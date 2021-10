Este lunes 25 se da inicio al evento de negocios más importante de la industria exportadora de alimentos del país, que tendrá paneles, talleres y una rueda de negocios para las empresas del sector.

Debatir sobre nuevas tendencias en la industria de alimentos, es parte del foco que tendrá este año eEnexpro Fruittrade 2021: Alimentos y Futuro que comienza este 25 de octubre y tendrá talleres y paneles para todo público, junto con una rueda de negocios realizada en conjunto por ProChile y Fedefruta.

El martes 26 a las 10:15 de la mañana se realizará la inauguración del evento en la que estarán presentes el Director General de ProChile, Jorge O’Ryan, y el Presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela. En la misma instancia se llevará a cabo el conversatorio “Alimentos de Chile al mundo: Calidad, Innovación y Futuro”, en el que participa la Agencia Chilena para la inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia); la empresa The Live Green Co; la gerencia de logística del Puerto de Valparaíso, y la empresa Green and Fresh, importadora de productos chilenos en Colombia.

Además, el martes 26 de octubre a las 11:15 se realizará un taller sobre el futuro de los alimentos y la logística, el que tendrá como expositores a la empresa Maersk e Innova Markert Insights. Asimismo, el jueves 28 de octubre se realizará otro taller sobre las tendencias y oportunidades para la innovación alimentaria en Argentina, dictado por el Director de Posgrado de Agronegocios y alimentos de la Universidad de Buenos Aires.

En el marco de eEnexpro también se realizará el Araucanía Day que abordará las oportunidades en Centroamérica y El Caribe para las empresas de esa región. En esta actividad participará el Director Comercial de ProChile en Panamá, Carlos Rivas, un importador de alimentos del mercado y el Seremi de Hacienda de la Región de La Araucanía, Patrick Dungan.

Todas las actividades son públicas y quienes quieran participar pueden inscribirse en el siguiente link: https://convocatorias.prochile.cl/formulario/enexpro-fruittrade-alimentos-y-futuro-2021

Para la rueda de negocios, la convocatoria ya fue cerrada y en ella participarán más de 230 importadores de unos 30 mercados y 216 exportadores chilenos de los sectores de fruta fresca, apícola, agroindustria y proveedores de servicios para el agro.