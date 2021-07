Encuentro de Biotecnología para la Compensación de la Biodiversidad de Especies Vegetales”, evento online organizado por SynergiaBio.

La actual crisis medioambiental coincide con una creciente conciencia ecológica que moviliza a todos los sectores. Tanto la ciudadanía como las empresas y el Estado, tienen que lidiar con el complejo equilibrio entre el desarrollo humano y la sustentabilidad. Esto implica en la práctica que la industria se comprometa implementando medidas para mitigar y compensar su impacto en el medio ambiente y su biodiversidad. Sin embargo, no es sencillo compensar porqué hay especies vegetales endémicas, algunas de ellas en peligro de extinción, que son de difícil reproducción.

El aporte innovador que ofrece la biotecnología aplicada en la propagación asistida de estas especies vegetales y los desafíos que ello plantea a la industria, serán abordados en el “Encuentro de Biotecnología para la Compensación de la Biodiversidad de Especies Vegetales”, evento online organizado por SynergiaBio gracias al apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura los días 19, 20, 21, 22 y 23 de julio.

“No se trata de llegar y plantar una especie nativa que está en el plan de compensación, es mucho más complejo. Muchas veces no existe la tecnología o no hay capacidades para capturar semillas y poder generar una tasa de germinación, la que puede ser muy baja. Es necesario conocer quiénes tienen estas capacidades técnicas”, comenta Juan Pablo Arroyo, Superintendente de Medio Ambiente en Celulosa Arauco y Constitución, quien acompañará el encuentro como expositor. “Tenemos que generar sinergia entre las distintas áreas industriales y el apoyo al desarrollo científico, el que depende no sólo del Estado; tenemos que fomentar la investigación y desarrollo, así como trabajar sinérgicamente”.

Borys Chong, especialista en propagación vegetal, quien también expondrá en el evento, se refiere al impacto de la Biotecnología en la reforestación de especies nativas: “La biotecnología es una herramienta muy poderosa para la reforestación, ya que permite encontrar, de forma rápida, individuos de diferentes especies que sean más adaptables a la situación de sequía y resistentes a plagas y enfermedades. Además, cuando estos se insertan en un ecosistema, pueden atraer fauna silvestre, semillas y polen de otras especies que lo van enriqueciendo. De esta forma incluso, se puede incrementar la humedad de los suelos y mejorar la calidad de estos”.

En tanto, para el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre el poder impulsar este tipo de iniciativas es de suma importancia pues “estamos buscando generar un impacto y transformar problemas en oportunidades en el sector silvoagropecuario y/o la cadena agroalimentaria asociada, abordando uno de los tres desafíos estratégicos del sector: Eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, desarrollo de mercados innovadores y procesos innovadores. Y en este sentido, la biotecnología tiene mucho que aportar en el desarrollo de nuestro sector, más aún si se relacionadas a la reforestación de especies nativas”.

Los temas que se abordarán en el “Encuentro de Biotecnología para la Compensación de la Biodiversidad de Especies Vegetales” se relacionarán con experiencias I+D orientadas a la propagación, compensación e investigación de los medios bióticos para la recuperación y compensación vegetal nativa. Se busca compartir experiencias y conclusiones a través de charlas y mesas redondas. Las inscripciones pueden hacerse en www.welcu.com donde además se encuentra el programa y toda la información.