluye la habilitación de un gallinero tradicional para fines científicos, de docencia y transferencia de tecnologías, gallinero de sistema libre, adquirir equipamiento para evaluar la calidad de huevos y del biocarbón, “y se construirá una sala de uso múltiple para realizar capacitación a productores, empresas y estudiantes de nuestra Facultad o de otras universidades u otras instituciones que lo requieran en el campo. Del punto de vista científico-tecnológico, se desarrollará este aditivo que permitirá mejorar la eficiencia productiva de planteles avícolas, y el impacto ambiental, que generan los planteles de aves”, precisó la directora del proyecto, Dra. Pamela Williams.

El trabajo desarrollado por expertos de Agronomía UdeC, fue destacado por el Gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo. “Este proyecto en particular apunta a una economía circular que nos permite ir reutilizando y generando nuevas condiciones y lo que esperamos también es que este proyecto de productos suficientes para generar startup que se dediquen a esta área. Así que esta alianza que tenemos con la Facultad de Agronomía y la Universidad de Concepción es muy virtuosa y vamos a seguir apoyando estas iniciativas”.

Presentaciones

Sobre el control de bacterias patógenas en huevos, tema presentado por la Dra. Valeria Velasco y el ingeniero agrónomo, tesista de magíster en Ciencias Agronómicas de la UdeC, Diego Figueroa, destacaron que durante el proyecto se hizo un estudio invitro para evaluar el efecto que tiene el biocarbón sobre bacterias patógenas y benéficas relacionadas a la industria del huevo. “Hicimos este estudio invitro para ver cómo afectaba a las bacterias en condiciones controladas, no en el intestino del animal. En este estudio se usaron distintas concentraciones de biocarbón que van del 01 al 1% y encontramos que el biocarbón provenientes de la paja de trigo y cáscara de avellana, en estas concentraciones no tiene un efecto antimicrobiano, ello implica que si esto se lo damos a los animales y hacemos el ensayo que viene a continuación que es en vivo, este biocarbón no afectaría la diversidad de su flora intestinal”, explicó la Dra. Valeria Velasco.

Otra de las ventajas mencionadas en la jornada fue su incorporación como aditivo en la dieta para animales, tema en el que ahondó la Dra. Cristina Segura de la Unidad de Desarrollo Tecnológico UdeC. “Como grupo UDT presentamos lo relacionado a la producción del material que en este caso lo estamos probando como un aditivo para dieta en aves. Si los resultados funcionan bien, esperamos poder emplearlo en dieta de animales, sobre todo rumiantes y cerdos y más adelante esperamos hacerlo en dieta de salmones. Hay algunas experiencias internacionales al respecto, pero nosotros debemos ver los resultados a nivel de campo para analizar su funcionamiento”, explicó la experta.

Este proyecto que está siendo ejecutado por un equipo de trabajo conformado por expertos de la Facultad de Agronomía, Ciencias Veterinarias, y la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la UdeC, cuenta con el apoyo de productores avícolas asociados como la Asociación Tejiendo Sueños, Agrupación Chicken Chicken Buli, Avícola Cóndor y Avícola Peumo; además de empresas de alimentos como Nutravet y Molino Santa Marta.