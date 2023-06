«MSD Salud Animal lidera iniciativa para enfrentar desafíos en la crianza de terneros»

"Mundo Agropecuario conversó con Felipe de la Fuente, Gerente técnico y de marketing de Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en Chile"

“Los terneros son el futuro de nuestras lecherías y todo lo que hagamos en su etapa de crianza va a repercutir en la futura producción de leche, el potencial productivo del animal y la rentabilidad del negocio lácteo. De ahí nace la necesidad de adoptar estrategias preventivas para abordar las principales enfermedades que afectan a los bovinos en su fase temprana de desarrollo”, declara Felipe de la Fuente, médico veterinario, gerente técnico y de marketing de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal en Chile.

En vista de lo anterior, la compañía biofarmecéutica y de tecnología, MSD Salud Animal, creó una instancia denominada “Club de Salud Neonatal”, cuyo principal objetivo es generar una comunidad nacional de médicos veterinarios especialistas en bovinos, que permita compartir experiencias y conocimientos para atender las distintas problemáticas que enfrenta la crianza de este tipo de ganado, con una mirada integral. De esta forma, la empresa espera tratar de manera preventiva, y con mayor efectividad, enfermedades tales como la diarrea neonatal o las afecciones respiratorias, propias de la fase inicial de crianza del ganado.

¿Cómo surge la idea de formar este Club de Salud Neonatal para la ganadería chilena?

Hace un par de años comenzamos a traer a Chile nuevas tecnologías y productos para la industria ganadera nacional. En ese momento, surgió una plataforma neonatal para ayudar a los médicos veterinarios y productores. Pero no era suficiente. La crianza de los terneros se asume hoy como un gasto en la industria láctea, porque básicamente estos animales no producen nada y, por eso, no se le da a esta etapa la importancia que realmente tiene. Pero es fundamental tener presente que los terneros son el futuro de nuestras lecherías y todo lo que hagamos en su etapa de crianza va a repercutir en la futura producción de leche, el potencial productivo del animal y en la rentabilidad del negocio lácteo. Diversos estudios han demostrado que, mientras mejor hagamos las cosas en esta etapa de vida de los terneros, mayor rentabilidad vamos a tener en el futuro.

Entonces ¿el Club de Salud Neonatal responde a esta problemática?

Exactamente. Como MSD Salud Animal no sólo queremos reunir a médicos veterinarios que trabajan en el rubro ganadero, especialmente en la crianza, sino que también sus experiencias de trabajo diario para compartirlas y tener un mismo mensaje. Muchas veces la etapa de crianza se deja de lado de las discusiones y los veterinarios no participan demasiado. Lo que nosotros queremos es entregarles una instancia de encuentro y análisis, y que ellos también se sientan parte del club, que seamos socios. No se trata solo de que MSD cite y presente expositores, sino que también quienes forman parte de este grupo puedan aportar con sus experiencias y así lograr un adecuado manejo del ganado.

ENFOQUE PREVENTIVO

La mortalidad de terneros en Chile, producto de la aplicación de sistemas de crianza artificial, alcanza al 15%, aunque el Ministerio de Agricultura la ha estimado entre el 13% y 25%. Cada año, se observa una reducción en la cantidad de terneros destetados debido a que la crianza puede verse subestimada, por lo que resulta necesario abordar esta situación, haciendo foco en la prevención.

¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a los terneros en esta etapa de crianza?

Entre las principales enfermedades que pueden afectar a los terneros durante su fase lactante, la diarrea neonatal encabeza el listado y es la responsable de alrededor de un 60% de la mortalidad, seguida de las enfermedades pulmonares, como las neumonías, que concentran el 30% de las muertes. Diariamente trabajamos con kits de diagnóstico rápido que, en 10 minutos, nos permiten identificar cuál es el agente que está presente en los predios. Desde el año 2017 a la fecha, hemos desarrollado una muestra bastante importante de análisis y, sin lugar a duda, el agente infeccioso que mayores problemas produce hoy en el país es el Cryptosporidium Parvum. Se trata de un protozoo que está presente prácticamente en todo Chile. Según nuestros datos, más del 60% de las diarreas neonatales son producidas por Cryptosporidium. Le siguen Rotavirus, Coronavirus, Escherichia coli y Salmonella.

