Ingrid Martínez, ingeniera agrónoma de INIA Remehue, especialista en conservación de suelos y fisiología de cultivos, entre otras materias, será Topic Coordinator en la prestigiosa Frontiers in Soil Science.

Frontiers in Soil Science es una de las revistas de Frontiers Media S.A., tercera editorial de investigación y plataforma científica abierta más citada, y la sexta más grande del mundo. Fundada en 2007, en Suiza, abarca cientos de disciplinas académicas y es revisada por pares, con rigurosos estándares de calidad.

Este medio designó a la investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, Dra. Ingrid Martínez, como coordinadora del Research Topic: “Estrategias para reducir los fertilizantes: cómo mantener la productividad y la rentabilidad de los cultivos en suelos ácidos agrícolas”, lo que le permitirá desarrollar esta propuesta de su autoría. La especialista espera que con este trabajo “se genere una discusión interdisciplinaria, con enfoques novedosos sobre la tolerancia o adaptación de los cultivos a suelos ácidos o de baja fertilidad; así como reducir el costo del transporte de fertilizantes, especialmente en áreas remotas, promoviendo el uso de enmiendas orgánicas locales y fortaleciendo la agricultura familiar campesina”.

Ingrid Martínez invitó a los investigadores Claudia Di Bene (CREA, Italia) y Patricio Sandaña (UACh, Chile), a participar como editores, “a quienes agradezco el aceptar unirse a este interesante desafío, así como a la revista Frontiers por darme la oportunidad de dar vida a un tema que me interesa seguir abordando científicamente. Además, este rol de coordinadora me permitirá expandir las redes de investigación a nivel profesional y dar visibilidad a la labor que INIA realiza”, concluyó Martínez.

El Research Topic se encuentra publicado en https://www.frontiersin.org/research-topics/40444/strategies-to-reduce-fertilizers-how-to-maintain-crop-productivity-and-profitability-in-agricultural y está asociado a tres revistas: Frontiers in Plant Science (https://www.frontiersin.org/journals/plant-science), Frontiers in Soil Science (https://www.frontiersin.org/journals/soil-science) y Frontiers in Agronomy (https://www.frontiersin.org/journals/agronomy/sections/plant-soil-interactions).

Ingrid Martínez es Ingeniera Agrónoma, Dra. en Ciencias Agropecuarias y Magíster en Ciencias mención Suelos. Se desempeña como investigadora en el Centro Regional de Investigación INIA Remehue, situado en Osorno, Chile. Temas de su particular interés son la compactación del suelo y el transporte de gases en suelos arables, desarrollados a través de una investigación Postdoctoral en Agroscope, Suiza, y ha dirigido proyectos científicos sobre la rehabilitación de suelos degradados, mediante estructuras conservacionistas en zonas con influencia de suelos volcánicos.