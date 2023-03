La semana pasada en el fundo “Trafún”, propiedad de Juan Fröhlich Albrecht, ubicado en el sector de Trafún, a 8 km de la ruta 5 sur, Osorno; se realizó la cuarta versión de la «Expo Tuniche», instancia donde Cooprinsem, a través de sus unidades de Semilla, Maquinaria, Riego y Purines, además de su Laboratorio de Suelos y Forrajes, se hizo presente en este esperado evento, el cual tuvo como objetivo mostrar en terreno todo el portafolio de híbridos de maíz, tanto comerciales como experimentales, pensados especialmente para la zona sur.

Fue así como agricultores y profesionales del área se dieron cita a este encuentro, junto a variadas empresas del mundo agrícola, quienes ofrecieron una gran gama de servicios, desde fertilizantes a riego tecnificado, pasando por maquinarias y mostrando así las novedades que ofrece hoy la industria, especialmente Cooprinsem junto a sus diferentes tecnologías de vanguardia.

De esta manera, los participantes realizaron un recorrido y conocieron los híbridos que ofrece actualmente Tuniche, empresa especialista en el cultivo del maíz y de la cual Cooprinsem es su principal distribuidor en el sur del país.

Asimismo, los asistentes pudieron compartir en los diferentes stands junto a los auspiciadores de esta jornada. Luego, fueron testigos de una demostración de maquinaria, cerrando así esta actividad con las charlas “¿Cómo enfrentar el tema de densidad y distribución de plantas en maíces de silo en la zona sur?”, dictada por el asesor de cultivos y profesor de las Universidades de Chile y Católica, Hugo Faiguenbaum; seguido del simposio “El impacto del ensilaje de maíz con rentabilidad del productor lechero 2023”, realizado por el asesor agrónomo, Félix Casas.

Jaime Lopetegui, Director Comercial de la Unidad de Semillas de Cooprinsem, sostuvo que esta cuarta versión correspondía realizarla en la zona sur de Chile y se centró principalmente en híbridos de maíz para ensilaje. “Como Cooprinsem somos los distribuidores de la marca Tuniche, tanto de grano como de silo, y además contamos en exclusiva con la línea Growtech, formando una relación estrecha de trabajo, liderando la distribución de uno de los principales proveedores de semillas de maíces del país. Por lo que esperamos continuar con este camino y creciendo junto a ellos, para entregarles a nuestros clientes y cooperados, las mejores herramientas para su desarrollo”.

A su vez, Lopetegui sostuvo que «dentro de los principales cambios en el mundo de las semillas que hemos visto durante estos años, es que las empresas han ido incorporando híbridos más precoces, con los cuales es más factible llegar a término y eso ha permitido que el cultivo del maíz para ensilaje haya ido avanzando hacia la zona sur del país, encontrándose presente hasta hoy, en la localidad de los Muermos. Por otro lado, Cooprinsem también ha estado aportando con nuevas tecnologías, como por ejemplo SAMCO system, la cual se basa en la siembra de maíz bajo film óxido biodegradable, lo que ha permitiendo llegar con el cultivo de maíz hasta zonas aún más extremas, aumentando así las superficies de siembra de los cultivos de maíz».

Por su parte, Pablo Montivero, productor y participante de esta expo, mencionó que «hace tiempo que no asistía a una feria tan grande y tan bien preparada. Por eso, es muy importante siempre estar al tanto de lo que está pasando en los distintos rubros, porque este es un negocio de márgenes muy estrechos, por lo que siempre hay que estar buscando tecnologías, y estar atentos a lo que se viene, para no quedarse atrás y no perder rentabilidad en nuestros campos».

«En ese sentido, Cooprinsem está a la vanguardia junto a distintas tecnologías, como sus drones que presentaron en la exposición. Además, la alianza que forman junto a Tuniche es muy buena para nosotros los agricultores, ya que nos permite sentirnos respaldados y tranquilos al momento de requerir de esos productos», apuntó el productor.

Finalmente, Álvaro Rosas, Gerente de Ventas de Tuniche, afirmó que «hace años comenzamos el trabajo junto a Cooprinsem, desde Los Ángeles al sur, junto a sus diferentes sucursales y se ha transformado en uno de nuestros principales distribuidores. Hoy contamos con 2 líneas de trabajo, la primera es Tuniche y la segunda es Growtech, y esta última decidimos entregarla acá en el sur de Chile en forma exclusiva a través de Cooprinsem, no sólo por el mercado, sino que también por el servicio que ellos entregan como Cooperativa, siendo ambas empresas muy parecidas y compatibles a la hora de trabajar”.