Las diarreas neonatales generalmente son multifactoriales, es decir, no es sólo un agente que ataca a los terneros, sino que pueden ser varios, por ejemplo, Cryptosporidium y Rotavirus. Considerando que en ese caso se trata de un protozoo y un virus, los antibióticos no hacen efecto. Ahí es donde los veterinarios tenemos una mayor responsabilidad, ya que es necesario que podamos establecer medidas preventivas para disminuir el uso de antibióticos y emplearlos solamente en aquellos casos donde sean realmente necesarios y efectivos.

Tratándose de un protozoo, ¿cómo se ataca el Cryptosporidium Parvum?

En MSD Salud Animal desarrollamos un producto que se llama Halocur®, una halofuginona, un antiprotozooario que enlentece el ciclo biológico de este protozoo. De esta forma, se retarda la sintomatología clínica o los casos de diarrea a una edad más tardía de los animales, lo que permite incluso, que el propio sistema inmune del ternero pueda atacarlo.

¿Y cómo se pueden enfrentar las diarreas causadas por otros organismos?

A partir del año pasado incorporamos en nuestro portafolio una nueva e innovadora tecnología: Phagein, un aditivo alimentario enriquecido con bacteriófagos. Se trata de virus que están presentes en todas partes y atacan a agentes infecciosos específicos, sin afectar la flora bacteriana normal de los terneros. La buena noticia es que, además, ésta es una tecnología de origen chileno, fabricada por el laboratorio PhageLab, que como MSD distribuimos de forma exclusiva en Chile y Argentina. Con Phagein podemos prevenir y disminuir las diarreas que son causadas por agentes como Salmonella y Escherichia coli.

Actualmente, MSD Salud Animal tiene el portafolio más completo para ayudar a controlar y prevenir la diarrea neonatal, que es y será la principal causa de muertes en nuestros terneros. Solo como dato, el año 2021 se hizo un levantamiento de información en Chile que arrojó interesantes resultados. Nuestro país tiene una tasa de mortalidad del nacimiento al destete de aproximadamente un 9%; Estados Unidos está bordeando el 8%; España el 8,5%; Uruguay está alrededor del 14%, lo que indica que estamos dentro de un rango aceptable. Sin embargo, la Dairy Calf and Heifer Association desarrolló un manual donde señala que la mortalidad óptima de terneros debe ser igual o menor al 3%, lo que significa que tenemos mucho trabajo por delante.

¿Existen indicadores que muestren una reducción de la mortalidad de los terneros gracias a estos innovadores fármacos y aditivos alimentarios?

El gran problema que tenemos en Chile, y también en otros países, es que no hay registros. La diarrea neonatal es un claro ejemplo del llamado síndrome de la “ceguera del predio” -que estableció el veterinario irlandés John Mee- que lleva a considerar normales ciertas situaciones que ocurren a diario, pese a que no lo son y no tendrían porqué ocurrir. Este problema no solo afecta a los ganaderos, sino que también a los técnicos que trabajan en las granjas y a los propios veterinarios. Obedece principalmente a dos factores: falta de reconocimiento del problema (debido a escasez de datos objetivos por carencia de registros o ausencia de un criterio homogéneo en el diagnóstico) e infravaloración del problema (se normalizan los resultados porque la situación empeora de forma gradual o no hay referente para realizar una comparación).

¿Qué otros desarrollos están realizando en MSD Salud Animal para bajar las cifras y mejorar la salud de los terneros?

