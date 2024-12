Evento pet friendly impulsa negocios locales en Osorno

El pasado miércoles, el restaurante Manhattan se transformó en el escenario de un innovador evento pet friendly, apoyado por el Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Osorno. La actividad, orientada a la comunidad amante de las mascotas, permitió destacar la oferta de empresas locales dedicadas al bienestar y cuidado de los animales de compañía.

Los asistentes disfrutaron de una jornada única, donde pudieron conocer una amplia gama de productos y servicios para sus mascotas. Desde ropa y accesorios hasta snacks saludables, servicios de hotel, cremación y mucho más, la actividad se convirtió en un espacio que combinó entretenimiento para las familias y sus mascotas con oportunidades de promoción para pequeñas empresas de la región.

Entre las empresas presentes destacaron iniciativas apoyadas por el Centro de Desarrollo de Negocios, como Crematorio de Mascotas San Cristóbal, Animals Kingdoms, Patitas Snack, Haustiere y Déjalo en mis Manos. Estas marcas exhibieron productos y servicios que reflejan la creatividad, innovación y dedicación de los micro y pequeños empresarios locales.

El evento no sólo fomentó la conexión entre pequeñas empresas y potenciales clientes, sino que también reforzó el compromiso del Centro con el impulso de negocios locales. Asimismo, se consolidó como un espacio inclusivo para las familias y sus animales de compañía.

Con este tipo de actividades, el Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Osorno sigue posicionándose como un referente en la promoción de productos regionales, y tendencias que fortalecen el vínculo entre las comunidades y sus necesidades.

Sector en crecimiento

Jaime Valdebenito, jefe del Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Osorno, destacó que «nos parece una excelente iniciativa poder apoyar a nuestros clientes, como en este caso a Manhattan, ya que esto abre espacios a otras empresas del Centro de desarrollo de Negocios para mostrar y vender sus productos, en el rubro de las mascotas y animales. Es un sector en crecimiento, donde las personas invierten cada vez más en el cuidado de sus mascotas, por lo que felicitamos y valoramos esta propuesta».

Además, Valdebenito resaltó la importancia de los espacios que generan redes. «El valor de estas instancias radica en que el Centro de Desarrollo de Negocios no sólo ofrece asesorías, sino que también fomenta la vinculación. Esta iniciativa liderada por Manhattan es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede generar resultados mucho más potentes que el esfuerzo individual. Ese es el impacto que buscamos lograr con este tipo de iniciativas».

Colaboración

Por su parte, Lisette Cisternas, propietaria de Manhattan, señaló que «Como local, siempre hemos tratado de realizar actividades para la comunidad, y esta vez quisimos invitar a pequeñas empresas al igual que nosotros, a participar en torno al cuidado de los animales. Contamos con una clientela que visita nuestro local junto a sus mascotas, que hoy en día son parte de la familia. Creemos que hacen falta más espacios para ellas. Por eso somos un local pet friendly y les brindamos un lugar donde son bienvenidas. La idea es potenciar este tipo de iniciativas entre todos, mostrando cosas nuevas».

Además, Cisternas destacó el papel del Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Osorno. «Es súper importante lo que hacen, porque gracias a ellos conocí a estas pymes. Cuando hablé con mi asesora y le conté que quería hacer algo distinto, que incluyera a los animalitos, me ayudaron a crear estos enlaces. Si no estuviera en el Centro, no habría tenido la oportunidad de compartir y colaborar con ellos».