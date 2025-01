Comisión de Agricultura acuerda abordar bicameralmente materias sobre reavalúos fiscales

Otros temas de análisis fueron el panorama del mercado del trigo, la modernización de la normativa en biotecnología, el desarrollo de infraestructura hídrica, la nueva ley de incendios forestales y los efectos del estado de excepción en la compra de predios.

Con el objeto de conocer en terreno la problemática del sector agrícola, la Comisión de Agricultura, presidida por el senador Rafael Prohens, sesionó en la ciudad de Temuco, en la Región de la Araucanía. En la oportunidad, se realizaron sendas audiencias públicas con autoridades regionales, dirigentes gremiales y especialistas.

La instancia contó con la participación de los integrantes, senadoras Carmen Gloria Aravena y Paulina Vodanovic y el senador José Miguel Durana; además, del presidente del Senado, José García Ruminot y de diputados de la zona.

La actividad abordó materias altamente sensibles para el sector, tales como, el impacto de los reavalúos de predios agrícolas en la competitividad del sector, la situación comercial del trigo, la modernización de la normativa en biotecnología, el desarrollo de infraestructura hídrica y mesa de riego, la nueva ley de incendios forestales y los efectos del estado de excepción en la compra de predios, entre otros temas.

Competitividad e impuestos

Durante la primera parte, tras las exposiciones de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) y de la directora regional del Servicio de Impuestos Internos (SII), la senadora Carmen Gloria Aravena manifestó la falta de una instancia “técnica real” para abordar los cálculos de reavalúos, valor del suelo, realidad en seguridad, entre otras materias. La visión fue ampliamente compartida por los senadores Prohens, García Ruminot y Durana.

Ante esto, se acordó formar una comisión bicameral, llamada a abordar estas y otras materias relacionadas (producción en terrenos fiscales, valor del arriendo de bienes fiscales, considerar externalidades, etc.), en conjunto con el SII y Hacienda, y, se reforzó que fuera un análisis “con plazos acotados”.

Impuestos con perspectiva territorial

El senador Rafael Prohens afirmó que «como instancia hemos propuesto crear una comisión bicameral para abordar este tema del alza de los impuestos territoriales con el Director de Impuestos Internos. De repente, los polígonos de cálculo son muy fríos y no ven las realidades que se viven en las regiones, ni se consideran las diferencias. Lo que ocurre no solo en el ámbito de la agricultura sino también en las ciudades es que gente con mucho esfuerzo que adquirió algo hace décadas, ven incrementar el costo de sus impuestos territoriales por el desarrollo inmobiliario o de infraestructura y, finalmente, deben huir de ahí».

Recalcó que «la sociedad debe entender que la agricultura es la base y hoy no estamos dando respiro para que el pequeño agricultor pueda enfrentar esto y lo que sucede es que los más grandes son los que compran tierras y se empieza a monopolizar el sector». El legislador precisó además que «de acuerdo a estudios del INTA, el 34% de adultos mayores tiene desnutrición porque no puede consumir carnes, pescados ni verduras por lo caras que son y si no entendemos el bien social de la agricultura, entonces, estamos en serios problemas».

Panorama global

El presidente del Senado, el senador José García Ruminot, quien reemplazó a la senadora Alejandra Sepúlveda comentó que “hay una situación mundial a nivel agrícola que se ha derivado de la invasión de Rusia a Ucrania y que producido una desestabilización profunda que también nos termina afectando, por eso valoro doblemente, que la Comisión hoy este aquí con casi todos sus integrantes, para que conozcan en terreno las dificultades y desafíos que tenemos. Dada nuestra posición geográfica tenemos el tremendo desafío agrícola, de producir alimentos que otros mercados que no tienen, particularmente pensando en los mercados de Asia o la India. Tenemos la esperanza que Chile sea una gran potencia agroalimentaria”.

La senadora Carmen Gloria Aravena planteó que “valoramos la organización de todos los gremios y hemos puesto sobre la mesa muchos temas, entre ellos el tributario. Esto nos preocupa especialmente y, por eso pedimos al director del SII que vaya a la próxima sesión a explicarnos cómo se avalúa, si el Gobierno tiene la disponibilidad de presentar una nueva fórmula de cálculo de aquí a abril, del avaluó agrícola especialmente de la macrozona sur que tiene un agravante que es la delincuencia”.

Seguridad

En tanto, la senadora Paulina Vodanovic hizo ver que “sabemos que hay alzas que generan un sobreavaluó que afectan a los agricultores. Esta situación hay que revisarse a través de una ley. Hoy solo el SII cumple la ley, por lo que hay que revisarla”.

Finalmente, el senador José Miguel Durana reflexionó respecto a la seguridad en la zona indicando que “como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, quiero decir que mientras no se haya legislado sobre las RUF que da origen al proyecto de infraestructura crítica, los estados de excepción llegaron para quedarse. No veo otra fórmula para tratar el terrorismo y organizaciones criminales. El valor del avalúo de los predios fiscales es importante porque la seguridad influye también y estamos viendo un abuso”.