Una alianza entre la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y Vinos de Chile permitió a docentes y expertos guiar a las alumnas de Diseño en la elaboración de la imagen del Día Nacional del Vino 2021.

Este 04 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino, instancia que reconoce la importancia histórica del vino en nuestro país y que busca recordar su aporte cultural y económico, además de su importancia como embajador de Chile en el mundo. Si bien habrá restricciones producto de la pandemia, diversas viñas contarán con actividades y promociones respetando las medidas sanitarias.

Para esta edición del Día del Vino 2021, Vinos de Chile, junto a alumnas de la Universidad del Desarrollo (UDD) trabajaron conjuntamente para diseñar la imagen oficial de la celebración, que rinde homenaje y reconoce el valor patrimonial, social y cultural del vino chileno. La iniciativa se realizó bajo el alero del Programa RED de la Facultad de diseño de la UDD, el que busca vincular a las alumnas y alumnos con organizaciones públicas y privadas para fomentar el aprendizaje en contextos reales.

“Los estudiantes de la mención Diseño Gráfico desarrollaron al máximo sus habilidades creativas, trabajo en equipo y pensamiento crítico, que fueron plasmadas en propuestas que contribuirán a visibilizar todavía más nuestro sector vitivinícola. Es un orgullo ver los resultados, así como haber colaborado con Vinos de Chile”, señaló Alejandra Amenábar, Decano de la Facultad de Diseño Universidad del Desarrollo.

Los trabajos se evaluaron en base a una variedad de criterios; originalidad, creatividad de la propuesta, nivel de innovación y experimentación, factibilidad de implementación y la calidad general de la entrega. Debido a la excelente calidad de los proyectos presentados por las alumnas, el jurado seleccionó a dos ganadoras: Agustina Borgeat y Amani Pichara.

“Me gustó mucho hacer este proyecto. Cuando se nos entregó la información, me hizo mucho sentido traspasar a los chilenos de mi edad la tradición del vino, ya que tenemos la suerte de vivir en un país productor de este, y es por eso que llevé el mundo del vino hacia la cultura juvenil”, señaló Agustina Borgeat. Mientras que Amani Pichara, expresó que “participar en un concurso siempre es algo emocionante, y esta no fue la excepción. Más aún cuando se trata de un desafío sobre temas que uno no tiene todo el conocimiento”.

La directora comercial de Vinos de Chile, Angélica Valenzuela, relató que casualmente trabajaron con un grupo de 20 alumnas, todas mujeres. “Esto nos entregó una mirada joven y propuestas increíbles, creativas, con visión moderna y libre de prejuicios, donde rendimos un homenaje al vino, que ha estado desde siempre en nuestra memoria colectiva”, agregó Valenzuela.

Actividades de Celebración

Las viñas que estén en comunas en fase de apertura estarán recibiendo público para tours gratuitos, degustaciones con descuentos y experiencias con todas las medidas necesarias. Además, como todos los años para el Día del Vino, habrá ventas especiales y promociones a través de los distintos canales de venta de las viñas, especialmente el online.

“Queremos invitar a todos los chilenos a celebrar el Día del Vino y apoyar a los restaurantes e industria gastronómica, que han estado muy golpeados estos últimos años, que no han sido fáciles”, exclamó Angélica Valenzuela, directora comercial de Vinos de Chile.