El año 2017 incorporamos en la industria ganadera la vacuna Bovilis® Rotavec Corona, que contiene antígenos inactivados de Rotavirus, Coronavirus y Escherichia coli, capaces de estimular una respuesta inmune específica. La vacuna estimula a las vacas y vaquillas a producir anticuerpos que después son transmitidos por el calostro a los terneros. Esto porque, a diferencia de los humanos, no hay una transferencia de inmunidad por medio de la placenta, sino que el 100% de la inmunidad de los terneros se traspasa por medio del calostro. Entonces, lo que hacemos con esta vacuna es una súper inmunización de ese calostro para que los terneros tengan anticuerpos específicos para Rotavirus, Coronavirus y la bacteria Escherichia coli. Los resultados de la vacunación son muy favorables. De hecho, hay estudios que han demostrado que incluso hasta cuatro días después del parto ese calostro sigue inmunológicamente muy rico en estos anticuerpos específicos.

ENFERMEDADES PULMONARES

Actualmente las enfermedades pulmonares son la segunda causa más común de mortalidad en terneros, alcanzando aproximadamente al 30%.

¿Cuáles son los principales agentes infecciosos de las enfermedades pulmonares en los terneros?

Dentro de los agentes infecciosos encontramos tanto virus como bacterias. Los más comunes son el Virus de la Parainfluenza 3, el Virus Sincicial y el IBR (Rinotraqueitis Infecciosa Bovina). En el caso de las bacterias destacan la Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida. La Mannheimia haemolytica es la bacteria más patógena asociada a la manifestación de enfermedades respiratorias, y se encuentra frecuentemente relacionada a Pasteurella multocida. Ambos agentes desencadenan cuadros respiratorios graves cuando se presentan condiciones de estrés, inmunosupresión o infecciones virales.

¿Y cómo se tratan y atacan estos agentes infecciosos?

Lo ideal es no tratarlos, sino que prevenirlos. Y para eso la mejor herramienta siempre va a ser la vacunación. Hoy, ya existen vacunas inyectables que protegen a los terneros contra la fracción bacteriana y la fracción viral. De hecho, próximamente ya tendremos en Chile la primera y única vacuna intranasal en el mundo que tiene protección tanto bacteriana como viral. (Se trata de Bovilis Nasalgen 3PMH, que es la primera y única vacuna en el mundo que protege tanto para la fracción viral de Virus Sincicial, IBR, Parainfluenza 3, pero además incorpora fracción bacteriana de Mannheimia Haemolytica y Pasteurella Multocida). Si hablamos de innovar, MSD Salud Animal está a la vanguardia con esta vacuna que ya está registrada por el SAG y próximamente podremos comercializar, para que tanto veterinarios como productores la puedan utilizar en sus predios.

¿Cuáles son los principales desafíos para desarrollar una correcta crianza y lactancia de los terneros, asegurando de esta forma su potencial productivo?

Son varios los puntos a trabajar. Por una parte, hacer un diagnóstico etiológico de cuáles son los agentes que están presentes en nuestro predio, porque no siempre lo que me pasa a mí es lo mismo que le pasa al vecino. Luego, por lejos lo más importante, maximizar la inmunidad de nuestros terneros por medio del calostro, que debe cumplir las denominadas “4C”: Cuándo (primera toma y ordeño del calostro antes de 4-6 horas tras el parto), cuánto (un 10% del peso vivo en la primera toma, es decir, entre 3,5 y 4 litros de calostro), calidad (seleccionar para la primera toma calostro de alta calidad, usando el calostrímetro o refractómetro de BRIX (>23º) y conservación (maximizar la higiene y minimizar el tiempo que el calostro se mantiene a temperatura ambiente).

Finalmente, ¿qué expectativas tienen respecto del trabajo que desarrollará el Club de Salud Neonatal?

Con la creación del club esperamos impactar positivamente en la ecuación económica/financiera de la reposición anual, en las tasas de crecimiento y desarrollo de las terneras, así como también en la producción futura de las terneras en su primera lactancia. Trabajar unidos en la prevención y el control de las principales enfermedades que afectan a los terneros, conociendo y minimizando todos los factores de riesgo implicados en su aparición, nos permitirá adelantarnos a futuros problemas que son clave en la crianza de vaquillas más sanas que podrán expresar en el futuro su máximo potencial productivo. De esta forma, lograremos mejorar sustancialmente el bienestar de los animales y reducir el uso de antibióticos durante este periodo.