Aproleche Osorno y autoridades de abordan crisis por ataques de perros asilvestrados

Con el objetivo de abordar la problemática actual que enfrentan los productores de leche debido a los constantes ataques de perros asilvestrados a sus rebaños, Aproleche Osorno convocó a una reunión en la que participaron autoridades regionales. Entre los presentes se encontraban el Gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespin; los diputados del Distrito 25, Harry Jürgensen, Daniel Lilayu y Héctor Barría; la Seremi de Agricultura, Tania Salas; la Directora Regional (S) del SAG, Fabiola Barredo; el Concejal de Osorno, Miguel Arredondo, junto con representantes del Departamento de Desarrollo Rural, Seguridad Pública Municipal y productores lecheros afectados por esta situación.

Durante la reunión se expuso el daño que estas jaurías provocan específicamente en el ganado, afectando el bienestar de los animales, las personas, pérdidas económicas asociadas, transmisión de enfermedades zoonóticas, así como también el ataque a la fauna silvestre. Se revisaron además, diferentes planes implementados en otros países y se facilitó un espacio de diálogo sobre este importante tema, buscando alcanzar acuerdos de soluciones que se puedan llevar a cabo a la brevedad.

Y es que recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar sobre un proyecto de ley que pretendía declarar a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora y permitir su caza. La propuesta, presentada en noviembre de 2018 por representantes de diversos partidos políticos, recibió únicamente 19 votos a favor, 99 en contra y 21 abstenciones, lo que condujo a su archivo.

Este proyecto de ley definía como perro asilvestrado a todo aquel que haya nacido o retornado a su estado salvaje, viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos. Además, consideraba su comportamiento agresivo hacia las personas, llegando incluso a atacar animales domésticos y fauna silvestre en todo el país debido a su naturaleza salvaje.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, afirmó que «estamos unidos en esta problemática que nos afecta a todos. Necesitamos avanzar rápidamente y encontrar soluciones conjuntas. El problema de los perros asilvestrados es grave y está dañando nuestros campos, afectando a 2.500 productores de leche. Queremos una propuesta que permita controlar esta situación, con restricciones adecuadas. Todos los sectores deben involucrarse: ejecutivo, legislativo, municipio, particulares y gremios, para trabajar en conjunto y encontrar soluciones efectivas».

Por su parte, el Gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, apuntó que «creemos que esto es un problema nacional que se abordó de manera no integral ni consensuada. No necesitamos sólo un proyecto de ley que se presente, sino uno que se apruebe. Requerimos una política pública que enfrente el problema de manera integral. Por eso hemos acordado seguir trabajando en esta línea, en colaboración con el sector productivo para desarrollar una propuesta específica, trabajando con el Ministerio de Agricultura, que naturalmente debería involucrarse. Buscamos concordar una posición como región con todos los parlamentarios, alcaldes y el Gobierno Regional. Nos hemos dado un plazo máximo de un mes para presentar una propuesta que se convierta en una acción concreta para toda la región».

Asimismo, la Seremi de Agricultura de Los Lagos, Tania Salas, comentó que «esta reunión nos une en el deseo de avanzar como región. Acá compartimos la preocupación por el sector lechero, ganadero y la protección de la fauna silvestre. Estamos trabajando en medidas regionales que requieren no sólo una ley aprobada, sino también el pleno funcionamiento de las leyes existentes, como la de tenencia responsable de mascotas. Necesitamos acciones que protejan nuestra fauna y ganadería en áreas rurales donde se necesita. Si es necesario, debemos considerar una nueva legislación para avanzar juntos. Celebro esta reunión y esperamos discutir estas materias pronto. Es crucial tomar medidas, ya que afecta no sólo a un sector, sino también a la fauna nativa».

De igual manera, la directora (s) del SAG Los Lagos, Fabiola Barredo, hizo un llamado a la población a denunciar estos ataques de perros, para generar un registro de estas acciones. «Como SAG, podemos actuar ante denuncias de ataques carnívoros a ganado. Esto nos permite tener registros y datos con los cuales trabajar».

En cuanto a esta reunión, el diputado Harry Jürgensen agradeció la convocatoria realizada por Aproleche Osorno y mencionó que «no es tarde para sentarse en la mesa y buscar salidas en conjunto con las autoridades locales, impulsando, por qué no, un proyecto piloto para nuestra región. Si bien pudimos haber establecido un control antes si esto prosperaba en la discusión parlamentaria y hubiera sido despachada al Senado, no se dio. Quizás existían algunos artículos y puntos que generaban controversia, pero se podrían haber mejorado a través de indicaciones en la discusión en particular, pero ni siquiera se dio esa oportunidad en la Cámara de Diputados. Primó la mirada citadina, pero el mundo animal es mucho más de lo que se ve en las calles».

Igualmente, el diputado Daniel Lilayú valoró esta instancia y mencionó que «esto que está pasando es grave, no solo para la economía del sur de Chile, para los pequeños y grandes agricultores, sino también para la vida humana. Yo fui uno de los 19 parlamentarios que votó a favor de poder legislar, y estoy totalmente a favor de hacer una ley que solucione el problema de los perros asilvestrados. Se ha dicho siempre que esto no es un tema de las mascotas, sino de jaurías de perros que están matando no sólo al ganado, sino que están poniendo en riesgo a las personas».

Finalmente, el diputado Héctor Barría comentó que «hay que buscar puntos de acuerdo, efectivamente hay un problema grave con los perros y la matanza de animales, pero una institucionalidad debe hacerse cargo, capturando o incluso sacrificando a los perros asilvestrados si siguen siendo un problema. La esterilización debe ser obligatoria y no puede haber venta de mascotas. El campo no puede hacerse responsable del problema urbano. Por eso, destaco la convocatoria de Aproleche y esperamos llegar a un consenso pronto».